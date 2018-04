Doba prohýbajících se bufetových stolů, stovek litrů nápojů, děkovných projevů šéfů firmy a půlnočních překvapení je opět tady - vánoční večírky jedou v plném proudu. A rozdělují zaměstnance do několika skupin. Někteří lidé považují oficiální oslavy za nudnou společenskou povinnost, neboť s kolegy, se kterými se chtějí vidět, se stýkají bez ohledu na roční období. Jiní zaměstnanci se těší, jak se za firemní peníze pořádně „odvážou“. Další skupina považuje vánoční oslavu za dobré prostředí pro vylepšení svého obrazu v očích nadřízených. A část lidí si prostě oslavy nechá v klidu ujít a na něco svou neúčast svedou. Tím však dle odborníků zbytečně škodí sami sobě.

„Vyvarujte se výmluv a záminek pro neúčast a otevřeně řekněte, že přijít nechcete. Zůstane vám tak respekt vašich kolegů. Nebo se trochu přemožte, na chvíli přijďte a pak se bez výčitek vraťte domů předčasně. To, že jste se alespoň ukázali, může být pro ostatní důležitým signálem vstřícnosti,“ radí Radka Maňáková, ředitelka sekce teambuildingových aktivit ve společnosti Adventura.

Líbání jen pro odvážné

Účast na vánočním večírku považují mnozí zaměstnanci, bez ohledu na národnost či věk, také jako ideální příležitost pro intimní povyražení. Server The Register publikoval před nějakou dobou výsledky studie společnosti Sigmer Technologies, ve které se téměř třetina britských IT pracovníků přiznala k něžnostem vůči kolegyním či nadřízeným na vánočním večírku. V jiném výzkumu pocházejícím též z britských ostrovů se 68 procent respondentů svěřilo s tím, že jsou připraveni být svému partnerovi na večírku nevěrní. Otevřené flirtování za předpokladu, že ostatní vědí o naší zadanosti, však rozhodně není dobrý nápad.

„Naše kolegyně z redakce tehdy měla dlouhodobý vztah, ale její přítel se nemohl večírku zúčastnit. Když jsem později viděl, jak se na parketu vášnivě líbá smým kolegou, ztratil jsem iluze o její morálce,“ vypráví bývalý zaměstnanec jednoho z českých bulvárních časopisů. I když se nikdo nemusí svým kolegům zpovídat za svůj intimní život, uvedená příhoda může kolegiální vztahy narušit a tím poškodit celou firmu.

Nemluvte o práci

Vánoční večírek je ideální pro navázání vztahů s kolegy, které ještě příliš neznáte nebo je znáte pouze po pracovní stránce. I když by se dalo předpokládat, že téma „práce“ bude pro zahájení konverzace nejlepší volbou, vyvarujte se toho. Snažte se při rozhovoru zjistit, zda nemáte s druhým člověkem, kromě stejného zaměstnavatele, něco společného. Může jít o stejné zájmy či záliby, díky kterým kolegu či kolegyni lépe poznáte. „Nezapomeňte, že jste na večírku. Bavte se a nesnažte se posunout vpřed případné pracovní záležitosti,“ varuje Radka Maňáková.

Při večírcích velkých firem se stává, že máte zájem dát se do hovoru s někým, koho neznáte. Snažte se tedy, abyste byli představeni třetí osobou. „Jestliže to není možné, stoupneme si do úhlu pohledu osoby, se kterou chceme mluvit, počkáme, až nás zaregistruje a dá nám najevo, že se můžeme přiblížit. Pak se představíme a dáme se do hovoru,“ radí Alena Hájková, majitelka společenské a vzdělávací agentury Style.

BEZ VIZITKY ANI KROK:

Zdrženlivý přístup se vyplatí ve chvíli, kdy se kolektiv stal svědkem vaší prohrané bitvy s alkoholem. Rozhodně není namístě druhý den obcházet jednotlivé kolegy a vysvětlovat jim důvod svého jednání. „Čím více vysvětlujete, tím je to horší,“ radí s úsměvem Alena Hájková.