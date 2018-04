Vánoční dárky po internetu: levnější a bez nervů

Ceny v internetových obchodech bývají o zhruba deset až patnáct procent nižší než v kamenných prodejnách. Tohle tvrzení však platí obecně, nikoli ve všech konkrétních případech. Záleží na jednotlivém obchodě i typu zboží.

„Porovnávali jsme ceny praček v kategorii okolo osmi tisíc korun v internetovém a kamenném obchodě. Jeden typ byl ve virtuální prodejně zhruba o tisíc korun levnější, druhý zase přišel na méně peněz v hypermarketu, kde byl zrovna ve slevě,“ popisuje svoji nedávnou zkušenost Stanislav Dostál. Zejména velké obchodní řetězce totiž mohou cenami zboží „v akci“ internetovým obchodům konkurovat.



C eny lze porovnávat

Jak tedy zjistit, kde je levněji? I v tom pomůže internet, a není tak bezpodmínečně nutné obcházet nebo obvolávat všechny kamenné prodejny. Informace o aktuálních cenových akcích prodejních řetězců jsou soustředěné například na internetových stránkách www.akcniceny.cz nebo www.slevy.cz, další údaje lze nalézt na webu jednotlivých obchodů.

Společnost Internet Mall provozující internetové a kamenné obchody nabízí službu, pomocí níž si můžete porovnat cenu konkrétního zboží v jakémkoli obchodě s cenou daného zboží v internetové prodejně této firmy. A to tak, že pošlete SMS na telefonní číslo služby Peněženka, ve které zadáte značku a typ zboží. Obratem obdržíte textovou zprávu s cenou výrobku v internetové prodejně Internet Mall (pokud zboží nabízí).

Srovnání cen v internetových a kamenných obchodech zboží běžná cena v kamenném obchodě* cena v internetových obchodech sporák Beko 6 990 Kč 4 995 Kč televize OVP 4 490 Kč 4 183 Kč věž Sony (mikrosystém) 6 490 Kč 5 290 Kč mobil Siemens 5 995 Kč 4 836 Kč digitální fotoaparát Olympus 5 390 Kč 4 890 Kč žehlička Philips 2 190 Kč 1 701 Kč panenka Baby Annabell 1 999 Kč 1 799 Kč

Poznámka: ceny v korunách *v případě mimořádných prodejních akcí prodávají hypermarkety někdy vybrané výrobky levněji než internetové

Zdroj: internetové a kamenné obchody



P ozor na dopravu



Nákup po internetu se v porovnání s kamennými obchody nemusí vyplatit v případě, že si objednáváte výrobky jen za několik set korun. Pak totiž slevu smaže poštovné a balné. Obchodníci ho odpouštějí zpravidla až při objednávkách v řádech tisíců korun. Například knihu Jistě pane premiére, která se nabízí běžně za 199 korun, lze koupit v internetovém knihkupectví www.kosmas.cz o 40 korun levněji. Jenže navíc musí zákazník, který si nechá knihu poslat

na dobírku, uhradit téměř 70 korun jako poštovné. Ake když si k této publikaci objedná například ještě cestopis za 450 korun, který se nabízí v kamenných knihkupectvích za 500 korun, ušetří na obou knihách celkem 20 korun. Náklady na poštovné lze snížit i platbou předem. Kdo pošle peníze internetovému obchodníkovi třeba složenkou nebo ze svého účtu dřív, než zboží dostane, nemusí platit za dobírku (okolo 30 korun), případně ho obchodník sám jinak zvýhodní. Například zásilková služba Betexa, která nabízí vystřihovací modely z papíru, odpustí poštovné zákazníkovi platícímu předem složenkou už při nákupu zboží za 300 korun. Při dobírce hranici posouvá až nad 800 korun.



Doprava domácích spotřebičů, elektroniky či nábytku (v ceně několika tisíc korun) bývá naopak většinou zcela zdarma, a to bez ohledu na vzdálenost sídla internetového obchodu a bytu zákazníka. „Koupili jsme dřevěné postele za jedenáct tisíc korun. Byl to náš první nákup po internetu a ocenili jsme zejména dopravu zdarma. Kdybychom je pořizovali v nejbližším kamenném obchodě, zaplatili bychom za dovoz více než pět set korun, anebo bychom si ji museli složitě zajistit sami,“ říká Soňa Prchlíková.



Obliba nákupů po síti stoupá. Podle výzkumu společnosti GfK narostl v roce 2003 podíl on-line nakupujících před Vánocemi oproti roku 2002 o 22 procent. „V absolutních číslech můžeme říci, že se počet nakupujících na internetu před Vánocemi v roce 2003 oproti předchozímu roku zdvojnásobil,“ doplňuje zástupkyně GfK Šárka Bártová. Nejvíce přitom lidé nakupovali knihy, výpočetní techniku a hudbu. Čísla potvrzují i obchodníci. „Tržby nám nyní rostou velmi rychle, jsou to desítky procent,“ říká Ondřej Fryc, ředitel společnosti Internet Mall, která provozuje několik internetových prodejen.



Jak uvádí agentura GfK, lidé využívají často internet také jako zdroj informací pro rozhodování o nákupu. Před minulým Štědrým dnem hledali zejména údaje o mobilních telefonech a digitálních fotoaparátech.



Kvůli zvýšenému zájmu o nákup upozorňují provozovatelé internetových prodejen zákazníky, aby nenechávali objednávky na poslední chvíli. V průběhu roku sice slibují, že zboží doručí třeba během 24 nebo 48 hodin, ale před Vánocemi to může být obtížné, a lhůty se tak mohou protáhnout i na týden nebo 14 dní. Nervy, zda zboží bude opravdu pod stromečkem, si ušetří ten, kdo nakoupí koncem listopadu nebo začátkem prosince.





C o je dobré vědět o nákupech po internetu:

ceny zboží jsou obvykle o 10 až 20 procent nižší než v kamenných obchodech

k ceně je nutné připočítat zpravidla poštovné a balné

náklady na dopravu se odpouštějí při objednávkách v řádu tisíců korun

výrobek dostane zákazník až domů

zboží lze platit až při převzetí

některé obchody nabízejí nákup na splátky

do 14 dnů je možné zboží bez udání důvodu vrátit v neporušeném obalu

Jak při vánočních nákupech šetřit peníze, čas a nervy? Pořizovat dárky po internetu. Platí to však jen v případě, že si vyberete dobrý obchod a zboží objednáte včas.

