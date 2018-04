Vánoce za 10 nebo za 100 procent?

Pokud také vy přemýšlíte, kde vzít peníze na vánoční dárky, pak vězte, že není třeba si zoufat. Vždyť můžete nejdříve nakupovat a teprve později platit. Ostatně tento způsob financování nákupů nabývá stále více na oblibě. Otázkou je, který úvěrový produkt zvolit, aby co možná nejvíce vyhovoval vašim potřebám.

Nejnižší cena, zato největší problémy

Faktorů, které ovlivňují váš výběr půjčky, může být celá řada. Pokud je pro vás hlavním vodítkem cena úvěru, pak prvním typem úvěru, který by vám měl přijít na mysl, je klasický spotřebitelský úvěr poskytovaný bankami. Banky jej rozlišují na úvěr účelový a bezúčelový (hotovostní). Účelový úvěr bývá cenově výhodnější, čímž vás banky odměňují za to, že vědí, na co vám úvěr poskytnou. Praxe je taková, že vám v případě této půjčky banky nepřevedou peníze přímo na váš účet, jak je tomu u úvěru hotovostního. Poté, co si vyberete zboží, které si chcete pořídit, je nutné, abyste bance doručili fakturu za něj a banky ji za vás uhradí. Vy pak jen splácíte dle smluvených podmínek.

Přečtěte si související článek, který nese název: Spotřebitelský úvěr pod 7% je na světě!

Získání bankovního spotřebitelského úvěru však komplikuje několik faktorů, které vás mohou odradit. Předně banka prověřuje vaši bonitu: sleduje historii vašeho účtu, na základě potvrzení o vašem příjmu zkoumá vaši schopnost splácet a pokud budete chtít půjčit vyšší částku, vyžaduje banka ručení. Ne každému se tak podaří tento úvěr získat. Navíc, úvěr nedostanete okamžitě. Budete na něj muset počkat od jednoho, dvou dnů až po dobu delší než týden. Nepraktické je také to, že se jedná o úvěr jednorázový a vy budete muset (v případě bezúčelového úvěru) předem odhadnout, kolik peněz budete na dárky vlastně potřebovat. Spotřebitelský úvěr, ačkoli často jen neúčelový, vám poskytne každá tuzemská retailová banka.

Spotřebitelský úvěr účelový na 12 měs. - 2 nejlevnější a 1 nejdražší Banka Roční úrok. sazba Poplatky spojené s úvěrem Nutnost ručení Úvěr. rámec Délka splác. HVB Bank 6,9%* 2% za poskyt. neúčel. od 100 tis. Kč 50-200 tis. Kč 1-5 let ČSOB 8,9% poskyt. 1%, min 500 Kč max. 3000 Kč od 250 tis. Kč 20-750 tis. Kč 1-7 let Union banka 12% posouz. žád. 0,5% min 700 Kč, vyhot. 0,5% min. 500 Kč, vedení 100 Kč od 50 tis. Kč 35-150 tis. Kč 1 měs.-4 roky

Pozn.: *platí pouze do konce listopadu

Zdroj: banky

Spotřebitelský úvěr NEúčelový na 12 měs. - 2 nejlevnější a 1 nejdražší Banka Roční úrok. sazba Poplatky spojené s úvěrem Nutnost ručení Úvěr. rámec Délka splác. HVB Bank 6,9%* 2% za poskyt. neúčel. od 100 tis. Kč 50-200 tis. Kč 1-5 let Živnostenská banka od 9,3% zprac. 0,3%, správa 600 Kč ročně od 70 000 Kč od 50 tis. 1-6 let Citibank až 20,45% 0 ne 30 tis.-1 mil. 0,5-5 let

Pozn.: *platí pouze do konce listopadu

Zdroj: banky

Vyšší cena, ale stále nadosah

Další typ úvěru, který je sice o něco dražší, ale zase vám nabízí větší pružnost, je kontokorent. Jedná se prakticky o smluvené přečerpání vašeho běžného účtu do záporného zůstatku. Získání kontokorentu, jehož úroková sazba se pohybuje okolo 14%, většinou nebývá problém. Otázkou je, jak vysoký kontokorent získáte. Také v tomto případě se totiž banka řídí vaší bonitou a pokud chcete získat kontokorent v řádu desítek tisíc korun, musí tomu také patřičně odpovídat vaše příjmy. V případě kontokorentu je také třeba brát v potaz riziko, které vyplývá z přečerpání úvěrového rámce kontokorentu. Pokud kontokorent přetáhnete, čekají na vás sankční úroky i ve výši 30%. Až na Citibank vám tento úvěrový produkt nabídne každá větší tuzemská banka.

Kontokorentní úvěr - nejlevnější a nejdražší Banka Roční úroková sazba Poplatek za zřízení Poplatek za vedení (měs.) Živnostenská banka 7,8 – 8,8% 500 Kč 50 Kč Komerční banka (Ideal konto) 19,8% 200 Kč 0 Kč

Zdroj: banky

Pohodlí a prestiž vyžaduje vyšší cenu

Financování nákupu je možné rovněž pomocí kreditní karty. V případě tohoto úvěrového produktu se však opět musíte připravit na nemalé nároky na vaši bonitu a na nižší úvěrový rámec, než vám nabídne například spotřebitelský úvěr. Kreditní karta je navíc ještě o něco dražší než předchozí produkty. Úroková sazba v tomto případě dosahuje i více než 26%, čímž řadí kreditní karty mezi nejdražší úvěrové produkty. Výhodné je využít tzv. bezúročného období, což je specialita kreditních karet. Pokud se vám podaří splatit vypůjčené peníze v tomto období, nezaplatíte za vypůjčené peníze na úrocích ani korunu. Délka tohoto období se pohybuje kolem 40 dní. Otázkou je, zda jste schopni se do tak krátkého období vejít. Kreditní kartu naleznete v nabídce Citibank, České spořitelny, HVB Bank, Komerční banky a Živnostenské banky. ČSOB a eBanka pak nabízí klientům produkty, které jsou určitým ekvivalentem kreditní karty. V případě eBanky je to její Charge karta a v případě ČSOB pak Úvěrová karta.

Kreditní karta - nejlevnější a nejdražší Banka Název karty Roční úroková sazba Vedení karty - ročně Výběr z bankomatu v ČR Bezúročné období Živnostenská banka VISA Classic 15,4% spr. účtu 960 Kč 30 Kč či 50 Kč* 45 dní Citibank Kreditní karta Citibank EC/MC 26,4% stříbrná 1000 Kč, zlatá 2000 Kč 3%, min. 70 Kč 51 dní

Pozn.: *bankomat jiné banky

Zdroj: banky

Rychle, masově, ale pěkně draze

Ještě o něco dražší jsou úvěry, které tentokrát poskytují nebankovní subjekty – splátkové společnosti. Tyto společnosti se snaží postavit svůj úvěr na co nejvyšší dostupnosti široké veřejnosti, čemuž ovšem také odpovídají podmínky spojené s úvěrem. V segmentu splátkového prodeje jsou v současné době tři leadeři: Home Credit, Cetelem a GE Capital Multiservis, kterým zjevně začíná konkurovat také společnost CCS Triangl. Zmíněné splátkové společnosti nabízejí dva druhy úvěru: klasický spotřebitelský úvěr (podobně jako bankovní spotřebitelské úvěry zmíněné na začátku) a úvěrovou kartu. Čím se liší spotřebitelský úvěr splátkových společností od bankovního úvěru stejného typu?

Jak jsme si již naznačili, splátkové společnosti kladou menší důraz na bonitu klientů. Získání požadované výše úvěru je tak mnohem snazší, ovšem nic není zadarmo. Za snadnost získání úvěru si totiž splátkové společnosti účtují podstatně vyšší úrok než banky (dosahuje i 50% p. a.).

Hledáte informace o spotřebitelských úvěrech? Pak neváhejte a navštivte TUTO SEKCI. Druhým úvěrovým produktem, který splátkové společnosti nabízí, je nákupní úvěrová karta. Princip nákupní úvěrové karty je postaven na revolvingovém úvěru a její získání je velice snadné. Požadavky na doložení vaší bonity jsou totiž minimální a kartu je možné získat i přímo v obchodní síti. Maximální výše úvěrového rámce v tomto případě nepřekročí 100 000 korun a karta je, stejně jako kreditní karta, určena především k nákupu zboží a služeb. Výběr hotovosti je v případě obou druhů platebních karet (až na výjimky jako je například O.K. karta od Multiservisu, která nabízí zdarma první výběr úvěrovou kartou z bankomatů GE Capital Bank) dosti nevýhodný. Ani cena půjčených peněz, vyčerpaných nákupní úvěrovou kartou není nijak nízká. V průměru se pohybuje kolem 24% ročně. Úvěr, který vás přivede na mizinu

Vedle bank a splátkových společností je na trhu ještě jeden významný subjekt, který je možné využít pro získání půjčky. Jedná se o společnosti, které vám poskytnou půjčku a nepožadují po vás žádné doklady o vašich příjmech nebo vaší finanční situaci. Je pravda, že peníze získat téměř ihned, zástupce společnosti vám je doručí až do domu, ale také je fakt, že se jedná o nejdraží půjčku na trhu. Zaplatíte za ni totiž od 100 do 400% p. a. na úrocích. Přikročení k tomuto typu úvěru nelze charakterizovat jinak než krokem v zoufalství. Nejvýznamnější společností v tomto oboru je na našem trhu Provident Financial.

Vánoce jsou tu, ceny klesají!

Nejedna finanční instituce cítí, že právě před vánocemi nastala ta správná chvíle pro podporu úvěrových produktů, a tak je možné již nyní využít zajímavých akcí. Pokud bychom se zaměřili nejprve na banky, tak například HVB Bank v současné době nabízí zvýhodněný spotřebitelský úvěr s úrokovou sazbou ve výši pouhých 6,9% (viz 1. tabulka). Pokud však budete chtít tento úvěr získat, budete si muset pospíšit, protože tato akce končí k poslednímu listopadu 2002. Rovněž ČSOB přispěchala se snížením úroků na svých spotřebitelských úvěrech, a to až o 3,6% (rovněž viz 1. tabulka). Další bankou, která si nenechala uniknout příležitost, je Česká spořitelna. Také v jejím případě je možné využít levnější spotřebitelský úvěr, jehož úroková sazba nyní klesla o více než 2% až na hladinu 9,4%. A konečně i Citibank zlevnila do konce roku svůj nezajištěný bezúčelový úvěr ve výši od 300 000 korun výše na 9,9%.

Zajímají-li vás další informace o splátkovém prodeji, pak určitě nahlédněte do speciální přílohy, která se tomuto tématu podrobně věnuje - ZDE.

Ovšem nejen banky, ale i splátkové společnosti se předhánějí ve zvýhodněných nabídkách, které mají samozřejmě za cíl jediné – nalákat co nejvíce nových klientů. A tak například GE Capital Multiservis nyní nabízí až 96 dní dlouhé bezúročné období u O.K. karty, odbourání poplatku za správu úvěru nebo třeba odklad první splátky Multiservis úvěru až o 3 měsíce. Společnost Home Credit připravila celý speciální vánoční program založený na zvýšené variabilitě, jednoduchosti a rychlosti získání úvěru.

Kterou možnost pro financování vánočních nákupů tedy zvolit? Pokud hledáte nejlevnější úvěr, na který příliš nespěcháte a nebojíte se nároků, kladených na vaši bonitu, pak neváhejte a sáhněte po bankovním spotřebitelském úvěru. Pokud vás zajímá především snadnost a rychlost získání půjčky, a imponuje vám rovněž možnost mít peníze neustále k dispozici, pak právě pro vás je nejvhodnější volbou nákupní úvěrová karta. V tomto případě ovšem musíte počítat s podstatně vyšší cenou vypůjčených peněz.