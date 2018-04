Nečekejte na výprodeje. Slevové servery lákají na výhodnou nadílku

"Při povánočních výprodejích mohou ceny klesnout až o 90 procent, a na takový nákup se vyplatí počkat," vysvětluje analytik Home Creditu Michal Kozub. To ale není řešení pro každého.

Chcete ušetřit hned? Darujte voucher

Velkým fenoménem se staly slevové portály. Seženete tu dnes skoro všechno, od luxusní večeře, pobytu v lázních, dovolené, přes nejrůznější zážitky, kurzy, masáže, kosmetiku až po elektroniku, hračky a dokonce i auta. Slevy se pohybují od 20 do 90 procent a samozřejmě nechybí speciální předvánoční akce.

Například největší portál Slevomat.cz nabízí možnost sestavení dárkového voucheru, na kterém není nikde napsáno jméno Slevomat, takže se podle slov marketingové ředitelky Jany Havranové z připravovaných nabídek stávají ideální dárky pod stromeček.

"Myslíme i na ty, kteří chtějí darovat opravdu nevšední dárek - zážitek. Proto jsme vytvořili speciální vánoční skládací Vykupón, který má uvniř dostatek prostoru pro věnování," přidává se Tomáš Bátrla, zakladatel portálu Vykupto.cz.

Speciální balení poukazů nabízí i Slevopolis. "Zákazníci ho dostanou za stejnou cenu v krabičce. Také si můžete u nás něco vybrat a vaše přání pošleme tomu, koho si vyberete," uvádí Martin Fiala z portálu Slevopolis.cz. "Přes naši stránku Milý Ježíšku se snažíme lidem pomoci s rozesláním vánočních přání," doplňuje Vladimír Hlaváček ze serveru Zapakatel.cz.

Sekci s vánoční nabídkou připravil i portál BonyBony.cz. "Věřím, že vánoční výběr zážitků od výborné gastronomie, přes kvalitní pití, hračky a další hodnotnější zboží zaujme řadu zákazníků a překoná náš zatím nejúspěšnější měsíc, loňský prosinec," přeje si Daniel Farkaš.

Jedinou nevýhodou oproti běžnému e-shopu je, že musíte za zboží či službu zaplatit dopředu. Pak dostanete voucher, na jehož základě vám obchodník vydá zboží nebo poskytne službu.

Reklamovat u serveru, nebo u obchodníka?

Kam se ale obrátit, když nejste spokojeni? Zaplatili jste zprostředkovateli, tedy slevovému portálu, ale zboží či službu už dostáváte přímo od poskytovatele slevy, tedy obchodníka.

Obecně tu platí stejná pravidla, jako u každého jiného e-shopu, reklamovat byste měli přímo u obchodníka. S ním uzavíráte kupní smlouvu a on také odpovídá za kvalitu.

"Na nás je třeba se obrátit v případě, že voucher nebylo možno využít, například zboží nedorazilo, nebo restaurace zavřela před ukončením služby. Samozřejmě klientům vycházíme vstříc i nad rámec výše uvedených pravidel, neboť důvěra je v tomto odvětví naprosto zásadní," vysvětluje Vladimír Hlaváček ze serveru Zapakatel.cz.

Na server se můžete obrátit i pokud nejste se službou či zbožím spokojeni, a to do lhůty 14 dní od zaplacení. On pak s vámi řeší vrácení peněz, ty jsou totiž ještě většinou na jeho účtu, případně poskytne informace, co dělat.

Sledujte diskuse, čtěte podmínky

Slevových portálů jsou na internetu přes dvě stovky, každý den chrlí nové a nové slevy. Každá sleva však nemusí být férová a můžete si pořídit i nepříjemný zážitek (čtěte zde).

Protože zatím neexistuje seznam těch seriozních a prověřených, přinášíme rady, jak se chovat, abyste se nenachytali:

Vybírejte z těch větších. Ty jsou většinou součástí velkých společností, které si nemohou dovolit kazit jméno tím, že budou spolupracovat s obchodníkem, který podvádí.

Čtěte diskuse, tam se dočtete o zkušenostech a referencích ostatních a případně se tak vyvarujete omylu.

Cenu zboží či služby si ověřte v internetových vyhledávačích. Tam se dozvíte, jestli jde opravdu o slevu. Pro kontrolu pobytů můžete využít různé bookovací systémy.

Pozorně čtěte obchodní podmínky poskytovatele slevy. Zjistěte si, jak řeší stížnosti a reklamace. Když to neuvádí, raději nic nekupujte.

Pátrejte přímo na serveru, zda má něco jako černou listinu dodavatelů, tedy seznam podvodných obchodníků.

Seriozní server využívá zpětné vazby. Ptá se zákazníků na zkušenosti a pokud nejsou s akcí spokojeni, s konkrétním dodavatelem již dál nespolupracuje a vrátí poškozeným peníze.

Bezpečný portál také slevy předem testuje, i to se dozvíte na jeho stránkách. Je to jistou zárukou toho, že dbá na bezpečnost svých zákazníků.

Výhody nákupu přes internet

Ušetřit můžete, i když si na slevovém serveru nic nevyberete. Stačí nakoupit v klasickém e-shopu. "Nabízené zboží může být až o třetinu levnější než v kamenných prodejnách. U některých výrobků tak lze ušetřit až několik tisíc korun," upozorňuje Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci.

Další výhodou je větší výběr než v kamenném obchodě, o ušetřeném času ani nemluvě. A také možnost přímo na internetu o zboží diskutovat o kvalitě a parametrech výrobku. Na rozdíl od nákupu v kamenném obchodě navíc můžete vánoční dárky nakoupené přes internet do čtrnácti dnů bez udání důvodu vrátit.

I když nákup na dálku není úplně bez rizika, pokud budete dodržovat zásady bezpečného nákupu, nemusíte se bát (čtěte zde). Další rady a tipy najdete na webových stránkách Asociace a zde. Pokud si nejste jisti internetovým obchodníkem, podívejte se do seznamu certifikovaných obchodů, kdo jsou ti seriózní a prověření.