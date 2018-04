Vánoční nabídky úvěrů: vyplatí se?

Kdo chce o Vánocích udělat radost sobě či svým blízkým, přestože nemá dostatek peněz, stojí před volbou, kde si vlastně nejlépe půjčit. Pokud nepostačí půjčka na krátkou dobu, kdy lze vyřešït vánoční nesoulad mezi příjmy a výdaji v rámci bezúročného období na kreditní kartě či krátkým setrváním v povoleném debetu, přichází na řadu spotřebitelský úvěr.

Z pohledu kupujícího je nejjednodušší využít výhod splátkového prodeje, kdy v obchodě vyplníte s prodavačem žádost o úvěr a v případě kladného výsledku si dané zboží odnesete domů. Splátkové společnosti navíc o Vánocích mají speciální nabídky – úvěry s nulovým navýšením či odkladem splátek.

Tento způsob však lze využít pouze v prodejnách, které spolupracují s některou ze splátkových společností. My se zaměříme na hotovostní úvěry, kdy můžete dostat peníze bez udání účelu „na ruku“. Jaké máte možnosti, pokud se rozhodnete si na dárky půjčit?

B anky bývají nejlevnější

První a především nejlevnější možností je bankovní neúčelový spotřebitelský úvěr. Banky ve snaze nalákat klienty nabízejí rychlé půjčky, slibují vyřízení v co nejkratším čase či možnost požádat o půjčku přes telefon, internet a dokonce i přes bankomat (GE Money Bank). Snaží se omezit i počet dokladů, které klient k žádosti potřebuje. Například Poštovní spořitelna (PS) u svého úvěru Čtyřlístek půjčí 15 či 20 tisíc korun bez ověření příjmu. Klient za to ovšem zaplatí – úroková sazba činí 27 % p.a. (úrok u spotřebitelského úvěru PS přitom začíná na 8,9 % p.a.)

Stále však u bankovních úvěrů platí, že mají omezenu minimální částku, kterou si můžete půjčit. Zatímco Česká spořitelna a Poštovní spořitelna vám dá úvěr již od patnáct tisíc, u

eBanky a Živnobanky si musíte půjčit minimálně padesát tisíc korun. Volba doby splatnosti úvěru se liší a pohybuje se od 6 do 72 měsíců.

Důležitým faktorem při schvalování žádosti je potřebný příjem – zatímco u prodeje na splátky GE Money Multiservis nevyžaduje ověření příjmu a Home Credit do 20 tisíc korun také ne, u bank musí být podmínka minimálního měsíčního příjmu splněna. Nejpřísnější je zřejmě Citibank, která požaduje minimální čistý příjem ve výši 12 tisíc korun.

Úrokové sazby spotřebitelských úvěrů vypadají lákavě, tím spíš, když jsou uváděny v minimálních výších (např. již od 7,15 % p.a.). Na tyto sazby však dosáhne málokdo. Při hodnocení vaší bonity se můžete dostat i o několik procentních bodů výše. Úroková sazba ale nevypovídá o celkové nákladnosti úvěru – banky si obvykle účtují také poplatky za přidělení úvěru (nejčastěji do 1 % z částky úvěru) i za vedení úvěrového účtu. Požadavkem pro přidělení úvěru může být také zřízení běžného účtu u dané banky (vyžaduje např. ČSOB, Komerční banka, Živnobanka), což úvěr dále prodražuje.

Některé z těchto nedostatků se snaží vyřešit ukazatel RPSN, neboli roční procentní sazba nákladů. Ta umožňuje posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru komplexněji, neboť její výpočet zohledňuje nejen platbu jistiny a úroků, ale i některé další náklady na spotřebitelský úvěr, jak to ukládá zákon o spotřebitelském úvěru. Ovšem i když banky poplatky nemají, není to důvod k radosti - o to vyšší je zpravidla úroková sazba (produkt Perfektní půjčka od Komerční banky není svázán poplatky, ovšem nejnižší úroková sazba činí 14,9 % p.a.). Obecně lze o bankovních půjčkách říci, že minimální úrokové sazby se až na již zmíněnou Poštovní spořitelnu pohybují cca mezi 7 až 15 procenty.

Splátkové společnosti jsou na tom s nabídkami podobně, avšak úrokové sazby mohou být o něco vyšší než v případě bankovních spotřebitelských úvěrů. Výjimkou je On-line půjčka společnosti Cetelem, která slibuje úrokovou sazbu 7,5 % p.a. Výhodou splátkových a dalších finančních institucí je větší dostupnost a možnost půjčit si třeba jen pět tisíc korun. Ovšem někdy může být cena za tuto půjčku až neúměrně vysoká.

Banka Neúčelový spotřebitelský úvěr Výše úvěru Poplatek za přidělení/ zpracování úvěru Poplatek za vedení úvěrového účtu/měsíc (Kč) Úroková sazba (p.a.) BAWAG Bank CZ Osobní půjčka 20 - 500 tisíc 1 % poskytnuté částky 50 od 7,15 % Citibank Citibank osobní půjčka 20 - 600 tisíc 1 % z výše úvěru* do 31.12.2005 bez poplatku od 8,9 % Česká spořitelna Snadná půjčka 15 - 100 tisíc 0,8%, min. 400, max. 7000 49 min. 9,7 % Hotovostní úvěr od 15 000, max.neurčeno 0,8%, min. 400, max. 7000 49 min. 9,7 % ČSOB Půjčka na cokoliv 20 - 200 tisíc 1%, min. 500, max. 3500 60 garantovaná 8,9 % do půlky ledna eBanka Spotřebitelský úvěr 50 - 500 tisíc 0,3 %, min. 600 50 od 8,9 % GE Money Bank Expres půjčka 30 - 100 tisíc ** 1 %, min. 500 40 od 9,9 % Komerční banka Perfektní půjčka 30 - 150 tisíc 0 0 od 14,9 % *** Osobní úvěr 50 - 500 tisíc 800 + 0,3%, max. 5000 80 od 12,16 % Poštovní spořitelna Poštovní úvěr Čtyřlístek 15 - 30 tisíc **** 0 0 27 % Spotřebitelský úvěr 20 - 500 tisíc do 30.11.2005 bez poplatku, jinak 1%, min. 300, max. 3500***** 33 od 8,9% - garantovaná v závislosti na době splácení Raiffeisenbank Rychlá půjčka 20 - 200 tisíc 0 80 od 7,9 % Živnostenská banka Osobní úvěr od 50 000, max. není uvedeno 0,3%, min. 500****** 50 od 8,5 %

Pozn.:* ) 4 % pro půjčky s vyšším rizikem - čistý měsíční příjem 9-12 tisíc, nebo 12-15 tisíc a současně je klient zaměstnán u stávajícího zaměstnavatele méně než 2 roky

**) klienti GE Money až 200 tisíc - podmínkou pro získání půjčky od 101 000 do 200 000 Kč je, aby běžný účet vedený u banky vykazoval pravidelný měsíční obrat po tři předcházející měsíce

****) výběr částek - 15, 20, 25, nebo 30 tisíc

*****) plus poplatek za podání žádosti - 50 Kč

******) při dočerpání do 1 měsíce včetně od podpisu smlouvy o poskytnutí úvěru bankou; zdroj: banky

C o je o Vánocích nového

Již jsme zmiňovali, že některé banky více než ostatní zdůrazňují u svých půjček snadnost získání a rychlost (RB, GEMB). Nový produkt před Vánoci představila Česká spořitelna. Její Snadná půjčka umožňuje získání úvěru s jedním dokladem totožnosti (ovšem pouze v případě, že jste klientem a na účet je zasílána již min. 6 měsíců výplata od jednoho zaměstnavatele). Úroková sazba začíná na 9,7 % p.a.

GE Money Bank se také rozhodla zaútočit na klienty Expresní půjčkou v akci. Nabízí úvěry na 50, 70 a 90 tisíc korun s pevnými „baťovskými“ splátkami 999 Kč, 1399 Kč a 1799 Kč dle výše půjčené částky. Doba splácení je vždy 72 měsíců. RPSN s odkladem splátek se pohybuje okolo 12,77 %, bez odkladu splátek pak 14,05 %. Zajímavostí a bonusem tohoto úvěru, který má bance nalákat další klientelu, je nejen čtyřměsíční odklad splátek, ale i možnost vyhrát automobil, pokud se úspěšný žadatel o úvěr po podepsání smlouvy zúčastní SMS soutěže.

Dalšími bankami, které lákají klienty na výhodné spotřebitelské úvěry, je ČSOB a Poštovní spořitelna. ČSOB od poloviny října snížila úrokovou sazbu u Půjčky na cokoliv z 13,9 % na 8,9 % p.a. Protože se jedná o garantovanou výši sazby pro všechny žadatele, stává se z této nabídky jedna z nejvýhodnějších na trhu. Ovšem s tím, že každý, jehož žádost bude kladně vyřízena, si musí zřídit běžný účet u ČSOB. Cenové zvýhodnění spotřebitelského úvěru nabízí i Poštovní spořitelna. Její úvěr se dá až do konce listopadu pořídit bez poplatku za vyřízení. Pro žadatele tato nabídka znamená úsporu mezi 300 Kč a 3500 Kč, tj. 1 % z požadované částky.

Akci s odpuštěním poplatku za vedení úvěrového účtu prodloužila Citibank - nabídka původně platila do 31.10. 2005, nyní až do konce roku.

Cestou soutěže se vedle GE Money Bank vydala malá BAWAG Bank CZ u své Osobní půjčky s akční nabídkou (měsíční splátka od 399 Kč, úroková sazba od 7,15 % p.a.). Klienti, kteří úvěr čerpají do 15. 12. 2005, mohou vyhrát to, že banka splatí úvěr za ně.

Akci vyhlásila i Raiffeisenbank – ti klienti, kteří si uzavřou Rychlou půjčku do konce ledna 2006, mohou kdykoli předčasně splatit celý úvěr i jeho část bez jakéhokoli poplatku. Ovšem toto je příklad akce, která v porovnání s konkurencí neobstojí – předčasné splacení spotřebitelského úvěru zdarma již nabízejí téměř všechny větší banky.

Uvažujete o tom, že byste si půjčili na dárky? Přijdou vám vánoční akce bank výhodné? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

