Vánoční nadílka bank se i letos omezila na půjčky a kreditky

Citibank vyhlásila vánoční soutěž pro držitele Citi kreditních karet s výstižným názvem "Citibank platí vánoční dárky". Probíhat bude v průběhu celého prosince. Pravidla soutěže jsou poměrně jednoduchá. Každá transakce uskutečněná s pořadovým číslem 2010 jakoukoliv kreditní kartou Citibank vyhrává tzv. denní výhru.

Znamená to, že vítězná transakce bude výherci proplacena, a to do maximální výše 200 000 korun. Tím ale boj o výhry neskončí, neboť výherci denních výher se na dálku utkají ještě o hlavní výhru. Získá ji ten, kdo během "svého" výherního dne provede nejvíce transakcí. Banka pak výherci hlavní ceny zaplatí všechny jeho nákupy hrazené Citi kreditní kartou v tento konkrétní den.

ČSOB půjčuje na počkání

Listopadovou novinkou jsou u ČSOB půjčky "na otočku", tedy možnost získat nově úvěr již během první a zároveň jediné návštěvy pobočky této banky. Banka slibuje žadateli, že vypůjčené peníze bude mít k dispozici ještě tentýž den.

Jako bonus přidala k těmto půjčkám předčasnou splátku zdarma. Jedinou podmínkou, kterou však musíte splnit, je podepsat smlouvu o úvěru nejpozději 31. prosince 2009. Pak už nezáleží na tom, kdy se svůj dluh rozhodnete předčasně splatit, či zda to zvládnete naráz nebo v několika mimořádných splátkách.

Na vylepšenou Expresní půjčku vsadila GE Money Bank

GE Money Bank nečekala se svou nadílkou až na předvánoční období a odstartovala ji už v září. Slaví 10 let Expresní půjčky na trhu a díky tomu až do konce roku 2009 mohou získat klienti banky některé bonusy.

První bonus získají žadatelé, kteří sáhnou po půjčce v rozmezí

30 – 100 000 korun se splatností 6 let (72 měsíců). Po prvních čtyřech zaplacených splátkách jim banka jako bonus převede na účet 5 % z půjčené částky.

Druhým bonusem je zrušení poplatků u úvěrů s částkou převyšující

101 000 korun (maximum je 600 000 korun). Noví dlužníci tedy nezaplatí ani korunu poplatku za poskytnutí úvěru, ušetří ale i na měsíčním poplatku za vedení úvěrového účtu po celou dobu splácení.

Svou poslední letošní novinku, co-brandovou Tesco kreditní kartu, představila GE Money bank právě v tomto předvánočním čase. Doporučuje ji k levnějšímu nakupování a využívání až 50 denního bezúročného období. Kartu banka nabízí v prvním roce vydání zdarma, pak už ale přijde na 399 korun.

Delší záruku, pojištění a zdarma změna PINu nabízí KB

Od listopadu do 31. prosince 2009 platí speciální vánoční nabídka Komerční banky. Využít ji mohou držitelé debetních i kreditních karet. Tomu, kdo své nákupy zaplatí v tomto období kreditní kartou od Komerční banky, banka prodlužuje o jeden rok záruční lhůtu na zboží. Navíc poskytuje, rovněž automaticky a zdarma, pojištění takto zakoupeného zboží na 90 dnů.

Bezplatně si až do konce roku můžete požádat také o vydání karty s vlastním obrázkem, případně si ještě na Silvestra zdarma změníte PIN.

UniCredit Bank až do března půjčuje s úrokem 12 % ročně

Boj o dlužníky ještě nevzdává UniCredit Bank a tak připravila na přelom let 2009 a 2010 zvýhodněný Spotřebitelský úvěr obratový. Pokud si půjčíte v této bance alespoň 50 000 korun a nejvýše 200 000 korun, získáte úrokovou sazbu 12 % ročně. UniCredit Bank ji garantuje po celou dobu splácení úvěru, pokud smlouvu o úvěru podepíšete do konce března.