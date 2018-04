V životopise se nevyplatí lhát

To je místo pro mě. Jen kdyby nechtěli tu angličtinu a práci na počítači. Nevadí. Napíšu, že to ovládám, třeba se na to ani nezeptají. Až tu práci dostanu, nějak si poradím. Pokud takhle uvažujete, dávejte pozor - šéfové trestají lži propouštěním. Navíc mají řadu zbraní, jak pravdivost životopisu ověřit.



Tuzemská pobočka jedné poradenské firmy přijala přednedávnem sekretářku se středoškolským vzděláním na zodpovědné místo k několika nadřízeným. Všechno probíhalo bez problémů, svou práci odváděla dobře. Mělo to jedinou chybu. Stále nebyla schopna přinést na personální oddělení své maturitní vysvědčení. "Uběhla zkušební doba a ona se pořád vymlouvala, že vysvědčení ztratila," říká zaměstnanec firmy. Nakonec se ukázalo, že na střední škole nikdy nestudovala. "Kvůli lži byla na hodinu propuštěna. Myslím, že až půjde žádat o nové zaměstnání, bude těžko vysvětlovat, proč její předchozí práce byla ukončena tímto způsobem," dodává.



Nejvíc lžeme o jazycích

O tom, že lidé ve svých životopisech zdaleka nemluví pravdu, by mohli personalisté vyprávět romány. Nejvíce přibarvené bývají údaje o jazykových znalostech a zvládání počítače. Lidé také často zamlčují okolnosti svého odchodu z předchozího zaměstnání. To je typické pro vyšší manažery.

Naopak v odborných dovednostech u technických profesí či různých specialistů se nadsázka v životopise téměř nevyskytuje. "Pokud by inženýr lhal o tom, co zná, tak se to projeví za pár dnů. Jakmile sedne k programu a začne projektovat, je jasné, co umí," míní personalistka jedné pražské projektové kanceláře. Podle ní je však přehánění běžné třeba u administrativních pracovníků. "Když přijímám nového člověka, jeho dovednosti beru rovnou s rezervou. Lidé přehánějí nejen své jazykové a počítačové dovednosti, ale i vlastnosti, jako jsou pečlivost či spolehlivost," dodává s tím, že letos museli pro neschopnost propustit zaměstnance, který podle životopisu vypadal jako zcela vhodný kandidát.



Drobné vylepšení může pomoci...



Přesto však personalisté připouštějí, že například mírné nadnesení jazykových znalostí může zájemci opravdu pomoci. Často totiž firmy uvádějí jako podmínku pro přijetí kandidáta znalost cizích jazyků, ve skutečnosti však zaměstnanec použije angličtinu jen párkrát do roka. "Lidé berou přikrášlování svých schopností v životopise jako způsob, jak se dostat na pohovor, a věří, že pak už zapůsobí kouzlo jejich osobnosti a na nějaké nedostatky se zapomene. A někdy to opravdu může vyjít," uvádí vlastní zkušenost Adéla Humlová z personální společnosti Axios v Brně.

S tím souhlasí i pětadvacetiletá absolventka bakalářského studia Michaela, která hledala práci zhruba čtyři měsíce. Její angličtina není sice nejlepší, ale do životopisu napsala, že ji ovládá dobře. "Z pětadvaceti pohovorů, na kterých jsem byla, si mě přezkoušeli jen dva zaměstnavatelé. Ostatní se jen dotazem ujistili, že umím cizí jazyk," říká Michaela.



Velké lži se vymstí!



Co se rozhodně nepromíjí, je zamlčování předchozí kariéry, hrubé zkreslení důvodů pro odchod z předchozího zaměstnání či vylhané vzdělání. Firmy mají zbraně, jak o těchto věcech zjistit pravdu. Nejenže řada z nich požaduje a ověřuje reference z předchozích zaměstnání, některé si už dokonce najímají speciální agentury, které umějí životopisy vybraných kandidátů důkladně prověřit.

Jednou z nich je Peoplesource. "Je to pár týdnů, co jsme odhalili zfalšované maturitní vysvědčení. Nebyli jsme sice zvlášť požádáni o jeho prověření, ale rozbor životopisů provádíme zcela běžně a tento nám přišel zvláštní," říká partner této společnosti, Martin Kouřil. Jak podvod odhalili? Vyučený člověk, který už pár let pracoval, najednou uváděl maturitní vzdělání. "Ověřili jsme to a ten člověk i samotná škola se nakonec přiznali: náš kandidát si od ní vysvědčení koupil za necelých dvacet tisíc korun." Podle Kouřila sice může člověk s falešným vysvědčením zkoušet své štěstí dál, ale pokud se na to přijde později u jeho zaměstnavatele, je velmi pravděpodobné, že ho propustí. Takový "škraloup" už ze životopisu těžko vymaže.Podobné případy nejsou výjimkou. Přijetí nesprávného kandidáta může firmě přinést velké náklady na pozdějším odstupném či na škodách, které nekvalifikovaný zaměstnanec způsobí. Některé firmy zatím o důkladné rozbory svých potenciálních zaměstnanců příliš nestojí. A to ani u vyšších manažerských pozic. "Naprostá většina firem si ještě neuvědomila potřebu ověřování. Samozřejmě stoprocentně ručíme za lidi, které vyhledáme sami. Ale pokud jde o zaměstnance, které si najala přímo firma, tam o nějakém prověřování většinou zaměstnavatelé neuvažují," říká Ivan Chocholouš z poradenské firmy Amrop Hever, Dr. Kaufmann & Partner. Společnost už přes rok nabízí důkladné ověřování zaměstnanců, přesto je podle něj tato služba zatím v plenkách.

Podobně to cítí i Martin Kouřil. "Například banky si prověřují kandidáty samy. Ale že by si zaměstnavatelé najímali pro tyto účely poradenskou společnost, jako je naše, k tomu zatím moc nedochází." Odhaduje, že pouze asi 10 procent zaměstnanců v České republice projde hlubší kontrolou údajů v životopise, k níž patří ověřování referencí, vzdělání i jazykových dovedností.



Podezřelý životopis se pozná



I když je zájem o ověřování pravosti životopisů zatím malý, počet zaměstnavatelů, kteří to začínají brát vážně, zvolna stoupá. Jsou to většinou ti, kteří udělali nějakou špatnou zkušenost a nechtějí se spálit znovu. Pro ně pak specialisté umějí zjistit o kandidátech téměř vše. Neuvedl někdo, proč odešel z předchozího místa? Zavolají jeho kolegům a představí se jako staří známí. Některý spolupracovník bude určitě sdílný. Nejsou si jisti jeho skutečnou pozicí a platem u minulého zaměstnavatele? I to se dá dotazem ve firmě zjistit. "Personalisté bývají v tomto ohledu velmi solidární a informace si ochotně sdělují a nijak je nepřikrášlují," říká Adéla Humlová z Axiosu.



Jak vypadá podezřelý životopis? Když je zájemce o práci příliš stručný při popisu svých předchozích zaměstnání, když mu v kariéře chybí několik let nebo neuvádí důvody pro odchod z předchozího zaměstnání. Nevěrohodné jsou i příliš stručné seznamy jazykových znalostí či dalších dovedností. "Když někdo opravdu umí mluvit anglicky, tak se to snaží prodat a rozvede to v životopise. Stejné je to se znalostí počítačových programů. Když někdo napíše jenom Oracle, většinou předpokládám, že to znamená, že se s tím jednou někde setkal," říká Humlová. Personalisté varují: Většina lží se dá snadno odhalit jediným telefonátem či při pohovoru nebo vyplave na povrch po pár týdnech v práci. A jakmile je firma jednou odhalí, velmi pravděpodobně vás propustí a vám se bude takový druh odchodu ze zaměstnání v budoucnu jen špatně vysvětlovat.



Co je na životopise podezřelé?



Popisujete svá předchozí zaměstnání příliš stručně

Ve své kariéře opominete několik let

Neuvádíte důvody odchodu z předchozího zaměstnání

Uvedete jen stručný seznam svých jazykových znalostí či dalších dovedností



Lhali jste někdy ve svém životopise?



70 % Ne, nikdy

15 % Ano, nějaké údaje jsem vynechal/a

10 % Zatraktivnil/a jsem názvy pozic

3 % Upravil/a jsem projekty, na kterých jsem pracoval/a

2 % Vymyslel/a jsem si školení

Hlasovalo: 680 lidí

Zdroj: jobs.cz