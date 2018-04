Vánoce na dluh: banky půjčí od 5 tisíc korun a přibalí dárky či bonusy

Pětiprocentní úrok, poukaz na zájezd, výhoda pro novomanžele i odpuštění několika splátek. Banky, ale i nebankovní společnosti zápasí o klienty, kteří potřebují před Vánocemi založit. Nabízejí řadu výhod zajímavých i takových, které oslnivě jen vypadají. Jak se v aktuální nabídce půjček vyznat?

V každém případě je dobré si uvědomit, že nejnižší inzerované úrokové sazby a nejvyšší bonusy se obvykle týkají půjček vysokých (od 250 tisíc korun) a s nejdelší dobou splatnosti. Pokud si chcete půjčit nižší částky, dobře vybírejte. Tam se totiž podmínky liší nejvíce.

Na kolik vás běžná půjčka vyjde? Když si například vezmete úvěr na 20 tisíc korun na rok, obvykle přeplatíte asi 1 500 korun, při dvouletém splácení 3 500 korun. Pokud tedy splníte všechny podmínky.

Půjčka na zkoušku

Předvánoční nabídku, která stojí za úvahu, má pro klienty mBank. Jejich půjčka na zkoušku je pro ty, kdo u této banky ještě nikdy neměli úvěr. Je bezúročná, se splatností jeden rok, půjčit si můžete 10 až 40 tisíc korun. Poplatek na počátku je dvě procenta z půjčené částky.

U půjčky 20 tisíc korun tak bude poplatek čtyři stovky, to je však vše, co zaplatíte navíc. Akce platí do 15. prosince. A když se ještě navíc stanete novým klientem banky a budete ji využívat, dostanete bonus až 1 500 korun. Takže nakonec budete vlastně v plusu.

Equa bank přidává k úvěrům nad 100 tisíc korun LCD televizor (akce původně měla skončit 30. listopadu, ale banka ji prodlužuje do února), Zuno věnuje každému, kdo si u nich během prosince otevře účet či sjedná půjčku, cestovní poukaz v hodnotě tří tisíc korun.

Kdo nenabízí přímo věcné dary, ten přichází s bonusy. Ty se obvykle vztahují k řádnému splácení úvěru. Ale pozor, lákavá úroková sazba už zpravidla počítá s tím, že klient dobře splácet bude, a bonus je do ní započítán už předem. Lidé si totiž často myslí, že když je sazba například 9 procent a pak vám ještě odpustí splátky, vyjde je půjčka o to levněji.

Jak si Češi půjčují 259,4 mld. korun dluží české domácnosti bankovním i nebankovním společnostem.

20 mld. korun dluží odhadem lidé takzvaným predátorským společnostem.

44 % lidí uvažuje o přenesení úvěru do jiné banky, aby ušetřili.

18 až 20 závazků mívá člověk, který se s problémem splácení půjček obrátí na poradnu.

7 869 korun je průměrná výše vánoční půjčky.

30% lidí si půjčuje již dva týdny po výplatě peníze.

31% lidí si spolu s úvěrem sjednává pojištění schopnosti splácet, 33 % o něm ví, ale nechce ho, 36 % o pojištění neví.

40 % lidí zamlčí neuhrazený dluh, když jdou žádat o jinou půjčku.

12,5 % Čechů si už někdy půjčilo na dárky peníze.



Česká spořitelna například odpustí až 12 splátek, a to v případě, že si berete půjčku na 96 měsíců. ČSOB a Era od poloviny řádného splácení neúčtují úroky. U GE Money Bank zlevnili před Vánocemi často žádanou půjčku ve výši 20 tisíc korun, u úvěru na 60 měsíců je úroková sazba 7 procent. Kromě toho vyplácí měsíční odměny za řádné splácení (u půjček od 20 tisíc do 99 tisíc korun je odměna 100 korun, od 100 tisíc do 199 tisíc je to 300 korun a u vyšší půjčky je odměna 500 korun).

Komerční banka klientům, kteří do konce roku uzavřou smlouvu se splácením na 72 měsíců, vrátí první a poslední splátku. Raiffeisenbank slibuje při řádném splácení bonus až 50 tisíc korun, to se týká například půjčky 250 tisíc na osm let, nižší a kratší půjčky mají bonus nižší.

UniCredit Bank při převedení úvěru láká sazbou od 4,9 %, v rámci předvánoční akce na stáncích v obchodních centrech je ještě sleva 1 %. Je však potřeba mít účet u banky a pojištění schopnosti splácet, což půjčku zase prodraží.

Co když máte zpoždění?

Ještě donedávna obecně platilo, že jeden jediný den zpoždění znamenal, že klient o bonus přijde. I v tom však banky mírně slevují z nároků. Například u Raiffeisenbank tolerují až pětidenní zpoždění. Když se s platbou zpozdíte, nebo naopak splatíte předčasně, přijdete o slibovaný bonus. To samo o sobě ještě není tak hrozné, protože úrokové sazby zavedených společností nepřevyšují dvacet procent ročně.

Pokud byste nepodlehli vánoční akci, ale chtěli půjčku u banky, která má férové podmínky kdykoli, můžete se inspirovat takzvaným Navigátorem bezpečného úvěru. Ten v roce 2015 vyhodnotil nejlepší poskytovatele půjček na 30 tisíc korun v tomto pořadí: Airbank, Home Credit, mBank. U úvěrů ve výši 100 tisíc korun dosáhly nejlepších výsledků Airbank, Komerční banka a Zuno.