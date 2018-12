Firemní vánoční večírky jsou stále oblíbené, jako odměna však nestačí

„Přestože stále přetrvávají vánoční odměny ve formě věcných darů, jsou v současnosti spíše na ústupu. Za dárek dnes již vůbec nejsou považovány slevové kupony, ty jsou nyní naopak pouze bonusem k dárku či odměně,“ říká Petra Gubíková, ředitelka prodeje společnosti Up Česká republika, která se specializuje na zaměstnanecké benefity.

Podle jejich zkušeností jsou věcné dary nahrazovány poukázkami a odměny se vrací do mezd a navýšení platu, což souvisí zejména s nízkou nezaměstnaností a tlakem odborářů u velkých firem. Nejčastějším způsobem vánočního odměňování jsou letos peníze do výplaty, a to buď formou odměny nebo 13. platu (někdy dokonce i 14. platu), poukázky a stále oblíbenější je také využívání systémů tzv. cafeterií.

Nejoblíbenější dárek jsou peníze

Každá forma obdarování má své výhody a nevýhody jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. „U věcných darů musí být hodnota daru připočtena k hrubé mzdě a z ní musí být provedeny odvody a daň, což zaměstnavatelé někdy opomenou a věcný dar se tak pro ně stává neekonomickým,“ upozorňuje Gubíková. Věcné dary mohou být také náročné například na skladování či distribuci, zaměstnanci zase v tomto případě nemají možnost vybrat si, co by opravdu chtěli a potřebovali.

Výhodou poukázek a systémů cafeterií pro zaměstnance je vysoká univerzálnost, hodnoty těchto odměn nevstupují díky legislativě do hrubé mzdy a pro zaměstnavatele tak představují ekonomickou a praktickou variantu. Jistou výhodou u poukázek může být i možnost osobního předání.

A jak je to s peněžním dárkem? „Nesporným plusem odměny ve formě peněz je jejich naprostá univerzálnost. Pokud se ovšem jedná o nižší částku, nemusí zaměstnanci po odečtení odvodů a daní ve mzdě, kterou budou mít na účtu, takovou odměnu ani pocítit,“ doplňuje Gubíková.

„Nejčastější a nejoblíbenější formou vánoční odměny jsou samozřejmě stále prémie, často nazývané jako 13. plat,“ potvrzuje managing partner Devire Tomáš Surka a dodává: „U velkých firem bývá investice na jednoho zaměstnance kolem 75 až 100 % průměrné mzdy, u některých sektorů, jako bankovnictví to bývá i více, u středních firem pak kolem 50 % nákladů měsíční mzdy.“

„Pokud je firma osvícená, dá vánoční odměny lidem tak, aby je mohli použít na nákup vánočních dárků. Pro firmu je v zásadě jedno, jestli je vyplatí již v listopadové nebo až v prosincové výplatě, nákladově to v obou případech spadá do aktuálního roku a pro zaměstnance je pochopitelně lepší mít odměnu již před svátky,“ doporučuje Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment.

Vánoční večírky jsou pořád v oblibě

Vánoční večírek je stále nejčastějším ukončením roku. Nemusí jít přímo o večírek, ale třeba o společný předvánoční oběd nebo posezení s kolegy či společnou charitativní akci. „Základem je, aby byl večírek pro lidi. Vyplatí se udělat dopředu dotazník a ověřit si, co zaměstnance potěší. Největší chybou je, pokud si majitel firmy uspořádá vánoční večírek sám pro sebe a podle svých představ. Z našeho portfolia firem jich část vyrazí i do terénu a spojí vánoční poděkování s nějakou časově nenáročnou teambuildingovou aktivitou, pobytem na horské chatě nebo třeba únikovou hrou,“ říká Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy.

Řada firem se dokonce pouští i do netradičních a originálních konceptů vánočních večírků. „Vánoční večírek je možné spojit s nácvikem řízení letadla v trenažéru, uspořádat párty na ledové ploše s bruslením a hrami na zamrzlé vodě nebo oslavu zorganizovat na palubě speciálně upraveného vlaku,“ vyjmenovává možnosti Tomáš Surka ze společnosti Devire. Existují i firmy, které přímo na místo dovezou plně vybavené kasino a zaměstnanci se oddají hráčské vášni. Prohrát nemohou, a to, co vyhrají, darují na charitativní účely.

Odborníci na personalistiku se shodují, že vánoční večírek má svůj smysl a podobné akce jsou pro firmu důležité. Prvním důvodem je již samotné sdílení zážitků lidí, kteří se většinou znají jen jako kolegové z práce nebo ve vztahu nadřízený/podřízený. Zaměstnanci mohou být díky pěkně připravené akci pro ně samotné hrdí na místo, kde pracují a šířit tak dobré jméno společnosti. Pro zaměstnavatele či nadřízené jsou tato setkání zase jedinečnou příležitostí, jak své zaměstnance ocenit, poděkovat jim za odvedenou práci, případně jim i předat odměnu.

Podle nedávného průzkumu Institutu interní komunikace se téměř polovina lidí za celý rok nedočká ani jednou pochvaly za svou práci, přestože je pro ně stejně důležitá jako odpovídající plat. „Průzkumy jasně dokazují, že právě pochvala a ocenění od nadřízených je pro zaměstnance mnohdy důležitější, než si šéfové myslí a pětině zaměstnanců by ze všeho nejvíc pomohla ke zvýšení pracovní pohody,“ shrnuje Petra Gubíková.

A na závěr malá anketa mezi zaměstnavateli, co chystají na Vánoce pro své pracovníky.

Lucie Benešová, Pivovar Staropramen: Naši zaměstnanci tradičně k Vánocům dostávají pivo, letos tomu nebude jinak. Dodržíme i další tradici, vánoční večírek. Je to oblíbená akce, na které se mají šanci potkat lidé z různých oddělení, navíc v atraktivních prostorech našeho pivovaru.

Adriana De Martini, HR Porsche Česká republika: Máme pro zaměstnance dárky z našich lifestylových produktů, jako jsou oblečení, hračky, sportovní potřeby, ale i stylové kuchyňské vybavení, většinou je hodnota dárku okolo dvou tisíc korun na zaměstnance.

Martina Slabá, ExxonMobil: U nás pracuje 70 národností a ne všichni slaví Vánoce tak jako my Češi. Tudíž nemůžeme všem popřát veselé Vánoce nebo rozdávat obrázky s vánočním stromečkem a Ježíškem. Každý rok pořádáme vánoční večírek na určité téma určený všem zaměstnancům.

Anna Hroudová, T-Mobile: Firemní večírek pro zaměstnance plánujeme na leden, vybíráme pátek, aby mohli do Prahy dojet i mimopražští zaměstnanci. Akce je vždy tematicky zaměřená – poslední večírek byl stylizován do Alenky v říši divů a ten, na který se těšíme, budeme slavit v New Yorku.

Přemysl Lukeš, Der Kurier: Vánoční večírek je každoroční tradicí. U nás probíhá většinou v sobotu, aby se ho mohli účastnit i řidiči, kteří pracují ještě v pátek v noci nebo v sobotu ráno. Začíná nějakou kolektivní zábavou (bowling, espace games) a následně pokračujeme většinou rautem v některé z pražských restaurací.

Jan Silber, Jobstack.it: Myslím si, že pokud se firma o lidi celý rok nestará, tak to na Vánoce zachránit nedokáže. Snažíme se o dárcích více přemýšlet a dáváme si mnohem větší práci s tím, abychom vybrali opravdu něco, co se lidem bude líbit. Vánoční večírek nepovažuji jen za poděkování, ale i za příležitost, kde se lidé mohou společně pobavit a hezky si užít předvánoční chvilky.