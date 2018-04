Telefon, nulový úrok nebo sto eur. Banky jsou o Vánocích velkorysejší

Rok od roku jsou banky v nabídce produktů v závěru roku štědřejší. Před pár lety nabízely svým klientům například půjčku připsanou na účet do 24 hodin, nebo odpouštění jedné splátky. S takovými nabídkami by v dnešní době zřejmě mnoho klientů neoslovily, proto jsou ve vánočních slevách velkorysejší.

Můžete například získat z půjčených peněz bonus ve výši až padesát tisíc korun nebo odpuštění ročních úroků. Někde nabízejí k účtu smartphone zdarma jinde zase batoh nebo hračku pro děti. A najdete v nabídkách bankovních domů i třicetiprocentní slevy u obchodníků či bezplatnou pomoc z vyřízením komplikované reklamace.

Stále ale platí - pokud využijete některou z vánočních akcí bank, ptejte se na detaily, nechte si podmínky pečlivě vysvětlit.

Raiffeisenbank: Klienti, kteří požádají o spotřebitelský úvěr u této banky, mohou získat až 50 tisíc korun zpět při řádném splácení. Výše bonusu se odvíjí od objemu poskytnutých prostředků a doby splácení. „Pokud si například půjčíte 250 tisíc na osm let, získáte v případě řádného splácení bonus v maximální výši 50 tisíc korun,“ říká tiskový mluvčí banky Tomáš Zaoral.

A pokud si založíte nebo už máte u banky účet eKonto Komplet, můžete k němu dostat teď v prosinci chytrý mobilní telefon zdarma. „Akce Banka do kapsy přináší novým i stávajícím klientům smartphony značky Samsung s předinstalovanou aplikací Mobilní eKonto. Jedná se o Samsung Galaxy S5 Mini či Samsung Galaxy J1,“ dodává mluvčí Raiffeisenbank.

Komerční banka: Klientům, kteří do 31. prosince uzavřou smlouvu na Osobní úvěr či Optimální půjčku na dobu trvání 72 měsíců, vrátí banka první a poslední anuitní splátku.

Výhody mohou čerpat také držitelé kreditních Lady karty a A karty. Při nákupu na internetu mají pojištění nákupu zdarma, prodloužení záruční doby o rok a ještě pojištění doručení internetového nákupu.

Slevy na benzinkách Držitelé karet MasterCard registrovaní v programu MasterCard Priceless Specials získají až do konce roku 5 % zpět ze svého prosincového nákupu na čerpacích stanicích MOL a Agip.



Nabídka se týká nejen nákupu pohonných hmot, ale i veškerého ostatního sortimentu v obchodě.



„Předmětem pojištění je náhrada finančních nákladů spojených se zasláním zboží zpět prodejci, pokud bylo doručeno v rozporu s podmínkami. Zboží musí být zakoupeno kartou prostřednictvím internetu od obchodníka registrovaného v obchodním nebo živnostenském rejstříku. Limit celkového pojistného plnění za daný kalendářní rok je 20 tisíc korun,“ vysvětluje Michal Teubner z tiskového oddělení Komerční banky.

Equa bank: Držitelé zlatých karet mohou v rámci programu Sphere využívat 5 až 30% slevy u více než 10 tisíc obchodníků. Držitelé běžných karet mohou využívat v programu Carte stejnou výši slev, ovšem u menšího množství obchodníků. Jde o karty, které byly vydané do letošního října.

Česká spořitelna a Buřinka: U produktů Půjčka (neúčelový hotovostní úvěr) a Konsolidace půjček banka klientům při řádném splácení promine až 12 splátek. Počet prominutých splátek se odvíjí od délky splácení a výše půjčené částky. „Například u půjčky ve výši 300 tisíc a délce splácení 84 měsíců je počet prominutých splátek deset. Při konsolidaci půjček, při částce 300 tisíc a délce splácení 96 měsíců, je počet odpuštěných splátek dvanáct,“ uvádí Pavla Kozáková z tiskového oddělení České spořitelny.

Podle ní klienti preferují nízké splátky a většina z nich využívá co nejdelší dobu splácení. „Právě při dlouhé době splatnosti šetří půjčka nejvíce peněz,“ dodává Kozáková.

Stavební spořitelna Buřinka nabízí do 31. prosince dárky pro klienty, kteří uzavřou pro své děti stavební spoření. Do 2 let věku dítěte dostanou rodiče odlévací sadu s dvojrámečkem na fotku a pro děti od 2 do 15 let dostanou sportovní batoh. Buřinka nabízí také akční nabídku Hypoúvěru, který má úrokovou sazbu od 1,95 % s fixací na 3 nebo 6 let a s odhadem nemovitosti zdarma.

Česká spořitelna nabízí i pomoc s vyřizováním reklamace koupeného zboží. „V případě, že s nákupem na internetu naší kartou nastanou potíže, budeme stát za klientem a vše prošetříme,“ slibuje Pavla Kozáková, podle níž už tuto službu někteří klienti využili.

„Pomáhali jsme klientovi, který si objednal akvárium s exotickými rybičkami. Akvárium bylo rozbité, rybičky v jiném počtu a v jiném barevném provedení. A pak také klientce, která kartou zaplatila vstupenky na koncert, který byl kvůli indispozici zpěváka zrušen. V obou případech obchodníci na stížnost klienta nereagovali. Po reklamaci a prošetření u nás jsme jim vrátili peníze zpět na jejich účet,“ dodává Kozáková.

Sberbank: Od minulého týdne je v nabídce Fér hypotéka se sazbou od 1,79 % ročně. Produkt minimalizuje požadavky na dokumenty od klientů. Buď je banka nevyžaduje vůbec nebo je připraví sama za klienty, a to zdarma.

„Například u refinancování klient nemusí dokládat příjmy, pokud již jeden rok řádně splácí. Banka také nevyžaduje nový odhad nemovitosti, vystačí si s původním, pokud není starší než sedm let. Stačí stávající úvěrová smlouva, původní odhad, vyplněná žádost. Vše je rychle vyřízeno,“ říká Hana Drápalová z tiskového oddělení Sberbank, podle níž každý, kdo si chce takový produkt zajistit, má možnost rezervovat si nabízenou sazbu až rok před ukončením fixace.

ČSOB, Era a Poštovní spořitelna: Pro klienty zajistily banky speciální slevové kupony do různých obchodů. Díky nim může klient ušetřit i tisíce korun. Kupony jsou přiloženy k výpisům z účtů a slevu je možné uplatnit při platbě kartou ČSOB nebo Era. Kupony je také možné si stáhnout na webových stránkách, kde jsou i bližší informace o odměnách.

S kreditními kartami navíc mohou klienti nakupovat teď a peníze splatit až o 55 dní později. Při platbě kreditní kartou navíc získají 1 % z nákupu zpět, pojištění nákupu či prodlouženou záruku o další rok nad rámec standardní dvouleté záruky.

Pokud si lidé vezmou do konce prosince Flexi půjčku na cokoliv nebo Flexi konsolidaci u ČSOB, či Půjčku nebo Sjednocenou půjčku u Ery, a to alespoň na 3 roky a budou ji řádně splácet, mohou mít polovinu splátek bez úroků.

UniCredit Bank: Nabízí program slev U-šetřete. Klienti si v mobilní aplikaci stejného názvu vyhledají nejzajímavější nabídky ve svém okolí a mohou je aktivovat třeba až cestou na vánoční nákupy. Nákup zaplatí jakoukoliv platební kartou UniCredit Bank a sleva ve výši až 50 % se načte automaticky bez nutnosti o ni předem požádat.

Při placení bude klientům stržena celá částka, ušetřené peníze banka připíše zpětně. Již za dva až tři dny se v mobilní aplikaci nebo na internetové stránce programu zobrazí, kolik klient daným nákupem ušetřil. Účast v programu je pro klienty bezplatná. Nabídky lze využít s debetními i kreditními kartami, žádný limit ušetřených peněz není stanoven.

„U spotřebitelské Presto půjčky mohou klienti získat slevu ve výši 1 %, pokud v předvánočním čase přijdou na naše stánky v obchodních centrech. Půjčku tak mohou mít se sazbou již od 3,9 % p.a. Pokud si k nám tak klienti převedou nebo sloučí své stávající úvěry, mohou díky tomu na splátkách ušetřit až 30 % nebo získat prostředky navíc,“ láká Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank.

Banka Zuno: Dává za žádost o půjčku, refinancování nebo za založení účtu jako dárek cestovní poukaz v hodnotě 100 eur. „Cestovní poukaz na pobyt v některém z mnoha evropských hotelů či resortů může získat každý, kdo v Zuno požádá o otevření účtu v české měně v průběhu prosince a do konce ledna zaplatí platební kartou alespoň 300 korun. Akce platí pro jednotlivce i celé rodiny,“ říká Vladimír Michna ze Zuno bank.

GE Money Bank: Pokud klienti této banky zaplatí své vánoční nákupy u partnerů bene+ v Česku kreditní kartou, získají nejen zpět až 30 % z nákupu, ale také mohou sbírat samolepky za každý nákup nad 300 korun a vyměnit je za odměny z vánoční Kocourovy kolekce. Tato nabídka platí do konce prosince nebo do vyčerpání dárků.

Pro nové klienty má banka připraveno zvýhodnění na některé druhy nákupů ve výši 5 % na elektro, sportovní vybavení a cestování po dobu 4 měsíců. Klient zároveň získává rok vedení karty zdarma a po dobu 3 měsíců neplatí úroky ze svých nákupů u obchodníků.

„Do konce roku také nabízíme neúčelový úvěr k hypotéce, která je v rozmezí 700 tisíc až 2 999 999, a to již od 2,74 % p. a. na cokoliv. Podmínkou je uzavření účelové hypotéky a doplňkového úvěru v rozmezí 100 až 900 tisíc současně. Klienti tak mohou rovnou získat neúčelově volné prostředky například na nábytek či jiné vybavení domácnosti ke schválené hypotéce na pořízení bydlení či refinancování,“ vysvětluje Lucie Policarová z tiskového oddělení GE Money Bank.