Vánoční cukroví peču z lásky, i když si tím nevydělám

Jana peče na Vánoce minimálně 12 druhů cukroví. A to nejen pro sebe, ale i pro kamarádky a nejbližší rodinu. Každý rok se na tradiční rituál pečení těší. Letos se rozhodla, že si jím i něco přivydělá. Měla představu, že v domácích podmínkách zvládne upéct zhruba 18 kilogramů.

V polovině listopadu si připravila pár inzerátů, které rozvěsila v okolí svého bydliště. Jeden předala i kamarádce do butiku. Během tří dnů se Janě ozvalo několik žen s celkovou objednávkou 17 kilogramů. "Počítala jsem s tím, že budou objednávky chodit postupně, a tento nával mne překvapil," říká Jana.

shrnutí Cena za kilogram cukroví: 350 korun

Objednáno: 20 kilogramů Celkem: 7 000 korun Cena surovin: 2 000 korun

Cena za odpracovaných 26 hodin: 2 600 korun (100 korun/hodina práce) Čistý zisk: 2 400 korun

Zájemci mohli cukroví objednávat do konce listopadu, ale pokud by zájem pokračoval dosavadním tempem, nemusela by pečení vůbec zvládnout a uspokojit všechny zákazníky. Proto ještě před 30. listopadem přestala objednávky přijímat.

Objednávka na šest kilo

"Nejčastěji si zákaznice objednávaly po kile až dvou, jedna si dokonce objednala šest kilogramů," vysvětluje Jana.

Ihned po převzetí objednávek začala s nákupem potřebných surovin a do pečení se pustila na počátku prosince. "Po několika dnech jsem se zaběhla a zjistila, že stihnu upéct více cukroví, než jsem si původně myslela," říká Jana. Konečný počet objednaných kilogramů se ustálil na 20.

Peču hlavně pro radost, výdělek bude minimální

Za jeden kilogram namíchaný z 12 druhů cukroví si Jana účtuje 350 korun. Za objednaných 20 kilogramů tak od zákaznic dostane sedm tisíc korun.

Nákupu surovin věnovala několik odpolední. "Využívala jsem akcí v různých obchodech, kde nabízeli levnější máslo, vejce nebo cukr, " upřesňuje Jana. Pár stokorun sice ušetřila, ale i tak ji nákup přísad přišel zhruba na dva tisíce korun.

KAM PRO CUKROVÍ - hypermarket kilogram namíchaného čajového pečiva stojí např. v Tesku 199 korun, v Kauflandu 150 Kč - cukrárna například v cukrárně Čiko v Říčanech u Prahy přijímají objednávky do poloviny prosince, kilogram vyjde na 400 Kč - internet pekařky nabízejí domácí cukroví od 250 do 400 korun za kilogram. Některé přijímají objednávky až do 15. prosince

Jana chodí dopoledne do práce, cukroví tak může věnovat pár hodin odpoledne a víkendy. Zatím jí příprava těst a pečení zabrala zhruba 20 hodin. Jana počítá ještě asi s šesti hodinami. Pokud by si měla odečíst i cenu své práce, což je odhadem sto korun za hodinu, náklady budou 2 600 korun.

Vzhledem k tomu, že peče v plynové troubě, odhaduje, že spotřeba bude stát řádově desítky korun.

"Čistý zisk bude asi 2 400 korun, což za tu dřinu není moc," říká Jana a pokračuje, "protože mne to však baví, ničeho nelituji a příští rok se do pečení pustím určitě znovu."

