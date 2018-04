Vánoce na dluh: levnější než loni

Jana Maříková se nestačí divit. Skoro každý den teď před Vánocemi tahá ze schránky dopis s nabídkou kreditní karty nebo rychlé bankovní půjčky. Přitom ještě nedávno ji kvůli nízkým příjmům v bance s prosbou o půjčku odmítali.

Jenže teď je situace jiná: kreditky svým zákazníkům nabízejí nejen banky, ale i pojišťovny, stavební spořitelny či obchodníci ve spolupráci s některou z bank. A bez ohledu na příjem klienta. „Nárůst používání platebních karet je nejvíce patrný právě u kreditních karet. V České republice jich bylo vydáno v porovnání s loňským rokem o sedmdesát procent více,“ potvrzuje mediální zástupkyně společnosti VISA Lenka Čermáková.

Největší výhodou kreditky je to, že ji má majitel pořád u sebe, a hlavně takzvané bezúročné období, které trvá až 55 dnů. Pokud v něm majitelkarty utracené peníze vrátí zpátky na účet, je půjčka zadarmo. Ale když to nezvládne, musí počítat s tím, že je to velmi drahý nákup na dluh. A to i přesto, že ve srovnání s loňskem spadly u kreditních karet úroky dolů.

Například u GE Money Card klesla úroková sazba z 1,79 % na 1,65 %. Nižší úroky počítají i některé splátkové společnosti u úvěrových karet. Karta Aura společnosti Cetelem byla loni úročena 1,98 a letos 1,78 procenty měsíčně. Další možností je jednorázový nákup na splátky u obchodníků, kterých jsou desetitisíce. Jednoduchéje jít do minusu na běžném účtu nebozaběhnout do banky či na poštu pro rychlou půjčku.

Úvěr zadarmo? Když rychle splatíte

Úplně nejlevnější variantou je model bez navýšení, které před Vánoci nabízejí všechny splátkové společnosti „O tyto úvěry ‚zdarma‘ je největší zájem,“ říká Irena Loukotová ze společnosti Cetelem. Proč je jasné. „Rodinné rozpočty jsou v tomto období velmi zatížené a klienti vítají možnost za půjčku nezaplatit žádné peníze navíc,“ vysvětluje ředitel GE Money Multiservis Charlie Coode. Zvolit je možné i další modely s odkladem splátek, vybrat počet splátek a délku splácení podle toho, co snese rodinná kasa.

Mnoho společností dává klientům do ruky úvěrové karty. Velikost částky, kterou může její majitel utratit, je dána takzvaným úvěrovým rámcem. Z něj zákazník čerpá peníze, postupně je splácí a utrácet může pořád dokola. Všechny velké banky přišly během letošního roku s půjčkami, které klient získá téměř „na počkání“. Splátky 50 000 korun úvěru jsou pro peněženku poměrně příznivé, vejdou se při šestiletém splácení do tisícovky měsíčně, úroky jsou i pod devět procent.

Zadlužit se je snadné

Bohaté Vánoce. A po nich?

Každý třetí člověk – podle šetření TNS Aisa – už někdy využil nákup na splátky a 28 procent lidí o něm uvažuje do budoucna. Největší boom zažívá nákup bez peněz právě před koncem roku. Na splátky lze pořídit skoro všechno: elektroniku, výpočetní a kancelářskou techniku, šperky, nábytek, auto, vzdělávací kurz, dovolenou i nadstandardní lékařské zákroky, třeba nové zuby.

V euforii vánočních nákupů je celkem snadné zadlužit se na více místech. Nic to však nemění na skutečnosti, že zájemce bude muset všechny na dluh pořízené věci splatit. Vyplatí se proto předem porovnat příjmy a výdaje včetně zamýšlených splátek. Měla by zbýt dostatečná rezerva, která pokryje základní životní náklady, ale počítá i s mimořádnými.

Tak, aby se člověk nedostal do pasti a radostné Vánoce na dluh finančně utáhl. Odborníci varují: nebezpečné je, když začnete splácet jeden dluh druhým. Kdo splácení dluhů neuřídí, riskuje exekuci. Další nepříjemností je to, že se ocitá v registru dlužníků. Komplikuje si život a cestu nejen k dalšímu nákupu na splátky, ale třeba i k získání nejlepších podmínek u mobilních operátorů, kteří využívají stejný registr dlužníků jako některé splátkové společnosti.