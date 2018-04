Vánoce a prázdná peněženka: co s tím?

Banky hlásí, že zájem o hotovostní půjčky výrazně stoupá. Bazary si na málo práce stěžovat také nemohou. Vánoce jsou tady a peníze na jejich zabezpečení v mnoha rodinách chybějí.

Pokud se pro ně rozhodnete jít do banky, máte poměrně velkou naději na úspěch. Banky úvěry vyřizují na počkání, zájemci nepotřebují k jejich přidělení ani ručitele. Stačí jim jen potvrzení příjmů, které nemusí dosahovat zázračné výše. Česká spořitelna dá například dvacetitisícový úvěr zájemci s čistým měsíčním příjmem 6300 korun, pro stotisícový je potřeba jen 7800 korun.

„Tyto limity platí pro svobodného zaměstnance, který nesplácí žádné jiné půjčky, neplatí si pojistky ani třeba výživné na děti. Rodina s dětmi musí mít samozřejmě příjmy o něco vyšší,“ vysvětluje Helena Matuzsná ze spořitelny. Sazby úroků začínají například u Raiffeisenbank na 7,9 procenta ročně, i u ostatních bank se nejnižší úroková sazba vejde do 10 procent. Vyřízení úvěru trvá od několika minut u GE Money Bank do čtyř dnů u Citibank. Zdálo by se, že není co řešit.

Co když banka nepůjčí nic?

Pokud však máte dluhy někde jinde nebo když splácíte moc jiných úvěrů, odejdete pravděpodobně z banky s prázdnou. „Samozřejmě rádi prodáváme půjčky, ale na druhou stranu nechceme, aby byl klient splácením příliš zatížen. Riskovali bychom tím jeho i své problémy,“ říká k tomu Pavel Hejzlar z ČSOB.

I splátkové společnosti, které též poskytují hotovostní úvěry, se brání poskytovat půjčku klientům, kteří by mohli mít problémy s placením. „Své klienty prověřujeme v registru SOLUS,“ potvrzuje například Andrea Dobšíková ze společnosti Home Credit. Klienti, které banky a splátkové společnosti odmítnou, mají ještě jednu šanci. Půjčku mohou dostat až do domu od společnosti Provident Financial nebo na účet od Profirealu.

Půjčují i klientům, které banky považují za rizikové, ale za podstoupení toho rizika si nechají řádně zaplatit. Kdo si třeba půjčí 10 000 korun u Providentu, zaplatí za ně 14 820. Během půl roku. Roční procentní sazba nákladů je v takovém případě 405,2 procenta. Ke cti firmy nutno dodat, že tuto informaci nijak netají na své webové prezentaci.

Ještě donedávna působila v oblasti nebankovních půjček i firma Credit House, podle údajů v obchodním rejstříku je však na jednatele firmy vyhlášena exekuce. Ostatní společnosti, které nabízejí půjčky na internetu či pomocí letáčků, obvykle zprostředkovávají půjčky pro banky, takže se u nich klient setká se známou lustrací v bankovním registru.

Levnější půjčku hledejte doma

Existují i jiné způsoby, jak přijít k penězům. Nejlevněji obvykle vychází půjčka od členů rodiny či kamarádů. Nebývá sice dlouhodobá, zato je levnější o úrok, který se dost často mezi kamarády neúčtuje. „Aby přátelský vztah vydržel bez úhony, je dobré i v tomto případě sepsat o půjčce smlouvu,“ říká pražský advokát Vojtěch Tříska, „předejde se tak mnohým nedorozuměním.“

Kdo nemá bohaté příbuzné a přátele, často se rozhlíží doma, zda nenajde věci, které by mohl postrádat a přitom by je dokázal zpeněžit. V second handu tak může odložit oblečení, které nosil před dietou, v mobilním bazaru záložní telefon ze šuplíku. Pozor však na optický klam – věcí, které máme doma, si často ceníme víc, než kolik bychom za ně dostali v bazaru.

Paní Iva z Brna se například chtěla v bazaru zbavit několika nevhodných svatebních dárků, které sice ze slušnosti vybalila, ale vlastně se jí nelíbily. Varnou konvici, teflonovou pánev ani jogurtovač však v bazaru nechtěli. „Uspěla jsem až ve třetím,“

vzpomíná, „a pomohla si k šesti stovkám.“

Jak poznáte, kdy jde o lichvu, a jak se jí můžete bránit? Na co dát pozor u zprostředkovatelů úvěru? Jaké náležitosti má mít smlouva o půjčce? Čtěte v našem aktuálním tématu.

Jak řešíte případné finanční nesnáze? Bojíte se dluhů, nebo si půjčujete, kde se dá? A co si myslíte o společnostech poskytujících úvěry s RPSN v řádech stů? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

