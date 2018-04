Vánoční dárky netradičně: darujte zážitky

Co takhle darovat například let balonem nebo čokoládovou masáž? Možností, jak vánoční dárky pojmout trochu jinak, je nepřeberné množství. Pravda, bude to sice trochu dražší, ale originální. A nemusíte se bát, nevhodný poukaz je možné vrátit.

Zážitky pro malé horolezce i odvážné vojáčky

V nabídce agentur, které zážitky zprostředkovávají, se dá vybrat dárek pro menší děti i pro teenagery.

Sněžný skútr

Deset minut jízdy na sněžném skútru a můžete se spolehnout, že si tento zážitek bude vaše dítě pamatovat ještě hodně dlouho. Cena je 100 korun.



Horolezecký kurz pro děti

Je-li u vás doma neposedné dítě, které každou chvíli sundaváte ze skříní, zkuste mu darovat hodinový kurz na umělé stěně včetně zapůjčení vybavení. Nemusíte se bát, po celou dobu se mu bude věnovat instruktor. Cena je 350 korun.



Lanové centrum

Máte-li dvě šikovné děti, které jsou nerozlučnými kamarády a milují dobrodružství, darujte jim poukaz na zážitek pro dvě osoby v podobě zdolávání překážek v lanovém centru. Na výběr máte ze dvou tras, které děti po proškolení instruktorem absolvují. Cena se pohybuje od 360 do 500 korun.



Zorbing

Pro starší děti, které se ničeho nebojí a mají chuť si trochu zařádit, můžete mít připraven nezapomenutelný zážitek v podobě kutálení ve velké kouli. Účastníci jsou před jízdou proškoleni, následně připevněni do popruhů uvnitř koule a spuštěni dolů ze svahu. Díky průhledným stěnám mají možnost vidět ven. Zážitek nabízí více agentur. Cena je v rozmezí kolem 1 000 korun za jednu jízdu pro jednu osobu.



Paintball

Který kluk si někdy nehrál na vojáky? Díky paintballu mají nyní kluci i holky možnost si zahrát a zastřílet doopravdy, a to díky speciálním zbraním s barevnými náplněmi. Agentury nabízejí zhruba tří až čtyřhodinový zážitek se zapůjčením veškeré výzbroje a oblečení pro dvě osoby. Cena je 3 151 korun.

Zážitky pro hospodyňky i milovnice adrenalinových sportů

O čem sní ženy? Být krásné, odpočinuté a mít domácnost jako ze škatulky? To jistě také, ale mnohé z nich touží i po trošce adrenalinu. A to vše jim můžete svým dárkem splnit.

Hospodyňka do domu

I když si to ženy nechtějí kolikrát přiznat, každá z nich si přeje mít krásnou, čistou domácnost, kde není ani smítko prachu, okna se blýskají a stohy nevyžehleného prádla jsou v nenávratnu. Pokud chcete své partnerce připravit celý měsíc klidu, darujte jí profesionální hospodyňku. Pět hodin týdně po dobu jednoho měsíce bude provádět generální úklid celé vaší domácnosti. Cena je 5 581 korun.



Kompletní kosmetická péče

Aby byla vaše žena ještě krásnější, věnujte jí zážitkový poukaz na čtyř až pětihodinové hýčkání celého těla v kosmetickém salonu. Cena je 4 565 korun.



Let balonem

Pro odvážné, ale i romantické ženy můžete mít připraven zážitek v podobě letu balonem, který trvá zhruba jednu hodinu, a navíc vaše partnerka dostane Křestní list o absolvování balonového letu. Cena je 6 600 korun.

Bungee jumping

Za zhruba 1 300 korun jistě uděláte radost své partnerce, která miluje adrenalin všeho druhu. Skok z mostu po hlavě na laně přivázaném za kotníky ve speciální výstroji je prý neopakovatelný zážitek. A pokud jí pouhý skok bude málo, darujte jí skok i s houpačkou, kdy po volném pádu přejde do kyvadla s postupně narůstající rychlostí. Cena je 1 860 korun.

Darováním zážitku splňte muži dětský sen

V každém muži stále dříme kus kluka a vy nic nezkazíte, pokud mu darujete zážitek, který potěší jeho chlapeckou duši.

Pracovat jako popelář nebo námořník

Dětské sny stát se popelářem nebo námořníkem můžete svému partnerovi splnit zakoupením příslušného zážitku. I když vás to bude něco stát.



Jako popelář včetně jízdy na zadní plošince popelářského vozu stráví váš partner dvě a půl hodiny a řízením lodi po Vltavě jednu a půl hodiny. Cena je 3 800 korun, resp. 7 800 korun.



Let stíhačkou

Za jedinečný zážitek dvaceti minut v kokpitu stíhačky zaplatíte 31 500 korun a za třicet minut 54 650 korun.



Pokud ale chcete svému partnerovi věnovat skutečně něco výjimečného, kupte mu zážitkový poukaz na let do Moskvy ve stíhačce MIG-21. Bude se pohybovat ve výšce až 25 tisíc metrů. V Moskvě stráví tři noci ve čtyř až pětihvězdičkovém hotelu, prohlédne si město včetně leteckého muzea a vás celá legrace přijde na 480 tisíc korun.



Rafting

Svému partnerovi můžete také věnovat zážitkový poukaz na tři až čtyři hodiny sjíždění divoké řeky v jižních Čechách na gumových člunech. Cena je 2 790 korun.

Zážitky nejen pro seniory

Jistě každý rok stojíte před otázkou, co darovat svým rodičům či babičkám a dědečkům. Nových svetrů a bačkor mají plné skříně, tak proč nezkusit poslat je třeba do lázní, předplatit jim masáž či taneční pro dospělé?



Vánoční dárkové poukázky do lázní

Pobyt v lázních dokáže člověka nabít na mnoho týdnů či měsíců. A pokud chcete, aby vaši blízcí prožili příjemné chvíle v některém ze známých českých lázeňských zařízení, darujte jim zážitkovou poukázku do lázní. Jakou finanční hodnotu zvolíte, je na vás.