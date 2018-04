Vánoce a Silvestr: co, kde a za kolik?

Nemůžu běhat za nákupy. Volám SOS!

Každý, kdo má rodinu, si může před Štědrým dnem připadat jako manažer velké firmy - skloubit veškeré přípravy na Vánoce je kumšt. Jak si je usnadnit?

Nákupy pro opozdilce: kde?

Kdo nakupuje dárky za pět minut dvanáct, může ještě na Štědrý den využít prodloužené otevírací doby obchodů. Na některých místech nakoupíte na Štědrý den dokonce v šest hodin večer. Kde?

Kam pro levné cukroví či stromek?

Kdo se nechce sám postavit k plotně, zbývá mu nabídka supermarketů a hypermarketů, které budou mít otevřeno i na Štědrý den. Pečivo je obvykle levnější než od cukrářů. Stojí ale za to?

Potraviny po internetu: vyplatí se?

Objednat si potraviny v obchodě po telefonu či internetu a nechat si je dovézt až domů? Dnes už nic nemožného. Je to však výhodné? Jaké jsou ceny v porovnání s kamennými obchody?

Silvestrovské pohoštění až do domu

Do konce starého roku zbývá už jen pár hodin. Zatímco sousedé běhají kolem plotny, vaše silvestrovská večeře o několika chodech je už dávno na stole - a to všechno bez práce. Jaký to má ale háček?