Vánoce na dluh: snadné, ale často drahé

Obstarat vánoční dárky téměř bez peněz láká čím dál víc lidí. Obchodníci, pro které je předvánoční čas pravidelně tím nejlepším obdobím roku, to dobře vědí. V útoku na zákazníka vytahují ve srovnání s loňským rokem další trumfy. Více je společností i prodejen, které splátkový prodej nabízejí, ceny půjček jsou přitom stejné, nebo dokonce nižší než loni, začít splácet je možné třeba až v novém roce. Bez peněz se dá koupit i zboží, jehož životnost skončí možná dřív, než se splatí dluh - třeba boty, kufr, zimní bundu nebo zájezd. A zákazníci? Ti, kteří jednou na splátky nakoupili, neváhají po splacení nákup opakovat. "Je to pohodlné a když zboží hradím postupně, mám pocit, že mě to ani finančně nebolí tolik, jako když nakupuji za hotové peníze," říká Zdenka Novotná, která si postupně zbožím na splátky vybavuje domácnost.

Dluhy navíc podle psychologů už mnoho lidí nechápe jako ostudu, staly se běžnou součástí rozpočtů i majetnějších rodin. Jak lehce se pak podléhá iluzi, že není nic snadnějšího než jen ukazovat prstem na zboží a s vědomím prázdné peněženky podepisovat směnky ... a jak tvrdé může být rozčarování při jakoby nekončícím splácení. "Na to, zda je výhodné nakupovat vánoční dárky na splátky, se nedá jednoznačně odpovědět. Pokud si chce rodina dát jako vánoční dárek třeba nový televizor, který stejně potřebuje, a vypůjčí si na něj nebo si ho vezme na splátky, je to rozumné. Ale půjčit si na nákup drahých dárků jenom proto, 'abychom se ukázali', a pak mít komplikace se splácením, rozumné není. V tom případě je lepší darovat blízkým raději hezké maličkosti," míní psycholožka Jitka Vysekalová z Taylor-Nelson Factum.

Finanční poradci nabádají k opatrnosti důrazněji: úvěr se může velmi prodražit, pravidelné zadlužování úvěry s vysokými úroky nedoporučujeme. Než se člověk upíše, měl by si předem zjistit, co ho vlastně čeká, spočítat výši celkových úroků, prostudovat podmínky půjčky a podobně.

Nejpohodlnější, ale také většinou nejdražší je sjednat splátky přímo v obchodě. V prodejnách se nejčastěji zákazníkům nabízí úvěry společností Cetelem, GE Capital Multiservis a Home Credit. K jednorázové půjčce si však ročně připočítají úrok, který může dosáhnout i 35 procent. Ještě komfortnější jsou úvěrové karty těchto společností, s jejichž pomocí lze nepřetržit