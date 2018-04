Vadné zboží je třeba reklamovat

Po Vánocích a na začátku nového roku řada lidí přichází do obchodů vrátit vánoční dárky.A to nejen ty nevhodné. Některé dárky mohou být totiž vadné. Je důležité si proto uvědomit, zda jdete po Štědrém dnu vrátit zboží do prodejny kvůli tomu, že se vám nelíbí, nebo proto, že není bez vady. V druhém případě jde o klasickou reklamaci a podle toho je nutné postupovat.Pokud jste si jisti, že jste si nezpůsobili vadu na zboží sami, nebojte se ji reklamovat. Uděláte-li to ihned, což bude ve lhůtě šesti měsíců od zakoupení, můžete v obchodě žádat výměnu výrobku nebo jeho opravu. Záleží na vás, co si vyberete. V případě, že vám prodávající produkt nevymění například z toho důvodu, že tentýž už nemá na skladě, můžete odstoupit od smlouvy a nechat si vrátit peníze. Nebo také chtít slevu z ceny, nebrání-li vada řádnému užívání. Pokud se vám podaří vadné zboží úspěšně reklamovat, máte vyhráno. Pozor však, rozhodne-li se prodejce vám vrátit peníze, žádejte vyplacení celé částky ihned. „Zákon neukládá, dokdy to obchodník musí udělat. Mohlo by se stát, že by obnos zadržel, a pak byste se o něj museli soudit,“ vysvětluje mluvčí České obchodní inspekce Miloslava Fléglová. Tentýž postup zbývá i v opačném případě, tedy v situacích, kdy prodávající reklamaci zamítne. Chcete-li se domoci svých práv, budete muset podat žalobu.Obdobná pravidla platí i pro reklamaci dárků zakoupených prostřednictvím internetu. Záruční lhůta na spotřební zboží je dva roky. Jestliže vám zboží nevyhovuje, můžete je nepoužité a v původním obalu vrátit do 14 dnů. „Poslední den lhůty však už musí být u obchodníka,“ říká Fléglová. Má-li výrobek vadu, je nutné postupovat obvyklým způsobem. V případě internetového nákupu je však dobré být hned od začátku mnohem obezřetnější. Člověk kupuje na dálku mnohdy zboží za desetitisíce a často vůbec nezná podmínky, za jakých lze například zboží vracet, protože firma je na svých internetových stránkách nesdělí. Jde například o manipulační poplatky či různé jiné platby, které si obchodník strhne z ceny zboží, a nevrátí tak zákazníkovi celou zaplacenou částku. „Internet je stále určité riziko. Spotřebitelé by neměli nakupovat v nezavedených prodejnách, které předem nesdělují všechny informace. Jistou zárukou serióznosti je členství například v Asociaci zásilkových obchodů,“ dodává Miloslava Fléglová.