V Semilech lze získat i služební byt

Kromě několika příležitostí spojených i s ubytováním se na Semilsku tu a tam najde i volné místo s možností získat služební byt. Třeba zemědělské družstvo v Košťálově hledalo manželský pár ošetřovatelku dojnic a vyučeného traktoristu, a mělo pro ně připraven byt 2+1. Nabídky bydlení v hotelu či v ubytovně se týkají stejně jako jinde v republice hlavně číšníků, servírek, kuchařů a lesních dělníků.Hotel v Jilemnici potřeboval vyučeného domovníka-údržbáře. Nabízel bydlení a plat sedm až deset tisíc korun měsíčně. Ubytování by poskytl také pomocnému uklízeči se základní školou, pro nějž měl připraven plat 6700 až 7000 korun. Kromě těchto obvyklých profesí, kde dnes ještě lze poměrně snadno získat spolu s prací i střechu nad hlavou, čekal plat deset tisíc měsíčně a místo na ubytovně i na inženýra-elektro, který by šel pracovat do Dolní Rokytnice. Stejná firma potřebovala také středoškoláka - technického kresliče ve stejném oboru a rovněž mu nabízela ubytování.Podobně referent(ka) finančního oddělení s maturitou, by získal(a) bydlení v Jilemnici. Nicméně jsou profese, které si mohou o ubytování, a dokonce i o práci nechat jen zdát. "V březnu bylo v evidenci hodně gymnazistů, prodavačů a zedníků. Pro administrativní pracovníky a pro lidi se změněnou pracovní schopností to je s nabídkou pracovních míst také špatné," říká Zdeněk Štěpán ze semilského úřadu práce.Zedníci by měli mít nyní více příležitostí, protože začínají sezonní práce na stavbách, takže ten, kdo opravdu chce pracovat, příležitost jistě najde. Úřad práce v Semilech evidoval koncem března 3208 nezaměstnaných, nezaměstnanost dosáhla 8,3 procenta. Zaměstnavatelé jim nabízeli přes pracovní úřad 224 pracovních příležitostí. Na jedno volné místo připadlo 14 evidovaných lidí bez práce, což odpovídá republikovému průměru.