V současné době můžeme očekávat stagnaci cen nemovitostí, říkají odborníci

OTÁZKA: Je vůbec v dnešní době ještě výhodné čerpat úvěr ze stavebního spoření, když banky nabízejí tolik hypoték?

ODPOVĚĎ: Dnes opravdu stavební spořitelny nabízejí úvěry na bydlení srovnatelné s hypotékami. Pokud se rozhodujete, zda využít hypotéku nebo stavební spoření, pak doporučuji obrátit se na hypoteční brokery, kteří Vám nabídnou vhodné produkty a propočítají, co je výhodné konkrétně pro Vás. Bohužel neznám Váš záměr ani Vaše možnosti. Obecně stavební spořitelny poskytují úvěry na drobnější rekonstrukce bez zajištění nemovitostí. Pokud již delší čas stavebně spoříte, je úvěr bez použití překlenovacího úvěru výhodnější.



OTÁZKA: Plánujeme si vzít 100% hypotéku na stavbu domu na klíč. Pozemek máme vlastní. Nejsme si jisti, zda si vzít hypotéku ještě letos, nebo jestli se vyplatí čekat do jara příštího roku vzhledem k úrokovým sazbám a podmínkám poskytnutí hypotéky.

ODPOVĚĎ: Přesně odhadnout vývoj úrokových sazeb nedokáží ani větší odborníci. Osobně předpokládám, že se úrokové sazby na jaře budou pohybovat zhruba na stejné úrovni jako dnes. Co se podmínek týká, mnohé banky již provedly opatření v souvislosti s globální finanční krizí a vyžadují striktní podíl vlastních prostředků klienta na investičním záměru. Další zpřísnění též neočekávám. Ovšem můžu Vás potěšit, Hypoteční banka hypotéky do 100% poskytuje a bude i nadále. V případě hypotéky na stavbu bych se též zaměřila na časový harmonogram stavby v souvislosti s nastávajícím zimním obdobím. Pokud si dnes vezmete hypotéku, rozčerpáte a další prostředky budete čerpat až na jaře, tak se Vám hypotéka prodraží na zaplacených úrocích z vyčerpané částky. Je běžné, že po dobu čerpání splácíte bance pouze úroky a až po dočerpání začínáte splácet jistinu.

OTÁZKA: Čím to, že když ČNB snižuje úrokovou míru, u Hypoteční banky úroky pokračují v kontinuálním růstu?

ODPOVĚĎ: Máte pravdu, že naše banka nezareagovala na rozhodnutí ČNB o snížení základních úrokových sazeb. Stávající sazby držíme a zatím vyčkáváme. Určitě nejsme jediní.



OTÁZKA: Prosím o váš názor na fixaci sazby na celou dobu úvěru (např. 23 let) bez ohledu na možnost provedení mimořádných splátek. Je lepší fixace kratší nebo delší s ohledem na budoucí vývoj sazeb? Jaký se předpokládá vývoj sazeb vzhledem k případnému přechodu na EUR?

ODPOVĚĎ: Přechodem na EURO by se měly naše korunové sazby přibližovat sazbám EUROvým (které jsou dnes mírně vyšší). Máte-li ráda jistotu, volte fixaci co nejdelší, jste-li ta, která chce spekulovat a riskovat vyšší sazbu (ale také možná při nižších sazbách ušetřit), volte fixaci kratší.



OTÁZKA: Co si myslíte o realitním trhu obecně - budou ceny nemovitostí stagnovat a nebo spíše klesat ? Myslím si, že banky zpřísnily svá pravidla pro hypotéky a tak stále méně lidí dosáhne na svou nemovitost.

ODPOVĚĎ: V současné době můžeme spíše očekávat stagnaci cen nemovitostí, v některýcj lokalitách i mírný pokles. Nedomnívám se, že by však mělo v dohledné době dojít k nějkému zásadnímu propadu cen nemovitostí. Za Hypoteční banku vám mohu potvrdit, že jsme obecná pravidla pro poskytování úvěru nezpřísnili. Stále nabízíme celý rozsah produktů a služeb (tzn. neomezili jsme naši produktovou nabídku). Samozřejmě, že vyšší úrokové sazby, které dnes obecně na trhu jsou, mohou být příčinou toho, že někteří potenciální klienti na hypotéku nedosáhnou. Když však vezmeme do úvahy, že v minulosti (např. před 3 roky) byly úrokové sazby extrémně nízké, není to nic neobvyklého.