Patentový úřad upozorňuje na soukromé databáze patentů a známek

Varování ÚPV Úřad průmyslového vlastnictví opětovně varuje, že takovéto služby nikterak nesouvisí s úředními rejstříky či databázemi vedenými Úřadem průmyslového vlastnictví ani právní ochranou poskytovanou podle příslušných právních předpisů. Nevyužití nabízených služeb nemá žádné právní účinky týkající se platnosti průmyslových práv.

Takové databáze jsou provozovány soukromými subjekty a nemají žádný vztah k oficiálním úředním databázím. Registrace do takové soukromé databáze nijak nezaručí právní ochranu daných práv ani její prodloužení - to může být provedeno pouze zápisem do příslušné oficiální databáze.

Někdy se přitom navíc podpisem závažné přihlášky (která je z právního hlediska akceptací návrhu smlouvy) zaváže daný subjekt k placení poplatků na delší dobu bez možnosti výpovědi. Zároveň se na straně zákazníka obvykle jedná o podnikatelský subjekt a tak se nelze dovolat těch ustanovení občanského zákoníku, která chrání spotřebitele a umožňují smlouvu bez sankcí zrušit.

Podobná varování, jako český Úřad průmyslového vlastnictví, již vydala i Světová organizace duševního vlastnictví WIPO, Evropský patentový úřad EPO nebo Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu OHIM.

Seznam subjektů, na která se upozornění Úřadu průmyslového vlastnictví vztahuje, naleznete na stánkách ÚPV zde.