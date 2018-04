Vánoční stromky: Podraží jen černá borovice

„Ceny se oproti loňsku nezměnily, zůstávají na stejné úrovni,“ říká Růžena Kašíková z Canadien Trees. To potvrzuje i jeden z prodejců z firmy Baobab: „K žádným podstatným změnám cenové úrovně by nemělo dojít, jedinou výjimkou je borovice černá, kde by se cena měla zvednout o třicet až padesát korun za metr, protože jich je letos nedostatek. Takže by se měla prodávat tak za 200 až 250 korun za metr.“ Zatímco dříve převládal zájem o smrky, dnes lidé podle prodejců kupují hlavně borovice.

Většina stromků končí ve městech po Vánocích u kontejnerů. Proto je dnes možné koupit stromek v květináči a využít ho k vánoční výzdobě třeba i dva roky za sebou. Pokud má putovat znovu do volné přírody, je nutné ho podle odborníků ponechat v chladné místnosti nebo na balkoně až do jara a teprve pak odnést zpět do přírody. Ceny za stromek v květináči se příliš neliší od řezaných stromků, záleží však na velikosti a typu stromku.

Kolik stojí stromek přírodní jedle od 300 korun borovice od 150 korun smrk od 100 korun umělé zdobené, malé od 100 korun nezdobené, velké od 600 korun Poznámka: ceny za metr výšky, uvedené ceny jsou orientační, mohou se lišit u jednotlivých prodejců

Stromek za pět prstů až za dvacet tisíc korun

Nakupovat stromek za pět prstů může být pěkně drahá záležitost. Budete-li přistiženi hajným nebo lesní stráží, na místě můžete dostat pokutu až tisíc korun. V případě větší škody je přestupek postoupen příslušnému okresnímu úřadu a pokuta může podle lesního zákona dosáhnout až dvacetitisícové výše. Kromě toho se lesníci proti krádežím brání a postřikují mladé stromky zvláštními repelenty, které se při pokojové teplotě odpařují a nepříjemně páchnou.

Nechce-li se vám v předvánočním čase shánět stromeček u prodejců, můžete využít i služeb specializovaných firem, které nabízejí dovoz stromku až domů. Ceny se včetně dopravy pohybují kolem 270 korun za smrček a 300 korun za borovici.

Umělý stromek je dražší než přírodní, zato navěky

Nekupujte si přírodní stromeček, pořiďte si umělý, ušetříte naše lesy, říkají obchodníci, kteří je nabízejí. Není to však tak úplně pravda. Vánoční stromky totiž pocházejí ze specializovaných plantáží nebo jsou výřezem z lesů, a kdyby neozdobily byty, museli by je lesníci stejně zničit. Velký umělý stromek lze v obchodě pořídit od šesti set korun, vyjde vás sice na víc peněz než přírodní, ale máte na řadu let po starostech.

Jak pečovat o vánoční stromeček

- postavte jej na chladné místo, nejlépe ven- zabraňte přímému slunečnímu záření, protože jinak stromek rychle vysychá

- postavte stromek do nádoby s vodou, zůstane déle svěží

- do nádoby s vodou nalijte glycerin - voda tak nezamrzne a stromek vodu lépe natáhne

- pokud stojí stromek v místnosti, jednou denně zvlhčete jehličí rozprašovačem

- živé stromky v kontejneru by měly stát v teplé místnosti maximálně deset dnů