V zahraničí nakupujte nejlépe do šesti tisíc korun

Dovoz zboží je v zásadě zatížen nejen clem, ale i daní z přidané hodnoty. Existuje ovšem celá řada výjimek, které v konečném důsledku mohou vést k osvobození od těchto povinných plateb. Soustřeďme se ovšem na úzkou oblast vyhlášky 247/2002 týkající se dovozu zboží při obvyklých turistických cestách našich občanů do zahraničí.

Limitem pro osvobození je šest tisíc korun, u dítěte polovina

Prvotním předpokladem pro osvobození od dovozního cla je fakt, že nejde o zboží obchodního charakteru. Jinými slovy by mělo jít o zboží, které bude využito pouze pro osobní spotřebu poplatníka. Limit pro osvobození u osoby starší 15 let je stanoven na šest tisíc korun, v případě dětí do 15 let věku potom tři tisíce. Je logické, že v zahraničí nenakupujeme za české koruny, a tudíž je nutné si přepočíst platbu provedenou v zahraniční měně na Kč. Jako rozhodující je považován kurz ČNB ke dni překročení hranic.

Zároveň si celní orgány kladou podmínku, že při přechodu státní hranice by se toto zboží mělo nacházet buď přímo v zavazadlech cestujícího nebo alespoň uvnitř dopravního prostředku, kterým vstupuje do tuzemska. V tom lze spatřovat snahu zákonodárce zabránit celním únikům. Nejlépe si to lze představit na situaci, kdy se vracejí tři lidé (každý vlastním autem z dovolené) a dva si nekoupí nic, zatímco ten třetí si koupí fotoaparát, mikrovlnou troubu a vařič v úhrnné hodnotě 15 tisíc korun. Pokud by vezl všechny tři předměty ve svém autě, pak by (předpokládejme, že každý stojí cca pět tisíc korun) musel dva proclít, zatímco jeden by byl osvobozen od cla.

Tabák a tabákové výrobky · 200 kusů cigaret · 100 kusů doutníků (lehčích tří gramů) · 50 kusů velkých doutníků · 250 gramů tabáku na kouření Alkoholické výrobky · 1 litr destilátů nebo lihovin s obsahem alkoholu vyšším než 22 procent nebo šumivého vína · 2 litry nešumivého vína

Samozřejmě se zde nabízí druhá alternativa (odporující zmiňované vyhlášce), že každý předmět bude umístěn do jiného auta a v tom případě by byly všechny tři předměty osvobozeny. Taková situace ovšem odporuje principu vyhlášky a pokud někdo dováží zboží pro svou vlastní potřebu, pak by je měl vést ve svém zavazadle, popřípadě ve svém vlastním dopravním prostředku.

Pokud cestující kupuje pouze jednu věc, tak je situace poměrně jednoznačná. Překračuje-li cena dováženého zboží šest tisíc korun, pak musím počítat se clem. V opačném případě je zboží od cla osvobozeno. Výše celní sazby rozhodující pro výpočet cla závisí na zatřídění charakteru zboží do jednotlivých skupin celního sazebníku a nelze ji paušálně vyčíslit.

Méně jednoznačná situace ovšem nastává v případě, že cestující dováží pro svou osobní spotřebu více kusů zboží. V takovém případě platí, že jsou od dovozního cla osvobozeny pouze ty kusy, jejichž úhrnná hodnota nepřekračuje šest tisíc korun (v případě osoby mladší 15 let pouze tři tisíce). Pokud tedy někdo dováží holicí strojek za pět tisíc a zrcadlo za tři tisíce, pak se může rozhodnout, kterou věc nechá proclít a kterou nikoli. Určitě se jeví jako logičtější zaplatit clo za levnější věc (zrcadlo) a dražší holicí strojek dovézt osvobozen od cla. V případě zrcadla se samozřejmě bude clo vypočítávat z nižší výpočtové základny.

V tomto případě ovšem nelze pro účely osvobození jednotlivé předměty obrazně dělit. Tím mám na mysli případný argument cestujícího, že by se mělo clo za zrcadlo počítat pouze z hodnoty dvou tisíc korun, neboť strojek stál pět tisíc a limit pro osvobození činí šest tisíc. Jinými slovy by měl být jednou tisícovkou dorovnán limit z ceny zrcadla. Takové pravidlo aplikovat nelze a platí, že vlastní hodnotu jednoho kusu zboží nelze dělit.

Milovníci alkoholu a tabákových výrobků mají smůlu

Přestože alkoholické nápoje či tabákové výrobky patří mezi oblíbené dovážené předměty, tak v jejich případě nelze počítat s využitím výše uváděných limitů. Není možné si přivést zásobu vína hned na několik měsíců a argumentovat faktem, že pořizovací cena těchto lahví vína nepřekročila úhrnnou hodnotu šesti tisíc korun. Vyhlášku v těchto případech nezajímají ceny těchto produktů, avšak množství na osobu. Pokud by došlo k překročení jejich množství, pak by podléhaly dovoznímu clu. Jaké jsou tedy limity na jednotlivé výrobky tohoto typu?

Výběr výše cla na některé výrobky: Víno Beaujolais 74,2 % Koňak do 2 l 70 % Fén na vlasy 22 % Televizor 16,5 % Náramkové hodinky 14 % Fotoaparát 10 % Videokamera 10 % Radiobudík 2 % Kompletní sazebník cel k jednotlivým výrobkům naleznete ZDE . Jako paradoxní se jeví fakt, že zde není žádná zmínka o pivu. Pravdou sice je, že není obvyklé si ze zahraničí vozit pivo, avšak vyhláška v jeho případech nepracuje s žádným omezením. Asi platí v Čechách okřídlené „Pivo není alkohol“. Ať už tabákové či alkoholické výrobky jsou ovšem zakázány dovážet do ČR osobami mladšími 18 let. Není tedy možné si rozšířit osobní kvótu na tyto výrobky o sedmnáctiletého potomka cestujícího v autě ze zahraniční dovolené.

Před přechodem hranic při návratu z dovolené je tedy nejvhodnější si učinit letmou kalkulaci hodnot dováženého zboží. Pokud člověk se vrací s rodinou či partnerem, pak lze doporučit rozdělení jednotlivých předmětů na spolucestující a vyplnění výše uvedených limitů. Dováží-li někdo kupříkladu dva fotoaparáty (jeden za pět tisíc a druhý za tři), pak není problém při případné kontrole celníků doložit, že ten dražší bude využívat otec a ten levnější dvanáctiletý syn sedící vzadu.

Pokud ovšem cestující překročí limit pro osvobození, pak je dobré se na hraničním přechodu zařadit do červeného pruhu a podat celní prohlášení. Větší zahraniční přechody využívají buď signalizace zeleného čtverce, kam se řadí vozidla nic nedovážející, popřípadě dovážející zboží od cla osvobozené nebo červeného, kde jsou vozidla převážející clu podléhající zboží. V případě malých zahraničních přechodů nelze s tímto rozdělením počítat a pokud cestující dováží zboží podléhající clu, pak je povinen o něm podat prohlášení.

Jaké jsou vaše zkušenosti s dovozem zboží ze zahraničních dovolených? Kontrolují vám celníci často obsah zavazadel? Doměřili vám někdy clo? Těšíme se na vaše názory.