Vánoce budou ve znamení slev, letos ovlivňují nákupy většiny Čechů

Stejně peněz jako loni mají na vánoční nákupy čtyři z deseti Čechů. Přibližně stejné procento lidí má méně a pětina dotázaných může utratit více, ukázal vánoční průzkum společnosti Deloitte.

Podle informací obchodníků nakupují lidé především elektroniku. Té by se zdražení mělo dotknout nejvíce, proto chtějí využít "levnějších" zásob v obchodech. Ekonomický expert společnosti Deloitte Luděk Niedermayer si však myslí, že nová politika ČNB nebude rozhodujícím faktorem, který vánoční nákupy ovlivní. Kvůli vysoké nezaměstnanosti, malému růstu mezd a nejistotě z dalšího vývoje budou Češi držet vánoční výdaje na uzdě.

"Zákazníci bedlivě sledují akční letáky a čekají na skutečně výhodné cenové nabídky obchodníků," potvrzuje Ondřej Hloupý, projektový manažer portálu AkčníCeny.cz.

Trend č.1 Žádné velké utrácení se nechystá

Podle serveru Zapakatel.cz se letos zákazníci chystají utratit za vánoční dárky nejčastěji mezi dvěma až pěti tisíci korunami, na slevových portálech přitom obvykle plánují nákup do dvou tisíc korun.

Ve skutečnosti je však možné, že budou vánoční výdaje vyšší. Každý pátý respondent průzkumu společnosti Cetelem se totiž přiznal k tomu, že minulý rok utratil za dárky nakonec více, než kolik plánoval.

Nejvíce lidé sice utrácejí za děti, neznamená to však, že děti dostanou přesně to, co si přejí. "Hlavním důvodem je zejména nedostatek peněz v rodinném rozpočtu a zároveň stále náročnější přání dětí," říká marketingový ředitel Cetelem Tomáš Siegler.

Trend č.2 Místo peněz slevový poukaz

Peníze jako dárek k Vánocům by rád dostal každý šestý dospělý Čech. S přibývajícím věkem však procento lidí, kteří si přejí peníze, klesá a naopak přibývá počet těch, kteří peníze darují. Důvodem může být například rostoucí obava z koupě nevhodného dárku.

Při výběru vánočního dárku hraje stále větší význam snaha pořídit užitečný dárek za co nejlepší možnou cenu. Podle tradičního vánočního průzkumu společnosti Deloitte bude letos hledat dárky ve slevě 83 procent lidí v Česku a dalších zemích Evropy. Oproti loňským 65 procentům je to znatelný nárůst.

"Češi mají stále při vybírání dárků v oblibě věrnostní či slevové programy. Důvodem je možnost využít slevy či si za věrnostní body pořídit dárky. Přestože dárkové poukazy nejsou na seznamu top 10 dárků, které by chtěli Češi pod stromečkem rozbalit, budou je chtít svým blízkým věnovat," komentuje průzkum Martin Tesař ze společnosti Deloitte.

Trend č.3 Každý desátý dárek bude ze slevového portálu

Podle posledního průzkumu největšího českého vyhledávače slev Skrz.cz je slevové nakupování mezi Čechy stále velmi populární. Třetina lidí při nákupu cíleně vyhledává zlevněné zboží, více než polovina by si pak z dvou podobných výrobků vybrala ten, který by byl ve slevě.

"V listopadu sledujeme růst tržeb u nabídek zboží a také módy – to jsou často vhodné vánoční dárky. Zajímavé prodeje mají tablety, mobilní telefony a některé hračky, například taneční podložky nebo dětské tablety pro výuku angličtiny," vypočítává Michal Hardyn z portálu TopSleva.cz a dodává, že až 25 procent dárků zakoupených na slevových portálech bude předáno ve formě voucheru. Ty se kupují tradičně na poslední chvíli. V loňském roce se prodaly desítky pobytových nabídek ještě na Štědrý den. Zážitkové poukazy, kreativní doplňky do domácnosti a pobytové kupony, to budou největší vánoční hity slevového serveru Vykupto.cz.

"Podle našich odhadů nakoupí Češi na slevových serverech 10 až 15 procent všech vánočních dárků, předpokládáme, že naše tržby budou o 15 procent vyšší než loni," uvádí marketingový ředitel slevového portálu Zapakatel.cz Vladimír Hlaváček.

"Pro mnohé slevové portály budou letošní Vánoce poslední sezonou. Během roku jsme byli svědky změn u několika malých a středně velkých slevových portálů," uvádí Jaroslav Stuchlík, manažer obchodního rozvoje portálu Raketa.cz a doporučuje nakupovat především u prověřených slevových portálů.

Trend č.4 Konec vánočních půjček?

Zřejmě i kvůli obavám z budoucnosti přistupují Češi opatrněji k předvánočním půjčkám, které jsou dlouhodobě označované za nerozumné. "Stejně jako další Evropané dávají přednost úsporám a nasbíraným věrnostním bodům. Mezi spotřebiteli nadále panuje opatrnost," míní Dalibor Hlaváč ze společnosti Deloitte.

Podle společnosti Cetelem připouští financování dárků úvěrem téměř čtyři procenta lidí, dalších pět procent vidí tuto variantu jako možnou. Podle ING plánuje půjčku na dárky dokonce jen jeden člověk ze sta. Všichni ostatní chtějí využít buď peněz z běžného účtu nebo speciálních vánočních úspor.

"Je rozdíl mezi tím, co v průzkumu deklarujeme, říkáme tak vlastně své přání a tím, co pak skutečně děláme. Lidé vědí, že by neměli, ale potřeba potěšit nejbližší bez pocitu finančního omezování, je silná," upozorňuje psycholog Tomáš Morávek na variantu, že vánočních dluhů může být nakonec přeci jen výrazně více.

