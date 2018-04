Varování KCP - investice po internetu

Internet otevřel dveře k obrovskému světu globálního investování. Kliknutím na myš máte okamžitý přístup k informacím, které více a více lidí využívá ke koupi nebo prodeji akcií a jiných investičních prostředků.

Nezapomeňte ale, že internet není regulován. Někteří lidé jej přirovnávají ke galaktickému blešímu trhu. Kdokoliv a odkudkoliv na světě si může otevřít obchod a nabídnout vám cokoliv ke koupi. Na internetu se dá najít mnoho seriózních investičních příležitostí, ale bohužel je to také prostředí vhodné pro podvodníky. Stejně jako zavedené firmy, které zápasí s konkurencí o vaše peníze, i nováčci vám budou nabízet různé speciální a výhodné investice. Buďte ale opatrní a nejdříve si přečtěte následující, mohlo by vám to ušetřit spoustu peněz!

Je firma skutečně legitimní? Všichni obchodníci s cennými papíry obchodující v ČR musí mít licenci vydanou Komisí pro cenné papíry. Obchodují-li bez ní, porušují zákon. Máte-li o licenci pochybnosti, zavolejte Komisi pro cenné papíry na telefon 221 096 111 nebo si ji ověřte v seznamu všech subjektů s licencí, který najdete na internetových stránkách Komise www.sec.cz .

Nesprávná adresa. Je adresa stránky, kterou jste navštívili identická s adresou, kterou jste hledali? Je to pravá adresa? Stránky seriózních firem se dají snadno okopírovat. K oklamání potencionálního investora se používají adresy velice podobné adresám stránek již zavedených firem. Máte-li pochybnosti, najděte si hledanou firmu v telefonním seznamu, osobně jim zavolejte a ověřte si jejich internetovou adresu. Nespoléhejte se na číslo udané na internetové stránce – mohlo by být také falešné.

Vzhled stránky může klamat. Nedejte se unést tím, jak stránka vypadá. Některým investičním podvodníkům se daří oklamat návštěvníky svých stránek jejich atraktivním a propracovaným vzhledem, díky němuž návštěvník nabývá dojem, že se jedná o solidní špičkovou investiční firmu. Stránka, která dělá úžasný dojem, je asi tak vše, na co mají internetoví podvodníci finanční zdroje.

Internetové vývěsky a diskusní kroužky. Jiní vzbuzují váš zájem zprávami na různých internetových vývěskách a v diskusních kroužcích, ve kterých nabízí velké zisky a nabádají k tomu, abyste si vyžádali více informací přes jejich stránku. Když na to zareagujete, tak dostanete: - nabídky typu "šance naskočit do rozjíždějícího se vlaku", abyste tak dosáhli lepších zisků než z kterékoliv jiné investice - záruky velkého zisku v krátkém čase - tvrzení, že jejich nabídka má minimální riziko - nátlak jednat okamžitě, protože "trh se hýbe".

Dříve než budete reagovat na investiční nabídky nabízené přes internet, snažte se rozpoznat následující znaky toho, že nabízející firma není zcela důvěryhodná:

“Naše webová stránka vám vyhledá investice pro vás nejvhodnější”: Takovéto stránky typu “dohazovač” nabízejí, že vám najdou investice jako stvořené pro vaší finanční situaci a pro váš investiční záměr. Ptejte se co nejvíce do hloubky a vyžadujte uspokojivé odpovědi. Tají provozovatelé stránky svojí identitu a jsou nějak zainteresováni na investicích, které nabízí? Požadují zaplatit poplatek před tím, než si můžete prohlédnout jejich nabídku? S kým máte tu čest? Vyžádejte si detailní informace o nabízející firmě, buďte opatrní s předem vyžadovanými poplatky a informace ohledně vašeho konta zásadně nikomu nesdělujte.

“Tajné daňové ráje, kde nemusíte platit daně”: Jestliže investiční společnost provozující stránku má domov v některém z daňových rájů nebo nabízí investici, ze které nemusíte odvádět daň, poraďte se nejdříve s někým, komu věříte - právníkem nebo finančním poradcem - který je obeznámen s daňovým dopadem takových investic.

“Zašlete své finanční informace přes internet”: Některé webové stránky vás požádají o vaše osobní finanční údaje “aby mohli zvážit, jestli jste vhodným investorem”. Mimo vašeho jména a e-mailové adresy se vás pravděpodobně zeptají na váš příjem, na informace ohledně vašeho konta, rodné číslo a jiné osobní údaje. Některé firmy takto vytváří seznam potencionálních investorů, který potom prodávají. Každopádně buďte velice opatrní, než zadáte na internet jakékoliv osobní údaje. Vždy si nejdříve přečtěte, jak firma hodlá vaše data ochránit před zneužitím. Solidní firma vám sdělí jaké informace sbírá a jak s nimi nakládá.