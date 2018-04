Vánoční večírek plánujte podle představ zaměstnanců

Obrovský sál historického domu je plný lidí ve večerních oblecích. Na pódiu stojí starší pán v brýlích, který předčítá statistiku výroby za rok 2007, průměrnou dobu trvání jedné neschopenky a vyhlašuje nejproduktivnějšího pracovníka. Zaměstnanci jiné firmy se zase sešli v irské hospůdce s jediným cílem: propít vyhrazených třicet tisíc korun tak, aby nad ránem nezbyl pokud možno ani haléř. Vánoce se blíží a jejich oslavy mají v pracovních týmech různou podobu.

Podívejte, kolik nás je

Pro personální oddělení mnohých firem je právě konec roku dobrou příležitostí, jak působit na loajalitu zaměstnanců, posílit jejich hrdost na zaměstnavatele a motivovat je k většímu nasazení v příštím roce. I proto se velkým firmám vyplatí vynaložit třeba i několik milionů na pronájem hokejové arény a pozvání „živých“ hvězd showbyznysu.

„Je to určitá ceremonie, jako když se udělují řády k 28. říjnu,“ říká s nadsázkou Martin Vosecký, jednatel personální společnosti Catro. Firma se před svými zaměstnanci představí v plném lesku. A často i demonstruje svou velikost. „Sedíte v otevřené kanceláři a máte kolem sebe třicet lidí. Na večírku najednou uvidíte, že jsou vás třeba tři tisíce. Možná vydechnete úžasem,“ pokračuje Martin Vosecký. Setkání stovek kolegů zvyšuje prestiž společnosti směrem dovnitř.

Podobně fungují i menší večírky jednotlivých oddělení v útulných vinárnách, pokud je financuje zaměstnavatel. Proplacené koktejly a vepřové od kosti mají srovnatelný efekt s prosincovou odměnou či třináctým platem. Ani ten nelze považovat za charitu. Firma zaměstnávající tisíc lidí vydá na třináctých platech až 20 milionů korun. Pár set tisíc na večírek tuto motivaci vhodně doplní - třeba i proto, že na finanční odměnu si lidé rychle zvykají. Více zabírá netradiční zážitek, který zůstane v paměti.

Z fontány teče čokoláda

Česká pobočka mezinárodní poradenské společnosti KPMG pořádá vánoční večírek zítra. Pro 750 zaměstnanců pronajala reprezentativní prostory Slovanského domu na pražských Příkopech. „Je to pro nás trochu výzva. Už teď máme rezervovaný prostor na prosinec 2008,“ říká personální manažerka KPMG Pavla Slabihoudková.

Tvrdí, že večírek má být především poděkováním zaměstnancům za jejich práci a příležitostí k setkání lidí z různých oddělení. Zda mají investované peníze nějaký efekt, to se podle Slabihoudkové měří pouze spokojeností účastníků. „Pokud se o večírku nadšeně hovoří ještě několik dní, víme, že se vydařil,“ doplňuje manažerka.

Představy zaměstnanců zjišťuje firma předem v dotaznících

Právě ty pomohly vybrat letošního hudebního hosta - kapelu Support Lesbiens. Loni na akci vystoupily skupiny MIG 21 a Kryštof. Z fontány tekla čokoláda. V doprovodné tombole lze letos vyhrát třeba zájezd či obrazy českých umělců. Zaměstnanci mohou při večírku odlévat olovo, vyrábět svíčky či pralinky.

Na populární hudbu vsadila i likérka Stock Plzeň - Božkov. Ta pořádá večírek netradičně v lednu. Na konci roku je o její produkty největší zájem, proto zaměstnanci v těchto dnech pracují na plné obrátky. Na lednové akci by jim měla zazpívat skupina ABBA Revival, loni to byl Děda Mládek Illegal Band. Mluvčí firmy Jiří Janoušek však odmítá, že by zábava byla příliš nabubřelá. „Rozhodně bychom ji nechtěli dělat ve velikášském, snobském či formálním stylu. Nechceme také měřit efekty vynaložených peněz, je to příležitost setkat se a popovídat si o běžných věcech,“ říká Janoušek.

Ústřice nemusí ohromit

Aby se večírek zdařil, měl by jeho program vycházet z toho, o co mají zaměstnanci zájem. Základní koncepci může připravit skupina složená z pracovníků všech úrovní. Až následně je vhodné svěřit organizaci externí firmě, která připraví občerstvení či zprostředkuje vystoupení umělců.

Martin Vosecký upozorňuje, že rozměry i styl akce nemají příliš vybočovat z toho, co je ve firmě obvyklé během roku. „Jsou firmy, kde se celý rok dřete, musíte si koupit i propisku, a pak vás pozvou do drahého hotelu na šampaňské a ústřice. To nepůsobí zrovna dobře,“ usmívá se Vosecký. Připouští, že večírek může být o něco velkolepější, než by se čekalo, jeho atmosféra však nesmí být předstíraná. „Pokud jsou na sebe kolegové celý rok nepříjemní a na večírku se pak mají podle plánu objímat, je to spíš k smíchu,“ podotýká Vosecký.

Rada MF DNES:

Při organizaci večírku dejte dohromady skupinu lidí od manžerů po řadové pracovníky. Základní program by měl být sestaven z vnitřních nápadů. Až s realizací pak pomůže agentura.