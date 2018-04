Ve firmách platí: něco za něco

A když nebylo co ukrást, rozhlédli jsme se kolem - podnikové auto nám přivezlo (nezřídka zcizený) materiál na stavbu, podniková míchačka zamíchala maltu a firemním telefonem jsme to všechno zařídili. A to vše, jak jinak, v pracovní době.

Krademe stejně jako dříve? Nevím. Jedna věc je však jistá. Takoví jsme my lidé.

Žijeme z velké míry proto, abychom získali, co chceme. Když to získáme, jsme spokojení. Alespoň na chvíli. Do práce nechodíme s pocitem, že prokazujeme dobro národnímu hospodářství. Chodíme tam, abychom dostali to, co chceme.

Proto zlegalizujte "kradení"! Motivujte tak své zaměstnance. Dejte jim, co potřebují tak, abyste vy získali, co potřebujete vy! Jak?

1. Uvědomte si, že my lidé přemýšlíme především o sobě a teprve potom o ostatních. Na spolupracovnících, firmě nebo na klientech mi opravdu záleží, až když dostanu to, co potřebuji já.

2. Zajímejte se o potřeby svých zaměstnanců! Jeden dálkově studuje a uvítal by volné pátky. Druhý řeší bydlení. Třetí si chce zdokonalit angličtinu. Čtvrtému se narodilo první dítě. Pátý si chce za pár let založit vlastní firmu. Co člověk, to potřeba.

3. Řekněte, co chcete od zaměstance (pravděpodobně nadstandardní výkon!?).

4. Dohodněte se, že obě strany dostanou to, co čekají.

5. Držte slovo!

Každý z nás má své touhy a sny. Na chvíli je možná potlačíme, ale ne nadlouho. Když se budeme k lidem chovat jako k uniformnímu davu lenochů, jejichž jediným zájmem je dostat vyšší výplatu, spláčeme nad výdělkem. Vrátíme se do 70.-80. let a zaměstnanci nám budou dál odnášet kancelářské pomůcky, kávu, falšovat cestovní výkazy a další věci tak, aby si kompenzovali svou nespokojenost. Na druhou stranu, když dáte lidem to, co opravdu chtějí, potáhnou jako koně. A obě strany budou spokojené.