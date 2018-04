V sobotu relaxuji s kolegy a šéfy

Sportovní klání přes den, pak pobyt v sauně, masáže a večer diskotéka. I tak může vypadat sobota strávená s lidmi z firmy. Proč by to kdo dělal? Aby se všichni cítili jako jedna rodina.

Skolegy, kolegyněmi a nadřízenými v sauně, jak je příroda stvořila. Tohle v rámci stmelování pracovního týmu zažil Daniel Cahel z Prahy u svého bývalého zaměstnavatele, agentury B. I. G. Na firemní relaxační víkendový pobyt vzpomíná rád. „Od té doby se mezi námi zlepšila komunikace. Takříkajíc padly zábrany. Nikdo si už na nic nehrál, začali jsme být k sobě kamarádštější. Prostě si opravdu uvědomíte, že jsme všichni jenom lidi,“ říká.

Stmelování námahou i zábavou

Co všechno firma dělá pro to, aby se s ní a kolegy cítil zaměstnanec spřízněn? Tak třeba pořádá týden na raftech, víkend plný lezení na skály či zdolávání horských vrcholů. Dopřeje lidem masáže, saunu, party na parníku nebo skromnější opékání kuřat na ředitelově chatě. A hry. Mezi oblíbené patří paintball - střílení barvami z pušek. Kdo by nechtěl střílet na svého šéfa? „Ať se do mě klidně trefují, když se jim to povede,“ usmívá se Martin Kasa, mladý ředitel EuroComm Group, jehož zaměstnanci se občas takhle baví.

K posílení pospolitosti vznikají i firemní hymny. V případě ČEZ ji zazpívali svým zaměstnancům členové představenstva v čele se šéfem Martinem Romanem na mítinku společnosti. Hymna se jmenuje „Síla skupiny“ a podle manažera pro lidské zdroje ČEZ Luboše Tejkla šlo spíš o oddychovou recesi než o vážnou věc.

Akce nesedí každému

Agentury pořádající akce pro firmy se předhánějí v nabídce. Na internetových stránkách avizují, že je pro ně důležité vědět, čeho chce zaměstnavatel společným pobytem docílit. Slibují, že pro každý záměr připraví akce. „Jako manažer považuji za hodně těžký úkol zorganizovat program tak, aby nebyl šitý na míru jen určité skupině v týmu a nediskriminoval jinou část,“ míní manažer z ČSOB Michal Štefek. Dodává, že mladší tým je více ochotný si někde zaskotačit než ten starší.



„Ovšem nejobtížnější je takový pobyt s různorodým týmem, kdy je největší riziko, že se to jedněm bude líbit a druhým ne. A kompromis se nebude líbit nikomu,“ říká. Když sám podobný pobyt zažil poprvé, byl nadšen. Teď jich má za sebou víc než deset, i jako organizátor, a líbí se mu to čím dál tím méně. „Nejsem si jist, jestli je to opotřebovanost, zvyk nebo stáří.“

Ty nejedeš s námi?

Podle Blaženy Kohoutové z poradenské firmy Triton Effex firmám nejde jen o vytváření společných zážitků, které mohou formovat pracovní týmy a podpořit jejich soudržnost. „Snaží se také vybudovat specifické firemní rituály, které vedou zaměstnance k větší loajalitě. Pro lidi, kteří zažili socialistické rituály v národních podnicích, mohou být takové aktivity spojené s cynismem té doby, a proto je potřeba, aby v jejich případě firmy postupovaly velmi opatrně,“ míní Kohoutová. Pokud někdo není stmelovacími akcemi nadšen, nemusí to hned znamenat, že nepracuje na sto procent nebo není loajální. Může jít o člověka, který přísně odděluje svůj soukromý a pracovní život. Pro každý z nich má vyhraněný čas, který nerad obětuje, má-li to být příliš často. Pokud však jde o jednu akci v roce a ne o každotýdenní porady v hospodě, bere se i snaha přemoci svůj zvyk jako projev ochoty přizpůsobit se firmě.



Která celofiremní akce vás láká nejvíc?

Popíjení na party 16 %

Návštěva sauny 17 %

Společný víkend 14 %

Sportovní akce 53 %

Zdroj: jobdnes.cz