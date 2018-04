Varovné signály dluhové pasti: více kreditek, dovolená a dárky na dluh

Stačí málo a můžete skončit v dluzích. Přijdete třeba o práci a z podpory nezvládnete pokrýt běžné měsíční výdaje. Uteče vám první splátka spotřebitelského úvěru, nevyzvednete si poštu s "modrým pruhem", která je automaticky považovaná za doručenou, a už v tom lítáte. Čtěte, co by vás mělo varovat, že už povážlivě svítí červená kontrolka.





spočítejte si, zda si můžete dovolit další půjčku Kalkulačku, do které si měsíc zapisujte své příjmy a výdaje, si stáhněte zde.

1. Nemáte naspořeno

Žijete z výplaty do výplaty, a kdyby "něco", nemáte kam pro peníze sáhnout. Odborníci radí mít finanční rezervu v hodnotě dvou až čtyř měsíčních platů. "Dnešní situaci by dokonce spíš odpovídala rezerva šesti měsíčních platů, ale to je pro většinu rodin problematické," dodává David Kučera ze společnosti Partners.

Tip: Každý měsíc si nechávejte 10 procent z příjmu až do chvíle, kdy vaše rezerva dosáhne potřebné výše. Peníze ukládejte na zvláštní bankovní účet, od kterého nebudete mít kartu, aby nebylo tak snadné na ně sáhnout, až vás napadne koupit si třeba plazmovou televizi.

2. Využíváte víc kreditek

Na jednu kreditní kartu si kupujete třeba notebook a druhou kreditkou splácíte půjčku z té první, abyste dluh vyrovnali už během takzvaného bezúročného období a nepočítaly se vám úroky. Když to však během 45–55 dnů nestihnete, naběhnou vám úroky 16–24 procent. A pozor, při výběru peněz z bankomatu bezúročné období neplatí a úroky vám naskakují hned v okamžiku výběru.

Tip: Kreditní kartu mějte schovanou doma jen jako rezervu, pro případ nejvyšší nouze, k běžným nákupům ji raději nepoužívejte. Rozhodně si nenechte vnutit kreditních karet víc.

jak se češi zadlužují - Od ledna do srpna 2009 bylo vyhlášeno 1 326 osobních bankrotů (dvakrát více než za celý loňský rok). - Lidé nezvládají splácet 1,85 miliardy korun. To jsou "dluhy po splatnosti" a je jich o půl miliardy víc než loni. - Na jednoho člověka připadá nesplácený dluh 22 600 korun. - Zadlužování se zpomaluje. Za posledních 12 měsíců si lidé půjčili o 38,7 miliardy korun méně než za stejné období o rok dříve. - Nejméně úvěrů si brali v lednu a únoru 2009, přesto jen v červenci 2009 si půjčili 21,7 miliardy korun. Zdroj: Solus, BRKI, NRKI

3. Každý měsíc spadnete do kontokorentu

Pravidelně týden před výplatou zeje vaše konto prázdnotou, a tak si vybíráte peníze z kontokorentu. To však není zadarmo. Úroky se pohybují mezi 15 a 20 procenty. Pozor, když překročíte povolený limit, banka si naúčtuje vysoké penále – až 30 procent z přečerpané částky. Navíc, i když kontokorent nečerpáte (ale máte ho sjednaný) banka na vás hledí, jako byste dluh měli – při posuzování dalších půjček je pak přísnější.

Tip: Zajděte do banky a službu kontokorent zrušte. Pomůže vám to zabojovat se zlozvykem žít na dluh.





4. Splácíte několik půjček

Když něco chcete, tak to prostě musíte mít, i kdybyste si na to měli půjčit. A protože reklam na věci, "bez kterých zaručeně nebudete šťastní", je čím dál víc, splácíte půjček hned několik.

Tip: Zkuste půjčky sloučit do jedné. Takzvané refinancování nabízí například Česká spořitelna, Komerční banka, GE Money Bank, Raiffeisenbank. Hlavně si neberte žádný další úvěr, dokud všechny předešlé nesplatíte.

5. Kupujete dárky a dovolenou na dluh

Před každými Vánocemi si půjčujete peníze, abyste si mohli koupit další kousek elektroniky do bytu a ještě si dopřáli oblíbený parfém. A v létě si půjčíte znovu, protože jste kvůli splátkám nezvládli ušetřit na dovolenou.

Tip: Když už si na dárek potřebujete půjčit, mělo by jít o věc, která neztratí hodnotu dřív, než ji stačíte splatit. Pokud si pořizujete dovolenou na splátky, vyberte si variantu s nulovým navýšením. Jedině tehdy nezaplatíte ani korunu navíc z původní ceny zájezdu. V jiných případech můžete ve finále "vysolit" i několik tisíc navíc.





6. Ručíte za cizí půjčky

Kamarád si potřeboval půjčit na auto, ale banka by mu bez ručitele peníze neposkytla. A tak požádal vás. To, jestli třeba dlouhodobě onemocní, neovlivníte. Kdyby k tomu došlo a nezvládl by splácet svoje závazky, hradíte je rázem za něj.

Tip: Kamarádovi se špatně odmítá, ale než na ručitelský závazek kývnete, opravdu důkladně zvažte, zda to za možné problémy stojí. A pokud je kamarádův nákup spíš rozmar než potřeba, odmítnout neváhejte. Ručitelský závazek totiž snižuje i vaši bonitu, když si třeba budete chtít vzít hypotéku.