Firmy se vrátily k pořádání vánočních večírků. Upevňují vztahy v týmu

Vánoční večírek plánuje letos uspořádat zhruba 70 procent firem. A předhánějí se, která z nich přijde s lepším programem a vymyslí nápaditější místo pro konání vánočního večírku. Nejčastěji se odehrávají v restauraci, baru, v konferenční hale hotelu, ale také v galerii, muzeu nebo pivovaru.

„Večírky mívají i specifická témata, například ohnivý latinsko-americký ostrov uprostřed studené zimy. Loučení se starým rokem může začít společnou snídaní, vyráží se i za sporty, třeba do haly vyzkoušet si curling, zahrát si fotbal nebo lasertag, což je obdoba paintballu,“ říká říká Paulína Jalakšová z personálně-poradenské společnosti McROY Czech.

Většina vánočních večírků se koná v prosinci a nejčastějším dnem konání je čtvrtek. Některé firmy ale tyto společenské akce posouvají až na leden. „Zjistily, že organizačně i finančně výhodnější je nechat setkání zaměstnanců až na nový rok. Důvodů je několik. Před Vánoci je velká poptávka po prostorách a pro velké firmy je v Praze výběr značně omezen, proto se může stát, že v předvánočním termínu již není místo. Dalším důvodem jsou i finance, po novém roce se dá ušetřit na cateringu, barových mistrech a jiných doprovodných službách,“ uvádí Ladislav Kučera ředitel personálně poradenské společnosti HAYS.

Podle něj kolem roku 2010 přestaly některé firmy dělat velké společné akce, byly roky, kdy se vánoční party nekonaly z ekonomických důvodů vůbec. Poslední dobou se však zájem o vánoční setkání opět roste.

Zkušenosti totiž ukazují, že na večírcích vznikají dlouhodobé mezilidské vztahy, a to souvisí se zvýšením efektivity celého týmu. A Vánoce jsou ideální chvílí na sbližování.

„Vánoční večírky jsou součástí teambuildingu, slouží k upevnění firemních vztahů. Zejména pro firemní nováčky jsou dobrou příležitostí, jak v neformálním prostředí poznat kolegy. U zahraničních firem se vánočních večírků zúčastňuje i vedení firmy, se kterým se ne všichni zaměstnanci mohou během roku setkat. Pokud někdo takové akce nevyhledává, je vhodné pozdravit se s pár kolegy a večírek opustit po slavnostním projevu vedení firmy,“ doporučuje Marcela Vyskoková, marketingová manažerka personální agentury AC JOBS.

Večírek v převleku, charita a mikulášská nadílka

Večírek se nemusí konat večer. „Náš významný klient pořádá pro zaměstnance před Vánocemi dopolední kavárny s charitativním podtextem. Zaměstnanci se sejdou v prostorách společnosti, společně se občerství, mohou nakoupit drobnosti od různých nadací a občanských sdružení. K dispozici bývají kávové speciality, punč a vánoční cukroví,“ uvádí Ladislav Kučera.

Nejčastější program večírků Koncert či jiné umělecké vystoupení



Barmanská show



Kulinářské speciality



Tematická setkání (karibská party, 30. léta, black ́n ́white party...)



Foto koutek - jednotlivci i týmy se fotografují s předem připravenými rekvizitami. Fotografie je pak možné vystavit na nástěnku ve firmě nebo poslouží jako památka.



Kreativní tvoření - malování, zdobení adventních věnců, vazba květin



Rychlokurzvaření, míchání nápojů s následnou konzumací vlastních „produktů“



Sport - paintball, bowling, lyžování



Karaoke



Firmy, které mají hodně zaměstnanců s malými dětmi, pořádají například mikulášskou nadílku nebo rodinná setkání, kde si děti společně s rodiči mohou vyrobit vánoční dárky či dekorace.

Firmy s více pobočkami v regionu často volí výjezdy, program vánočního setkání se pak promítne i do dalšího dne. Často je to spojeno s prezentacemi managementu, nicméně zábava může být i sportovního rázu. Firmy v těchto případech volí zimní sporty v horských střediscích.

Náklady? Tisíc korun na osobu

Některé firmy utratí za vánoční večírky statisíce. Jen cena pohoštění se pohybuje v rozmezí od 350 do tisíce korun na osobu. Významnou položkou v rozpočtu je doprovodný program a v neposlední řadě pronájem prostoru.

„Větší firmy zejména z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, obchodu a služeb pořádají akce formálnějšího charakteru. Ty se často konají v hotelu s bohatým cateringem a pestrým doprovodným programem. Naopak firmy z oblasti výroby si potrpí na neformálnější akce. Výjimkou u velkých firem není ani to, že večírky pořádají jednotlivé divize samostatně. Malé firmy pojednávají takové akce v rodinném duchu, často se jich účastní partneři i děti zaměstnanců,“ doplňuje Marcela Vyskoková.

Někde se v rámci večírků vyhlašují roční výsledky, předávají se vtipné diplomy nebo se spřádají plány na další rok. Také se udělují odměny, bonusy nebo veřejné pochvaly.

Nepřehánějte to s alkoholem

A jak by se měli pracovníci na vánočním večírku chovat? Vždy je vhodné přihlédnout k firemní kultuře společnosti. „Jedno pravidlo by si ovšem měli zapamatovat všichni: je dobré nepřehánět to s alkoholem. I po vánočním večírku budete s kolegy denně v kontaktu a nechcete být přece ještě několik týdnů po akci terčem vtipů,“ dodává Paulína Jalakšová.

Vánoční večírek podle ní také hodně prozradí o firemní kultuře - dress code, nabízené jídlo, nápoje a dárky vždy určují charakter večírku. Jinak se zaměstnanci cítí na oficiálním setkání během čtyřchodového menu, když jsou navlečení do obleků a koktejlek, jinak u baru v ležérním oblečení anebo na akci pořádané pro celou rodinu. A údajně 22 procent lidí nezvládne odhadnout vhodné oblečení na firemní večírek.