V půjčovnách požadují zálohu předem

Obecně se dá říci, že půjčovné na jeden den vyjde od 40 do 400 korun. Dražší sazby mají zpravidla ty půjčovny, které se vyskytují v blízkosti lyžařských středisek nebo jsou přímo jejich součástí. Některé půjčovny mají v poplatku zahrnuto veškeré lyžařské vybavení. Pokud půjčujete lyže pro své potomky, připravte si na den 40 až 240 korun.

Podstatně ušetří ti, kteří si místo lyží půjčí běžky - sazba je 30 až 220 korun. Cena pro děti je vesměs stejná nebo jen o pár korun nižší. Nejvíce zaplatíte, pokud si půjčíte snowboard - od 150 do 460 korun. Řada půjčoven vyžaduje zaplacení zálohy - ta je vratná spolu s odevzdáním lyžařského vybavení. Záloha se pohybuje v rozmezí od 200 do 8000 korun, její výše většinou závisí na tom, zda jsou lyže nebo snowboard určeny pro děti nebo dospělé. Mnohé půjčovny rozlišují výši zálohy i podle toho, zda jste nový klient, nebo stálý. „Zákazníci, kteří si u nás lyže půjčují pravidelně, žádnou zálohu neplatí. Platí pouze půjčovné. Nový zákazník zaplatí zálohu 3000 korun - ta je vratná po odevzdání lyží,“ popisuje Řeháček.

Cena za půjčení se určuje podle kvality lyží

Některé půjčovny nabízejí dvě možnosti - buď složíte zálohu, nebo na místě zanecháte svůj občanský průkaz nebo pas. „Záloha na lyže činí 1500 korun, u snowboardů 8000 korun, protože jsou nové. Místo zálohy je ale možné zanechat u nás během vypůjčení doklad totožnosti,“ říká pracovnice půjčovny Ski Areál Novako.

Půjčovna Novako na Božím Daru si za jeden den vypůjčení lyží pro dospělé účtuje 250 korun, děti zaplatí o 30 korun méně. Za tři dny to je už 710 korun, dětská výbava přijde na 600 korun. Výhody: - zaplatíte jednorázový poplatek za půjčení - nemáte problém s uskladněním lyží Nevýhody: - týdenní půjčení lyží může být dražší než z bazaru - platíte za poškození lyží - vysoká záloha předem

Ski Anna v Rožnově pod Radhoštěm si za sjezdovou výzbroj účtuje za jeden den 150 až 180, cena závisí na kvalitě lyží. Dětská výbava přijde na 100 až 150 korun. Běžecká výzbroj pro děti stojí na den 150 až 180 korun, pro děti 80 až 120 korun. Snowboard přijde na 150 až 180 korun.

Kromě lyží nebo snowboardu seženete v půjčovně i boty, hůlky či dětskou přilbu. Půjčení sjezdových bot vyjde na 30, 90, někde dokonce i na 110 korun. Hůlky stojí 5 až 15 korun. Přilbu si můžete půjčit již za 5 korun na den, výjimkou však není cena vyšší než 100 korun.

Půjčovny poskytují řadu slev

Zpravidla platí, že půjčovny poskytují určité slevy, když najednou odeberete větší množství lyží či ostatního vybavení, nebo po určitých dnech. Třeba Ski Servis v Praze si za půjčení lyžařského vybavení na tři dny účtuje poplatek pouze za dva dny. Půjčovna lyží - bazar v Novém Městě na Moravě si za první a poslední den výpůjčky neúčtuje žádný poplatek, doba však musí překročit devět dnů. Ski Anna v Rožnově pod Radhoštěm má při dlouhodobých výpůjčkách každý šestý den zdarma. Slevy jsou poskytovány i pro studenty nebo žáky na lyžařských kurzech - vesměs kolem deseti procent.

Než se rozhodnete pro půjčení konkrétního modelu, poraďte se s pracovníkem půjčovny. Sám vám vybere odpovídající model a podle vašich potřeb ho seřídí. „Údaje o tom, zda je klient zdatný lyžař, anebo teprve začíná, jsou velice důležité pro seřízení vázání. Stejně tak například jeho hmotnost,“ vysvětluje Jan Řeháček z půjčovny lyží Puly.

Co dělat v případě, že vybavení z půjčovny poškodíte? Za klasické poškrábání lyží se žádný poplatek neplatí. Peníze si budete muset připravit v případě, že lyže nebo snowboard již nelze dále užívat - třeba proto, že jste je zlomili. „Zákazník by měl v takovém případě vrátit alespoň vázání. To je totiž na celé výbavě asi to nejdražší. Pokud lyže už dále nelze užívat, klient zaplatí jejich odpisovou cenu. Ta samozřejmě s dobou užívání klesá. Když vada na lyžích půjde opravit, zaplatí zákazník její cenu,“ říká Jan Řeháček z půjčovny Puly.