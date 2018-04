Vánoce na dluh jsou dostupnější než loni

Zájemci mají zase snazší cestu k vánočním dárkům, aniž musí vytahovat peníze z kapsy nebo z účtu. Splátkové společnosti, banky i sami obchodníci jim nabízejí něco navíc proti loňskému roku. Nákup na dluh není určitě dražší než před rokem, některé banky snížily u úvěrů úroky a nabízejí je levněji. Víc firem umožňuje odkládat splátky až na nový rok, kdy nebudou jejich klienti už finančně tak vysátí jako před Vánocemi.

Další firmy zjednodušují papírování i podmínky nutné pro přidělení úvěru. Například zákazníkům GE Capital Multiservisu stačí jediný podpis a získají vedle úvěru také úvěrovou O. K. kartu nebo kreditní kartu GE Credit Card. Pokud nepřesáhne úvěr 18 000 korun, nemusí zákazníci dokazovat, kolik berou.

Podobně postupují i Home Credit a Cetelem. Ten také přichází s úvěrem bez navýšení nebo možností odložit splátky o čtyři měsíce. ČSOB snížila na období od počátku listopadu do poloviny ledna vstupní poplatek u spotřebitelských úvěrů o polovinu, HVB nabízí u těchto úvěrů nižší úroky, další banky umožňují půjčky vyšších částek bez ručitele.

K bankám a splátkovým společnostem se přidávají další obchodníci. Například sdružení prodejců Sony nabízí svým zákazníkům nákup s nulovou akontací, nulovým navýšením bez poplatků a s odkladem splátek až o šest měsíců. Datart zase úvěrovou kartu s možností čerpání úvěru do výše 30 000 korun.



Jak se vyznat v džungli?

Kontokorent, úvěrová karta, kreditní karta, spotřebitelský bankovní úvěr... Kdo se v tom má orientovat? Není to snadné, je třeba vzít k ruce kalkulačku a počítat.

Jednoznačně nejvýhodnější je nákup na splátky v modelu bez navýšení anebo využití bezúročného období na kreditní kartě. „Klienti, kteří si nakoupí v předvánočním období na úvěr, získávají nabídku s možností tříměsíčního bezúročného období. Jinými slovy, nezaplatí ani korunu navíc, pokud úvěr splatí do tří měsíců,“ říká Pavel Plachký, generální ředitel Home Credit. Jednoduchá matematika nezaplacení ani koruny navíc má jeden zádrhel - člověk musí mít dost peněz, aby dluh stačil včas zaplatit. Jinak si navíc připlatí, v případě kreditní karty dokonce dost peněz.



Jak poznat svůj strop?

Na život na splátky se zvyká hodně snadno, horší je to někdy se splácením. Přibývá lidí, kteří s ním mají potíže, protože se příliš zadlužili. „Kdo přistoupí na život na splátky, měl by dobře počítat, jinak se snadno stane, že mu dluhy přerostou přes hlavu,“ říká Miriam Hanáková ze společnosti Slon. Doporučuje, aby lidé, než se zadluží, sami sebe prolustrovali, jako to dělá banka - po zaplacení všech splátek by jim mělo zbýt životní minimum plus dvacetiprocentní rezerva na mimořádné výdaje. U větších částek se rozhodně vyplatí sjednat pojištění nesplácení pro případ úrazu či delší pracovní neschopnosti nebo ztráty práce.

Mění se i okruh věcí, které lze na splátky pořídit - Home Credit nabízí například prostřednictvím svého úvěru Medfin financování nadstandardních lékařských zákroků i pomůcek, a to do výše 30 000 korun bez ručitele. Úvěr může být použit třeba na pořízení drahých dioptrických brýlí nebo k odstranění vrásek. „V poslední době jsem několika klientkám doporučil antikoncepci Mirena. Protože jde o vyšší jednorázový finanční vklad při jejím pořizování, rozhodly se použít na její financování úvěr,“ uvádí doktor Vladimír Samohel, odborný ženský lékař z Prahy.

V peněžence a na účtu ani koruna? Nevadí. Na splátky se dá pořídit skoro všechno. S větším komfortem a výběrem zboží než před rokem.

