Vaše investice ztrácí: nepanikařte

Každý, kdo se někdy rozhodl investovat, se určitě setkal se situací, kdy jeho investice začala ztrácet (kdo tvrdí že ne, tak buď nikdy doopravdy neinvestoval, nebo by měl přehodnotit svůj vztah ke svému poradci, který mu tvrdí, že je vše v naprostém pořádku..). To ale vůbec nemusí znamenat, že jste investovali do nekvalitních cenných papírů (akcie, podílové listy apod.) a že peníze jsou navždy ztraceny.

Vždy platí pravidlo, že minulá výkonnost kteréhokoli investičního nástroje není zárukou budoucích výnosů. Výtečné výsledky nějakého akciového trhu (případně podílového fondu na něj zaměřeného) v minulém roce tedy v žádném případě neznačí, že následující rok budete vydělávat. I přesto ale není k zahození se někdy podívat do minulosti, zejména pokud mluvíme o výrazných ztrátách.

Častokrát se totiž stane, že současný vývoj se může až podezřele podobat tomu, který předcházel například velké recesi na konci dvacátých let, nebo splasknutí technologické bubliny v nedávné minulosti. Dá se tak efektivně předejít výrazným ztrátám například tím, že se zmenší podíl daných rizikových instrumentů v portfoliu.

Žádný důvod k panice

Co tedy dělat, když vidíme, že naše akcie, případně akciové fondy se nepohybují očekávaným směrem? V žádném případě se nedoporučuje ztrácet hlavu, ať je propad jakkoli výrazný. Může se totiž stát, že při zbrklém zbavování se akcií a jejich výměně za konzervativní (a méně výnosné) nástroje bude návrat k původním hodnotám mnohem delší, než kdybychom vyčkali a akcie si ponechali. Velmi často se totiž stává, že může jít o krátkodobou korekci a ty mohou mít (zejména na rizikovějších trzích s větší volatilitou) strmý průběh. Současně se ale po krátké době vrátí do původních hodnot. Ne nadarmo je doporučený investiční horizont například u akciových fondů kolem pěti let.

Pokud trvá propad několik týdnů nebo déle, je trpělivost stále ještě na místě. V tomto případě je však možné, že mnozí investoři dlouhodobý propad nevydrží a rozhodnou se „něco vymyslet“. Také se ukáže skutečná odolnost vůči riziku a investoři tak mohou přehodnotit své cíle a zejména časové hledisko, jak dlouho jsou ochotni na předpokládaný výnos čekat.

Konzervativněji zaměření investoři, kteří míru akceptovatelného rizika přecenili, pravděpodobně dlouhodobé klesání nevydrží a rizikovou složku portfolia zmenší i za cenu ztrát. Pokud tedy patříte do této skupiny, je potřeba vykonat v co nejkratším možném čase přesun prostředků do méně rizikových nástrojů a nastavit tak portfolio konzervativněji (samozřejmě se počítá s tím, že investorovi není neznámý tak triviální pojem, jako je diverzifikace).

Předvídat se vyplatí

Abyste v budoucnu předcházeli dalším takovým jednorázovým změnám, které mnohdy znamenají ztrátu, je rozumné dělat v pravidelném intervalu realokaci a rebalancování portfolia (obměna rizikových a nerizikových aktiv). Tím výrazně omezíte možnost, že vaše portfolio bude po několika letech opět příliš rizikově nastavené.

K prodeji by se určitě neměli uchýlit ti investoři, kteří investují pravidelně. Jednou z hlavních výhod pravidelného investování je průměrování nákladů, což platí jen v případě, že se investuje bez přerušení. Pokud totiž investujeme pořád stejnou částku, při nízké ceně nakupujeme větší množství cenných papírů a při následném růstu pak mohou být zisky zajímavější.

Ta skupina investorů, která již dopředu počítá s tím, že výkyvy na akciových trzích nejsou nic výjimečného a vycházejí z faktu, že akciové trhy nakonec vždy porostou a dostanou se i přes dlouhodobé a výrazné období medvědích trhů, asi bezhlavý výprodej akcií realizovat nebude. Samozřejmě, že pravidelná revize krátkodobého a dlouhodobého nastavení portfolia z hlediska rizikovosti není na škodu.

Výběr z rad pro ty, kteří se chtějí bezpečně zruinovat, z knihy Larse Tvede-a The Psychology of Finance, přeložené časopisem Fondshop. - Investujte výhradně na malém množství trhů nebo jen do jednoho či dvou nejatraktivnějších sektorů. - Spoléhejte se na dobré rady známých, pseudo-expertů či na jiné "tutovky". - Nejvíce věřte té informaci, kterou chcete slyšet. - Překruťte si získané informace tak, aby potvrzovaly již provedené investiční rozhodnutí. - Kupujte, když kupují všichni ostatní včetně vašeho souseda a neváhejte s prodejem, když trhy zkolabují. - Nikdo není rád mimo trh. Proto stále věřte, že trhy jen porostou. - Sbírejte útržky informací a nepřipusťte si, že nevidíte věci v souvislostech a celku. - Nestanovujte si žádné strategické investiční cíle, chytejte se zejména velkých šancí. - Prodejte dlouhodobé investice již po týdnu jen proto, že už vykázaly růst ... - … a ponechte si krátkodobé investice, jestliže vám z nich již vyplynula ztráta … - … a přejmenujte je na "dlouhodobé investice". - Používejte stále stejnou taktiku bez ohledu na to, jak se chová trh. Nereagujte na změny. - Máte-li nastavenou hladinu, na které musíte prodat, jinak budou ohroženy vaše investiční cíle, posouvejte ji, když jde trh proti vám v naději, že vše se v dobré obrátí. - Spoléhejte se více na názory jiných než na fakta. - Hodnoťte každou investici samostatně a odděleně od celého portfolia.

Úplně jiným případem ztráty jsou úpadky, neboli krachy obchodníků s cennými papíry, které byly před několika lety relativně častou příčinou toho, proč dnes lidé investování nevěří a považují ho za jeden velký podvod. Samozřejmě to s výše popsanými scénáři a chováním samotných akcií nemá nic společného. I když v současné době již nejsou krachy na denním pořádku, stále existuje riziko, že dojde k něčemu nečekanému.

Každý investor by si předtím, než své peníze investuje do akcií, nebo podílových fondů, měl o dané společnosti zjistit co nejvíce informací: historii, odbornost lidí, kteří se o naše prostředky budou starat, oddělené vedení účtů s penězi klientů a prostředků obchodníka. V případě, že se již něco takového přeci jen stane, zůstává jediná možnost, obrátit se na Garanční fond obchodníků s cennými papíry, kde je určitá šance, že se vám alespoň část vašich prostředků vrátí. Nečekejte ale zázraky a vyzbrojte se velkou dávkou trpělivosti.