(Diverzifikace funguje jen v případě, že výnosy jednotlivých složek portfolia nejsou příliš vysoce korelovány. Korelace je statistický ukazatel míry, s jakou se pohyby veličin navzájem ovlivňují.)

Můžeme ale jít v diverzifikaci ještě dál. Můžeme sestavit akciové portfolio tak, aby obsahovalo akcie podniků různých odvětví případně různých zemí. Tím diverzifikujeme rizika plynoucí například z chování jednotlivých odvětví, ale také třeba rizika měnová. Mark Mobius, slavný portfolio manažer společnosti Templeton a jeden z pionýrů investic do tzv. vznikajících trhů, říká: „Vaše nejlepší ochrana je diverzifikace“. A skutečně je tomu tak. Ve velkých číslech se skrývá určité bezpečí. Určitě znáte rčení: „Nedávej všechna vajíčka do jednoho košíku.“ S investicemi je to úplně stejné. Nedávejte všechny peníze do jedné investice. Ani do dvou nebo do tří. Je s tím spojeno příliš velké riziko.

Pokud se budete držet metody pro výběr jednotlivých akciových investic tak, jak jsou popsány v této knize, pak vám budou vaše investice velmi pravděpodobně přinášet vysoké výnosy. Žádná metoda ovšem nemůže být stoprocentní ve všech případech. Ani ta naše ne. Občas koupíte akcii, která sice bude splňovat všechny předpoklady pro úspěch, ale proti všem předpokladům neporoste. Proti těmto případům existuje jediná obrana, a tou je přiměřená diverzifikace. Při větším počtu jednotlivých akcií v portfoliu se omezí dopady vašich chyb a další, částečně náhodné, výkyvy a vaše vyhlídky na příjemné zisky se zlepší.

Diverzifikace je velmi prospěšná, ale i ona má své meze. Moderní teorie portfolia prospěšnost diverzifikace přehání do extrému. Jak jsme si vysvětlili dříve, měří Moderní teorie portfolia riziko podle volatility cen akcií. Přidáváním dalších akcií do portfolia se celková volatilita portfolia snižuje, protože jednotlivé pohyby akcií se navzájem částečně „vyruší“. A vyruší se tím více, čím více má portfolio titulů. Takzvané tržní portfolio, to znamená portfolio, které obsahuje všechny akcie na trhu, má pak volatilitu stejnou jako samotný trh. Portfolio je dokonale diverzifikováno. Příznivec Moderní teorie portfolia může klidně spát, má dokonale ošetřeno riziko. Tato diverzifikace však bohužel vůbec neřeší otázku, zda náhodou dokonale diverzifikované portfolio (čili celý trh) není extrémně drahé v porovnání se svou vnitřní hodnotou (jak tomu bylo naposled například na jaře roku 2000).

V pojetí rizika, kterého jsem zastáncem a které taky doporučuji čtenářům, má diverzifikace jiný cíl. Nesnaží se eliminovat riziko spojené s pohybem cen akcií v portfoliu, ale snaží se poněkud zmírnit dopady v chybném úsudku investora na celkový výnos jeho investic. Jestliže investor moudře investuje do akcie za cenu,

která s sebou nese 50% bezpečnostní polštář, pak jeho naděje na slušný výnos je velmi vysoká. Stále je však možné, že učinil ve svém úsudku chybu dost velkou na to, aby i 50% bezpečnostní polštář byl malý. Z tohoto důvodu se snaží moudrý investor své portfolio diverzifikovat. Koupí-li více různých akcií se stejným 50% bezpečnostním polštářem, pak jeho naděje na slušný výnos zůstává stejně vysoká, ale dopad chyby v úsudku ohledně každé z akcií na celé portfolio je mnohem menší. Takovýto přístup k diverzifikaci závisí na odlišném pojetí rizika, než jak ho chápe Moderní teorie portfolia. Mezi oběma přístupy je rozdíl i v tom, jak širokou diverzifikaci doporučují. Mince diverzifikace má totiž dvě strany. Jedna strana snižuje riziko, ale druhá strana snižuje i výnos. Moderní teorie portfolia má tendenci doporučovat diverzifikaci velmi širokou, protože tím se snižuje celkové riziko portfolia tak, jak ho MTP definuje.

Jakkoliv jsem si vědom kontraverznosti tohoto prohlášení, přesto tvrdím, že širokou diverzifikací se naopak riziko portfolia zvyšuje. Zvyšuje se proto, že se přidáváním akcií do portfolia vzdáváme bezpečnostního polštáře. Investice s absencí přiměřeně velkého bezpečnostního polštáře (jakou je například široce diverzifikované portfolio) již není investicí, ale spekulací s vysokým rizikem ztráty významné části vložené částky. Širokou diverzifikací se vzdáváme naděje na dobrý zisk ze svých nejlepších „tipů“ tím, že přikupujeme další a nutně horší akcie. Místo toho, abychom se soustředili na akcie několika společností, o nichž jsme schopni dostatečně se informovat, přikupujeme další a další akcie společností, o nichž víme relativně málo. Při studiu konkrétní společnosti a jejích akcií je potřeba vynaložit nezanedbatelnou energii a čas. V silách člověka je dobře zvládnout a porozumět jen omezenému počtu společností.

To nejlepší, v co můžeme doufat při široké diverzifikaci, jsou průměrné výsledky. Volatilita portfolia není ani jediné a zdaleka ani ne hlavní měřítko rizika. Domnívám se, že mnohem méně riskantní je soustředit se na pár dobrých investic, o nichž víme dostatečně mnoho a nerozmělňovat tyto investice dalšími s průměrnými vyhlídkami. Koncept diverzifikace je důležitý, ale jeho význam je přeceňován. Investice do akcií společností, o nichž víme málo a jejichž vnitřní hodnota v porovnání s cenou neposkytuje dostatečný bezpečnostní polštář, jsou pravděpodobně mnohem riskantnější než zdánlivě nedostatečná diverzifikace.

Jak velká diverzifikace je dostatečná a vhodná?

Správná míra diverzifikace musí splňovat následující podmínky:

Za prvé, musí snížit na únosnou míru dopad chyb z jednotlivých investic.

Za druhé, nesmí se zbytečně negativně podepsat na výnosech z celkového portfolia.

Za třetí, musí být prakticky proveditelná a lehce zvládnutelná.

Podle vlastních zkušeností doporučuji mít v portfoliu 12–15 různých akcií. Při dodržování tučného bezpečnostního polštáře při výběru investic bude dopad vašich chyb malý, nebudete nuceni porozumět přílišnému množství společností a budete schopni své portfolio přehlédnout a řídit s relativně malým úsilím. Při 12–15 akciích v portfoliu budete mít v jednotlivých akciích zhruba 6–8 % vašeho portfolia. To je poměrně vysoké číslo. Výhoda tak koncentrovaného portfolia je v tom, že než nějakou akcii koupíte, řádně vás to donutí dobře si to promyslet a zvážit. A to bude mít velmi kladný dopad na vaše investiční výsledky. Některé veličiny jako například Warren Buffet dokonce přímo doporučují, aby investoři nekupovali akcie takové společnosti, do které nejsou ochotni vložit alespoň 10 % svého portfolia. Když kupujete akcii, dívejte se na to, jako kdybyste vstupovali do manželství a ne jako na nějakou letní lásku.

Podle MPT je investor, který investuje do celého trhu, dokonale diverzifikován. Podle mého názoru není takový investor diverzifikován vůbec. Je sice pravda, že při široké diverzifikaci je vliv cenových výkyvů jednotlivých akcií na celé portfolio minimální a výnos portfolia včetně jeho volatility bude kopírovat výnos a volatilitu samotného trhu. A jelikož široké tržní portfolio je vlastně samo o sobě trhem, pak porovnáváme výnos a volatilitu dvou identických portfolií. To, že taková dvě portfolia mají stejné

charakteristiky, je samozřejmé a logické, ale zdaleka to nemůže být měřítkem rizika. Nic nám to neříká o tom, zda celý trh a tedy i celé naše portfolio není náhodou výrazně předražené. Jakou útěchu by asi našel investor v tom, že jeho tržní portfolio, které zakoupil v roce 2000 je dokonale diverzifikováno, když o tři roky později by mělo hodnotu o několik desítek procent nižší?

Při investici do celého trhu neděláte stovky malých investic do akcií společností, ze kterých se trh skládá, vždyť o většině z nich ani nedokážete nic říct a nedokážete je ani jmenovat. Naopak, sázíte vše na jednu kartu, že trh jako celek je podhodnocený a povede si dobře. O diverzifikaci tak nemůže být ani řeč. O Margin of safety ani nemluvě. Abyste mohli mít diverzifikované portfolio z celých trhů, museli byste jich do svého portfolia zakoupit více. Vaše portfolio by například obsahovalo investici do trhu amerického, britského, německého, japonského a švýcarského. Na první pohled široce diverzifikované portfolio, v němž je většina světového akciového trhu. Ale pořád máte ve svém portfoliu jen pět různých investic. A ty jsou navzájem k tomu všemu ještě korelovány. Korelace pohybů hlavních světových akciových trhů jsou poměrně vysoké a mají tendenci se postupně zvyšovat s tím, jak se zvyšuje globalizace světové ekonomiky, roste propojenost světových finančních trhů a rozvíjí se komunikační technologie. Geografická diverzifikace, která byla doporučována během posledních 30 let, kdy došlo k výraznému rozvoji mezinárodních portfoliových investic, dnes ustupuje díky rostoucím korelacím mezi trhy do pozadí.

Mnoho investorů uvažujících tradičním způsobem se domnívá, že když koupí celý trh, pak se nemůže spálit. Opak je pravdou. Jejich transakce postrádá dva základní investiční principy. Margin of safety a diverzifikaci. V takovém případě nelze mluvit o investicích, ale o spekulacích. Kupovat celý trh je skutečně velmi spekulativní a velmi riskantní. Místo toho je potřeba kupovat jednotlivé akciové tituly s důsledným dodržováním zásady velkého bezpečnostního polštáře a investici do takových titulů s rozumnou mírou diverzifikovat.