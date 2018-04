Vánoční nadílka zaměstnancům odráží stav firmy

Kolekce, diáře, kalendáře na stěnu i na pracovní stůl, tužky ­ to jsou obligátní pozornosti, které mnoho zaměstnanců nalezne pod firemním vánočním stromečkem. Není přitom rozhodující, jak drahý dárek kdo dostal, ale že vedení společnosti na své zaměstnance pamatuje. A to různou formou.Například zaměstnanci Microsoftu měli možnost si nechat u jednoho ze smluvních partnerů společnosti napéct cukroví. "Předvánoční pozornosti přicházejí ve formě bonusů pro zaměstnance, jako je mikulášská nadílka nebo předvánoční party," říká Jiří Grund z public relation společnosti Microsoft. Pracovníci Contactelu zase dostali dárek v podobě dvou volných dnů, v pondělí 23. prosince a na silvestra, většina zaměstnanců mladoboleslavské Škody má volno od 21. prosince do 6. ledna. Celoročním přispíváním ze sociálního fondu na závodní stravování, ambulantní lázeňskou léčbu, odměny při životních i pracovních výročích nebo na dětskou rekreaci se může pochlubit valašskomeziříčská Deza Investiční fond. Platí také zaměstnancům penzijní připojištění včetně částky překračující základ. Navíc k třináctému platu z června dostali zaměstnanci už v říjnové výplatě také čtrnáctý.Drobné pozornosti, nazdobené perníčky nebo keramická drobnost, vše originály ze střediska volného času si již roky nadělují zaměstnanci speciálního soukromého gymnázia Integra v Brně. "Do vánočního balíčku přidělujeme našim zaměstnancům například trička, diáře, kosmetickou tašku, svítilny a další užitečné věci, které využijí při práci. Letos to byly kalendář, peněženka, dva ručníky a mikina," říká Milada Jablonská z Pento Servisu v Neratovicích. Ikea na to jde zase z jiné strany. Její zaměstnanci nalezli pod firemním vánočním stromkem v průběhu let například hodinky, sportovní úbor, tašku nebo společenskou hru. "Snažíme se vždycky vybrat dárek tak, aby jej zaměstnanci využili ve svém volném čase, i když je těžké odhadnout, co se bude hodit tisícům lidí," říká tisková mluvčí Ikey Ivana Hrdličková. Dodává, že Vánoce jsou právě o dárcích, a tak není dobré, když se odbývají finančním ohodnocením. "Záležitosti kolem platu závisí na práci zaměstnance a stabilitě firmy ­ ani jedno nemá s Vánocemi nic společného. Myslím, že proto je také důležitá třeba předvánoční party, na které se sejdou v poklidné atmosféře všichni zaměstnanci," dodává.Některé firmy po celý rok vytvářejí rezervy ve mzdových fondech, aby svým zaměstnancům dali symbolicky pod stromeček aspoň něco na přilepšenou. Výše vánočních odměn odráží ekonomické výsledky firmy a míru plnění stanovených hospodářských cílů. Doplňujícím faktorem je také co nejmenší počet absencí. Kdo celý rok prostonal, nemohl s bohatým finančním ježíškem příliš počítat. Některé podniky zase musely od vyplácení dalšího platu upustit kvůli problémům s odbytem nebo silnému kurzu koruny. Nejlépe jsou na tom zaměstnanci, kterým firma před Vánocemi, případně ještě před dovolenou, přilepší bez ohledu na to, jak se jí daří. Dodatečný plat je většinou dohodnut v kolektivní smlouvě určitým procentem ze mzdy. Typickým příkladem je největší tuzemský vývozce, mladoboleslavská Škoda, jejíž zaměstnanci dostanou 1,2násobek mzdy. "Dodatečný plat je vyplácen podle odpracované doby ve dvou splátkách před dovolenou a Vánocemi," říká mluvčí Škoda Auto Jaroslav Černý. Státní zaměstnanci mívají sice pravidelně před zimními svátky své "jisté" v podobě třináctých a čtrnáctých platů, letos z nich však dostali jen půlku. Ale stále je to lepší než se dočkat před Vánocemi propouštění, jako je tomu nejčerstvěji například v Syley v Jablonci nad Nisou.