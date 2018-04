Váš nápad nikoho nezajímá? Nebojte se za sebe lobbovat

Jsou také šéfové, kteří z každé změny, která by mohla do firmy přijít, mají noční můry. Nemusí to však vždy být jen nadřízený, u koho pohoříte s jakýmikoliv návrhy na zlepšení chodu firmy, vztahů se zákazníky anebo třeba zvýšení prodeje. Stačí, abyste se v týmu potkali ať už se starším, uznávanějším nebo sebevědomějším kolegou, který každý dobrý nápad někoho jiného okamžitě zavrhne se slovy: je to nerealizovatelné, bude to stát moc peněz, výsledek nebude odpovídat vynaloženému úsilí a podobně.

"Možná je chyba také v komunikaci podřízeného, který neumí svůj nápad prodat nebo pro jeho přednesení zvolí špatnou dobu," nastiňuje třetí důvod, proč se může iniciativa minout účinkem Jakub Puchalský, ředitel interní/externí komunikace Raiffeisenbank.

Například zaměstnanci Raiffeisenbank mohou posílat návrhy do speciální e-mailové schránky. Oddělení interní komunikace každý z nich přidělí manažerovi zodpovědnému za oblast, jíž se návrh týká. Ten posoudí, zda je realizovatelný, a postará se o jeho uvedení do praxe. Každé tři měsíce pak představenstvo vybere tři nejlepší návrhy a autoři dostanou odměnu.

Nepodceňujte přípravu

Abyste uspěli, je podle Jakuba Puchalského v první řadě nutné zamyslet se detailně nad postupem, jak by měl být váš návrh uveden do praxe. Připravte si tedy argumenty. Nejen, co by měl váš nápad zlepšit, k čemu ve výsledku povede a proč je důležité, aby byl přijat. Nezapomeňte hlavně zdůraznit, čím ostatním kolegům pomůže v práci.

Podle Olgy Medlíkové, lektorky prezentačních dovedností a profesionální vyjednavačky, bývá v týmech nejproblémovější situace, kdy se nějaký velmi neotřelý a originální nápad snaží prosadit nejmladší kolega apod. Avšak nejen pro něj existují dvě možnosti, jak zabránit, aby jeho nápad nezůstal jen na papíře.

Vše správně načasujte

Nejen způsob, ale i správné načasování přednesení návrhu je důležité. "Určitě nechoďte za svým šéfem v pondělí ráno, to mívá obvykle nejvíce práce, nebo v pátek odpoledne, kdy už se těší domů," radí Jakub Puchalský z Raiffeisenbank.

Dřív než svůj návrh předložíte, zeptejte se kolegů, s nimiž máte dobré vztahy, co si o něm myslí. Kolegové jsou také důležití pro případ, kdy tušíte, že váš šéf nemá rád novinky. Pak se podle profesionální vyjednavačky Olgy Medlíkové vyplatí přednést návrh na poradě a už předtím si maximálně pojistit, že vás kolegové podpoří. "Je to práce se silou týmu," říká lektorka prezentačních dovedností s tím, že pokud budete mít podporu celého týmu, šéf bude jen těžko nápad odmítat.

To platí i v opačném případě. Tedy víte, že šéf váš návrh uvítá, ale kolegové budou mít strach, že jim přibude práce navíc. Olga Medlíková soudí, že právě v tu chvíli se vyplatí jít s nápadem nejdříve za šéfem. S podporou šéfa se vám na poradě snáze podaří přesvědčit ostatní.

Snažte se diskutovat

Když se proti vašemu návrhu ozve ostrá kritika, doporučuje se profesionální vyjednavačka, abyste zapomněli na emoce a s druhou stranou všechny výhody a nevýhody pečlivě analyzovali. "Buď protivníka přesvědčíte, že váš nápad je dobrý, nebo on přesvědčí vás, že jste se zmýlili," říká Olga Medlíková. "Ovšem je spíše štěstí, když na sebe narazí dva rozumní lidé, kteří jsou ochotni věcně diskutovat o problému. Většinou se dostávají do hry emoce jako závist, strach z něčeho nového a podobně," dodává.

V takovém případě se podle profesionální vyjednavačky vyplatí lobbovat. I když to zní trochu zákeřně, chcete-li svůj nápad prosadit, možná to je jediný způsob. "Je také dobré s klíčovými lidmi uvnitř firmy, kteří realizací nápadu mohou být ovlivněni, věc nejdřív prodiskutovat. Zvyšuje to šance na přijetí," říká Jakub Puchalský.

Vyjednavačka Olga Medlíková k tomu dodává: "Doporučuji začít obcházet všechny ve firmě a postupně je přesvědčovat, že váš návrh je dobrý. Lidé se často bojí změn a někdy je tento způsob bohužel jediná možná cesta, jak prosadit nějaké zlepšení."