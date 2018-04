Vánoce, Vánoce přicházejí

Nadělí české fondy svým klientům pod stromeček dobré výsledky? To je otázkou. Téměř dvouciferným týdenním výkonnostem již odzvonilo poté, co opadl zmatek způsobený atentátem z 11. září. Ani pražská burza nezaznamenává výrazný růst. V tomto týdnu dokonce došlo k poklesu indexu PX 50 pod čtyřsetbodovou hranici. Nutno podotknout, že se nejedná o nijak výrazný propad, ale přece jen jde o změnu oproti předchozím týdnům. To se také projevilo na výkonnosti fondů. Stagnace se však pravděpodobně nebude týkat dluhopisového trhu. ČNB totiž snížila ve čtvrtek úrokové sazby.Klíčová repo sazba je nyní na úrovni 4,75%, což je historické minimum. Díky tomu rostou ceny dluhopisů, takže dluhopisovým fondům roste výkonnost. Zoufat pak nemusí ani držitelé akcií a akciových fondů, protože lze předpokládat, že přístup podniků k levnějším úvěrům se dříve nebo později odrazí ve snížení nákladů a tudíž i vyšší tržní ceně podniků. Zůstává otázkou, zda je snížení o půl procentního bodu natolik významné, aby nastartovalo výše zmíněné efekty.