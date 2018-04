V registru dlužníků se můžete ocitnout snadno. Třeba při běžném odkladu splátek

Při uzavření smlouvy o hypotéce vás banka seznámila s tím, že pokud budete mít problém splácet, musíte s ní především komunikovat. Pokud tedy v praxi zjistíte, že na splátku nemáte, obrátíte se na svou banku, zda by vám povolila odklad splátek. Nemyslete si však, že máte vyhráno, když vám banka odklad povolí. Může nastat situace, kdy se i přes veškerou snahu ocitnete v registru dlužníků.

Registry dlužníků

Důležitá role registrů se již jistě vryla do paměti většiny klientů bank. Avšak důsledky záznamu v registru jsou jimi stále podceňovány. V současné době je zřejmé, že čím dál tím více banky o potenciálně delikventní, tedy neplatící klienty nemají zájem. Proto jakýkoli oprávněný vroubek v registru znemožní či výrazně zkomplikuje získání úvěru, včetně refinancování stávající hypotéky.



U neoprávněných záznamů lze sice situaci řešit, nicméně to může být zdlouhavé. Pokud by klient spěchal, zvyšuje si tím riziko prodloužení lhůty získání úvěru. V případech jasné delikvence lze takový akt považovat za porušení smlouvy, a proto banky oprávněně reagují na tento prohřešek zadáním negativní informace do registru dlužníků.

Přísnost bank

Je dobře, že máme v České republice určitou samoregulaci bank, která se odráží v odvaze poskytovat úvěry, a tím pádem není nutné naše zdravé banky tzv. předprivatizovat. Tuzemské banky se chovají opatrně, což je pochopitelné vzhledem k současné době, proto je hledisko potenciální delikvence klienta v procesu schválení úvěru stále významnější.



Pro klienta má však jakýkoli oprávněný záznam klienta v bankovních i nebankovních registrech nevratné důsledky, a proto je potřeba se mít na pozoru zejména před záznamy za banální prohřešky. Klidně se totiž může stát, že z banky odejdete spokojeni s dohodou o odkladu splátek, zatímco v registru vás banka zaregistruje jako negativního dlužníka.



Není nutné dodávat, že z tohoto pohledu má dohoda stejný "přínos", jako kdybyste svůj závazek nespláceli. Cejch záznamu v příslušném registru vás v praxi příliš neodlišuje od neplatiče s exekutorem na krku. To je velkým paradoxem zejména proto, že banka vás tímto de facto postihuje stejně jako delikventního klienta, který o žádnou dohodu nestojí.

Co dělat při odkladu či přerušení splátek

Pokud nastane okamžik, kdy s příslušnou bankou podepíšete dodatek ke smlouvě týkající se přerušení splácení, ať už jistiny či jen úroků splátky, zajistěte si informace buď z banky či z registru dlužníků o případném zanesením negativního záznamu.



Pamatujte, že prevence je v tomto ohledu opravdu základem, zbavit se nálepky neplatiče v registrech je mnohem těžší, než ji získat. Pokud vás banka bude informovat, že dohoda o odložení splátek je podmíněna záznamem do registru, důkladně promyslete všechny možnosti, jak svým závazkům dostát.



Dále komunikujte s bankou možnosti řešení, a pokud to okolnosti dovolují, zvažte využití služeb nezávislého finančního poradce, který vám může pomoci odbornou radou, případně zařídit refinancování rodinných dluhů bez obav z registrů. Teprve pak můžete být klidní, že vám jiné banky v České republice mohou poskytnout úvěr i v budoucnosti.