Vážím si lidí, kteří drží slovo

Od roku 2003 řídí společnost Boehringer Ingelheim v Česku. Je ženatý, má dvě děti. Ve volném čase se věnuje tenisu a hudbě.



Jaký okamžik nastartoval vaši kariéru?



Za nejdůležitější považuji rok 1993, kdy jsem dostal nabídku od mého současného zaměstnavatele rozvinout obchod na Ukrajině. Cennou zkušeností pro mne bylo také období, kdy jsem se dvěma kolegy založil vlastní firmu a měl možnost si vychutnat úspěch i neúspěch. Poznal jsem, jak peníze dovedou měnit lidi, a naučil jsem se vážit si těch, kteří umějí dodržet slovo.

Jaké největší chyby v práci jste se dopustil?



Brzy po nástupu do pobočky na Slovensku jsem zjistil, že jeden z kolegů zneužívá firemní prostředky. Chtěl jsem jej propustit, ale ostatní členové vedení mě přesvědčili, abych své rozhodnutí změnil. Po třech měsících jsme se stejně rozešli. Chyběla vzájemná důvěra.



Jaký největší konflikt jste zažil v zaměstnání?



Sdělil jsem kdysi kolegovi velmi otevřeně svůj názor před ostatními. Naše vztahy pak byly až do jeho odchodu velmi mrazivé.



Kolik hodin denně pracujete?



Průměrně deset hodin, občas také v sobotu. Snažím se však zachovat víkendy pro své soukromí.



Co chcete dělat za pět let?



Rád bych pokračoval v práci pro farmaceutický průmysl. Tento obor má obrovský inovační potenciál. Být „při tom“, kdy se z nápadu stává opravdu účinný lék, je víc než zajímavé.



Jakou radu byste dal tomu, kdo právě začíná svou kariéru?



Využijte každou příležitost, abyste se naučili více. Přijímejte nové úkoly, ptejte se zkušenějších kolegů. A máte-li možnost, zkuste práci v zahraničí.