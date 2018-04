Vánoční nákupy přes internet plaťte na dobírku. Nenaletíte

Jakou zkušenost lidé s určitým obchodem udělali, to se často můžete dočíst v internetových diskusích. Ale pozor, čtenářská fóra nemusí být vždy spolehlivá, proto je lepší orientovat se podle certifikátů. Například těch, které dává Asociace pro elektronickou komerci – seznam prodejců, kteří je dostali, najdete na webu www.certifikovanyobchod.cz.

Sdružení obrany spotřebitelů zase uděluje certifikát za dobré obchodní podmínky, databázi prověřených obchodů najdete na www.spotrebitele.info. Stejně vám může pomoci i certifikát firmy Tüv Süd.

Na stránkách solidního internetového obchodu najdete vždy jasné obchodní podmínky, třeba expediční a dodací lhůty, a přehledné kontakty – adresu, telefony a hlavně IČ firmy, podle něhož si lze v obchodním rejstříku ověřit, zda společnost existuje. Další tipy, co je třeba si ohlídat, najdete na www.bezpecnynakup.cz.

Plaťte jen při nejvyšším zabezpečení

Číslo karty by někdo mohl na internetu snadno zneužít. Kvůli snížení rizika proto plaťte jen v obchodech, které využívají kódování SSL – to je na webu označeno zlatým rámečkem. Nebo ještě lépe 3D-Secure – logo Verified by Visa či MasterCard SecureCode. "Kontrolujte také bezpečnost prohlížeče. U názvu banky se vám zobrazí logo klíče nebo zámku a to nesmí být rozlomené. Webová stránka by měla začínat https://," říká Denisa Salátková z Poštovní spořitelny.

Karty mají pro placení na internetu stanovený limit, který lze změnit. Když to uděláte v pobočce banky, změna se může projevit až druhý den. U některých bank výši limitu zjistíte v bankomatu, ale nelze ho tam změnit. Nejrychlejší je využít internetové nebo telefonické bankovnictví – tam se změna projeví okamžitě.

Poplatek se u různých karet i bank liší – někdy se neplatí nic, jindy do 30 korun. Limit si můžete změnit i dočasně, například na pár hodin nebo dní. To se může hodit, pokud platíte třeba jen jednu mimořádně vysokou částku. Po uplynutí sjednané doby se limit vrátí na původní hodnotu, což zvyšuje bezpečnost.

Nedoručitelné zásilky končí v Brně

O bezpečnosti dodání rozhoduje i typ zásilky. Česká pošta nabízí čtyři druhy balíků – obyčejný, obchodní, cenný a zásilkový. U obyčejného se neeviduje jeho hodnota, takže ji při reklamaci nelze po poště požadovat. Ostatní typy jsou zapsané zásilky, pošta za ně plně ručí. Jsou dražší, ale bezpečnější.

"U obchodního balíku pošta garantuje dodání do druhého dne, pokud obchodník zásilku podá do doby, než se pošta sváží na velký třídič – to bývá mezi 16. a 18. hodinou. U cenného balíku tato garance není," vysvětluje Marta Selicharová, mluvčí České pošty. Zásilkový balík nabízejí jen velké obchody – ten vám nepřijde na adresu, musíte si ho vyzvednout na poště.

Když si zásilku do termínu nevyzvednete a pošta ji vedla jako zapsanou, vrátí ji obchodníkovi. Pokud je na obyčejném balíku adresa odesílatele, vrátí ho také. V případě, že je na něm jen vaše adresa, pošta se vám pokusí balík znovu doručit, případně dá do schránky další výzvu k převzetí. "Při opakovaném neúspěchu zásilka putuje na úložnu do Brna, kde ji lze ještě rok dohledat," říká Marta Selicharová.

Když pošťák opakovaně místo předání balíků dává do schránky jen doručenky, ačkoliv jste stále doma, stěžujte si u vedoucího pošty, může to být nedůsledností doručovatele. Předtím si však ověřte, zda vám funguje zvonek, máte na něm své jméno, nebo se zamyslete, zda se pošťák třeba nebojí štěkajícího psa. To jsou totiž také časté příčiny nedoručení.