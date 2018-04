Vážit si času toho druhého umí málokdo

10:00 , aktualizováno 10:00

V roce 1983 jsem se po složité půlroční administrativní námaze poprvé dostal za železnou oponu na Západ. Na čtyři hodiny do kapitalistických Benátek. Nádherné památky, jedinečná kultura a architektura - to mi bylo ukradené, to se tehdy nacházelo třeba i v Praze. Ale na stáncích tam měli veliké a nenahnilé ovoce, u novinových kiosků sem tam z obálky časopisu dokonce vykukovalo odhalené ženské ňadro, a hlavně, prodávali tam džíny.