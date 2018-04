Vadí mi kolega a nevím proč

Nemůžete se snést s některým ze svých kolegů?

Uvědomujete si, že se k němu chováte špatně, ale jste přesvědčeni, že jste v právu? Možná byste se neměli omezovat na tak jednoduchou úvahu. Pokud budete důvody své zášti pečlivě analyzovat, můžete dojít k překvapivému závěru – kolegu nemáte rádi proto, že na něm nacházíte špatné vlastnosti, které máte sami. A snažíte se s nimi vypořádat tak, že je pranýřujete u druhého. Je to pohodlnější.

V psychologii se používá termín „projekce“ – vlastní nedostatky promítáte na druhého jako na plátno. Tam se s nimi můžete utkat, aniž by vás to bolelo. Psychika se vás snaží ochránit a posune nepříjemný pocit do vnějšího světa, kde vás neohrožuje. „Můžete si zkusit jednoduchý test. Když si představíte člověka, který je vám hodně nesympatický, a opravdu poctivě si přiznáte proč, pravděpodobně najdete vlastnost, kterou nemáte rádi sami na sobě,“ říká pražský psycholog Jan Gruber. Může to být i obava, abyste takoví nebyli – stejně neschopní jako kolega, kterému trvá jednoduchý úkol celý den, podobně společensky neobratní jako kolegyně, která se stydí jít k holiči.

Analyzujte, proč vás kolega rozčiluje

V práci se k projekci často přidávají i jiné důvody, proč se vám kolega nezamlouvá, a vzájemná komunikace kvůli tomu vázne. Přečtěte si pět modelových situací – včetně zmíněné projekce – s radami, jak vadnou komunikaci zlepšit. Jednotlivé důvody komentuje poradce přílohy Zaměstnání Martin Heger z personální společnosti Heger & Partner:

1. Promítám do kolegy své vlastní špatné vlastnosti

Někdy je velmi těžké překonat vlastní ego a strach. Existuje však jednoduchý princip – nedělejte nic, co nechcete, aby druzí dělali vám. Léčit si na někom své komplexy, pokud si to už uvědomujete, je nemorální a neprofesionální.

2. Cítím v kolegovi konkurenci

Dobré výsledky kolegy berte jako výzvu, příležitost, jak se něco naučit. Pokud se vám zdá, že za jeho úspěchem stojí jiné důvody – například kontakty, protekce – nijak mu nepřipomínejte tyto okolnosti. Míjí se to účinkem a tento pokus se spíše časem obrátí proti vám.

3. Závidím kolegovi vlastnost, kterou nemám

Naučit se často dají i vlastnosti či dovednosti, o kterých se vám zdá, že je nemůžete mít. Nepoukazujte zbytečně na dobré vlastnosti kolegy, ale zaměřte se na rozvoj vlastních schopností – pozorujte, jak co dělá, a zkoušejte takové postupy sami používat.

4. Nemám s pomalým kolegou trpělivost

Uvědomte si, že nikdy nemůžeme být všichni stejní. Z problému vás vyvede respekt k odlišnostem a otevřenost. Nevýkonnému kolegovi můžete dávat zpětnou vazbu, ale to neznamená, že ho budete ponižovat, urážet, shazovat. Ukažte mu spíše cestu ven, dejte mu návod ke zlepšení pracovního nasazení.

5. Kolega přímo kazí můj výsledek

Rozdíl mezi týmovou prací a prací jednotlivce vyjde zpravidla najevo. Jde-li týmu o jeden výsledek, snadno se ukáže, kdo má jaké zásluhy. Nebojte se proto, že budete i vy ve stínu. Ke kolegovi buďte upřímní a zcela otevření. Jeho špatné výsledky mohou souviset i s jeho malým pocitem sounáležitost ve skupině. Proto se mu snažte více pomoci. Apatie nebo hledání viníka jen zvětšují odstup a motivace takového kolegy se bude snižovat.

Proč přenášíme úzkosti na druhé?

Psycholog Jan Gruber přirovnává psychiku k akváriu. „Pokud se vynoří třeba úzkost nebo něco, co si neradi připouštíme, odsuneme to ven z akvária.“ Na ostatních můžeme tyto nedostatky či úzkosti tepat bezbolestně. „Když se třeba bojíte, abyste něco nerozbili, řeknete druhému: ‚Dávej pozor!‘ Pokud byste si připustili, že to jste vy, kdo se bojí, necítili byste se už tak příjemně,“ dodává Gruber.

Rada MF DNES

Ponižuje vás kolega a vy nevíte proč? Zachovejte klid a převeďte jednání do věcné roviny: Proč mi to říkáš? Jaký to má smysl? Jak to budeme řešit?