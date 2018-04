Vánoční dárky přes internet koupíte v zahraničí levněji. Objednat je ale musíte hned

Ceny za stejné zboží jsou v cizině leckdy nižší i o 80 procent. Takže se nákup vyplatí, i když za kilový balíček z USA zaplatíte kolem 500 korun.

Dodací lhůty ovšem mohou být kolem Vánoc mnohem delší. "Doba dodání z e-shopu v USA na naši pobočku v USA je standardně pět až deset pracovních dnů, ale teď, měsíc před Vánocemi se to může prodloužit i na dva týdny, protože některé obchody nestíhají expedovat. Zboží objednané do konce listopadu by však mělo do České republiky dorazit do Vánoc," vysvětluje Stanislav Zvolánek ze zprostředkovatelské firmy cz-ebay.cz

Objednat zboží do 5. prosince doporučuje i Ivo Mravinac z České pošty. "Americké US Post a České poště trvá logistika asi pět dní. To znamená od převzetí zásilky kdesi ve Státech až po její doručení u nás. Otázkou je, jak rychle zboží expeduje obchod, jak jsou kapacitně vytížena letadla přes oceán a hlavně, jak dlouho trvá celní projednání. Běžně to všechno zabere asi 10 dní."

Pokud nakoupíte přes americký amazon.com, bude standardní doba dodání zásilky 15 až 28 dní, urychlené 10 až 17 dní a prioritní dva až čtyři pracovní dny. Ceny se liší podle druhu a váhy zásilky.

Zboží přes internet můžete v České republice objednat až těsně před Vánoci. "I když doporučujeme s vánočními nákupy příliš neotálet, osobní odběry na našich pobočkách budou možné i na Štědrý den do 14 hodin. To znamená, že pro osobní odběr bude možné zboží skladem objednávat ještě 23. prosince do 15 hodin," uvádí Michala Gregorová, manažerka Mall.cz. Dodává, že je vždy lepší nechat si časovou rezervu. Není totiž možné garantovat, kdy zásilka opravdu dorazí.

Česká pošta prodlužuje otevírací dobu Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům se na pražských poštách prodlužují otevírací hodiny pro veřejnost o sobotách 11. a 18. prosince. Všechny pražské pošty budou otevřeny od 9 hodin do 14 hodin. Ty pošty, které mívají o sobotách otevřeno déle, například do 16 hodin, zachovají tuto svou běžnou otvírací dobu. Zdroj: Česká pošta

Jestli chcete rozjet nákupy ve velkém, informujte se u zprostředkovatelů, zda je možné odeslat víc věcí najednou. Například usaservis.cz, levnezusa.cz, cz-ebay.cz nebo zasilkovasluzba.cz vám za poplatek od 200 do 300 korun umožní, abyste si nechali posílat zboží na jejich adresu v USA, a pak vám věci pošlou v jednom balíku do České republiky.

Jaké jsou ceny balíčků "Kilový balíček dokážeme přepravit do České republiky od 17 dolarů, ale to je za nepojištěný balíček, který se nedá sledovat. Osobně doporučuji spíše službu USPS Priority s pojištěním. Zde by balíček stál 33 dolarů a pojištění dle hodnoty zásilky (například při ceně 150-200 dolarů je pojištění 4,4 dolarů). Tento druh přepravy, tedy USPS Priority vám celníci nebudou započítávat do hodnoty zásilky pro výpočet cla a DPH při posuzování zda balíček podléhá clu a DPH (do 150 eur se clo a DPH neplatí). Pokud nakupujete drobnosti, doporučuji nakoupit jich více naráz a poslat v jedné zásilce." Jiří Huňa, levnezusa.cz

Zaplatit můžete kartou nebo přes internet

"Platit se dá systémem PayPal a kreditní kartou podporující internet nebo bankovním převodem. V některých případech však obchod požaduje platební kartu vydanou v USA, ne v Evropské unii. Každopádně nedoporučujeme platby přes Western Union nebo MoneyBookers, kde nejsou kryté bankou a při problémech vám peníze nikdo nevrátí," varuje Zvolánek.

Systém PayPal funguje tak, že si na konto vložíte pomocí platební karty peníze a pak z něj jednoduše platíte (více si o platbách na internetu přečtěte v našem předchozím článku).

V případě, že platíte kartou, přepočítává se vám kurz podle kolonky deviza prodej a samotná transakce proběhne zdarma. Většinou můžete použít embosované karty MasterCard, Visa či Visa Electron. Problémy bývají s kartou Maestro, většinou s ní nezaplatíte.

U drahého zboží se připravte na clo

Při nákupech v rámci Evropské unie žádné clo neplatíte. I levné zboží z USA je zdarma. Clo nemusíte platit u zboží nepřesahující částku 150 eur. Osvobození se ale nevztahuje například na alkoholické výrobky, parfémy a tabákové výrobky.

Clo i daň (20 procent DPH) se platí, pokud cena zásilky přesahuje 150 eur. Clo je například u spotřební elektroniky až 14 procent, u oblečení 12 a u sportovních potřeb zhruba tři procenta z ceny zásilky.

Hodnota zásilky se podle celní správy určuje podle ceny uvedené na hodnověrném dokladu (výpis z PayPal nebo faktura) a z dopravních nákladů přepočtených na české koruny. Kurz přepočítává celní správa podle údajů z předposlední středy kalendářního měsíce. Tento kurz se pak používá po celý následující měsíc.

Můžete využít i paušální sazbu cla, ale jen v případě, že vám zboží posílá soukromá osoba. Jednotná sazba je 2,5 procenta, pokud cena zboží nepřesahuje 700 eur. Více se dozvíte na www.csmfcr.cz.