Vánoce přinesou dárky a taky dluhy

Hodit starosti s placením za hlavu a řešit je až po svátcích je lákavé pro stále více domácností, takže obchod s dluhy roste a nic na tom nemění ani vysoká cena, jakou lidé mnohdy musí za své pohodlí zaplatit.

Nikdo z bankéřů se zatím nemusí tak jako v Británii zpovídat kvůli výši požadovaných úroků v parlamentu, ačkoli v Česku je jejich výše obdobná.

Po zaplacení úvěrovou kartou, kterou v tuzemsku užívá už přes milion lidí, začíná odtikávat úrok přes dvacet procent ročně. Podobné to je při delší půjčce také s klasickými bankovními kreditními kartami.

Karty hrají při nákupech na dluh čím dál větší roli, počet delikventů zůstává nízký, a tak se pro banky i splátkové prodejce otvírá výnosné odvětví. Ježíšek je důležitým spojencem.

"Největší část objemů padne dva tři měsíce před koncem roku," uvedla Jana Skalová z firmy Cetelem.

Karta v hlavní roli

Na vánoční sezonu jako vrchol roku spoléhají i ostatní.

"Naše osvědčené heslo zní Home Credit, tradiční sponzor Vánoc," říká Martin Vetýška, obchodní náměstek dalšího z trojky velkých splátkových prodejců.

Ti se již od října začínají v reklamních kampaních předhánět v tom, kdo lidem půjčí peníze. GE Capital Multiservis a Cetelem nabízejí možnost odkladu splátek třeba až na jaro.

Další nabídkou je úroková amnestie, kdy zákazníci při brzkém vrácení peněz neplatí žádné navýšení. Home Credit též nabízí odklad splátek.

Firma navíc spojila síly se sesterskou televizí Nova (Home Credit i Nova spadají pod kontrolu skupiny PPF) a nabízí body do televizní soutěže.

Dluh bude rekordní

České domácnosti vstupují do vánoční horečky s dluhem okolo 220 miliard korun. Podle těch, kteří dluhy nabízejí, je to stále málo. Dohnat Evropskou unii by znamenalo zvětšit dluhy na trojnásobek, uvádí francouzský Cetelem.

Naopak Česká národní banka již několikrát varovala, aby lidé dobře změřili své síly. Podle statistik ČNB domácnosti dluží dvakrát více peněz než před třemi roky.

Pozor na karty, zní z Anglie

Mladší generace rychle propadá kouzlu kreditních či úvěrových karet, které nejsou vázány na žádné konkrétní zboží, ale otvírají přístup k penězům, kdykoli je třeba.

Situace sice ještě nepokročila tak daleko jako ve Skotsku, kde díky agresivní kampani svou kartu omylem dostal i pes, přesto je síto výběru klientů volnější než dřív a prověřování zájemců není tak důkladné. To karty zpřístupňuje většímu počtu lidí.

Trhu dominuje trojka splátkových prodejců GE Capital Multiservis, Home Credit a Cetelem. Ti mají v peněženkách lidí přes 1,2 milionu karet.

Jejich význam roste: Multiservis letos přes karty prodal o 50 procent více zboží než loni, pro Home Credit zajišťují jeho karty dvě třetiny obchodů.

V zahraničí řada lidí své finance neuhlídá a život na dluh se stává velkým tématem. Britští bankéři se kvůli výši úroků museli tento měsíc hájit v parlamentu. Ředitel banky Barclay Matt Barrett přiznal, že na kreditní kartu si nikdy nepůjčuje.

"Je to příliš drahé. Mám čtyři děti a nabádám je, aby na svých kreditních kartách nehromadily dluhy," prohlásil Barrett, jehož slova poté oblétla celou Británii.

Barclays půjčuje za 15 až 32 procent. V Česku se na kartě platí běžně přes dvacet procent.

Banky chystají útok

Bankovní domy vydaly zatím jen 140 tisíc klasických kreditních karet, ale pro příští roky mají velké plány. Zpoždění je podle bankéřů částečně dáno tím, že mnoho klientů dostalo šanci jít na účtu do minusu, a "kreditku" tedy nepotřebují.

Banky dále tvrdí, že v minulých letech soustředily energii na rozvoj technologií, na budování sítí pro příjem karet v obchodech a v poslední době také na čipové karty. Na ně začnou od příštího roku přecházet.

"Lze očekávat vlnu, kdy se banky budou snažit tyto investice zužitkovat a přijít s dalšími nabídkami, zejména v oblasti kreditních karet a věrnostních programů," míní předseda Sdružení pro bankovní karty Roman Kotlán z ČSOB.

Po vstupu do EU navíc může přijít konkurence cizích bank (například Barclays), které budou smět nabízet kreditní karty, aniž by v Česku měly sídlo.