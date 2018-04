Ve firmě: Oblek, nebo džíny?

Čeká vás jednání s významným obchodním partnerem? Chystáte se požádat šéfa o zvýšení platu? Pak určitě zvolíte oblečení, ve kterém budete vypadat profesionálně a spolehlivě. První dojem je velmi důležitý a bývá krokem k úspěchu. Zcela jiný styl oblékání si zřejmě vyberete pro setkání s přáteli nebo pro své sporovní aktivity. Ve volném čase se chcete cítit především uvolněně a pohodlně.

Oblek v klasickém stylu

Klasický oblek se světlou košilí doplněný kravatou je vhodným oblečením pro manažery i obchodní zástupce. Muži volí většinou neutrální barvy. Manažerky mohou vybírat z více odstínů, ale příliš pestrých kombinací by se měly raději vyvarovat. Existují pracovní pozice, v nichž se způsob oblékání výrazněji nemění. Třeba u policistů, vojáků, hasičů nebo lékařů.

Chcete mít autoritu?

Čím vyšší pozici ve firemní struktuře člověk zastává, tím formálněji se musí oblékat. „Je nutné, aby respektoval roli, kterou v zaměstnání má, a své oblečení tomu přizpůsobil,“ vysvětluje lektorka v oblasti vzhledu a vystupování Hana Vydrová. Kontrastní oblečení, tedy tmavý oblek a velmi světlá košile, podpoří jeho autoritu. V tomto formálním oděvu není velký prostor pro kreativitu. Tu lze uplatnit pouze v barvě a vzoru kravaty.

Bankovní úředníci, obchodní zástupci nebo pracovnice na přepážkách úřadů, kteří jsou často ve styku se zákazníky, by měli nosit oblečení s menším kontrastem. Barevná kombinace obleku nebo saka s kalhotami by měla být „tón v tónu“. „Tento způsob oblékání klienti lépe přijímají, protože působí přístupněji,“ míní mediální konzultant František Spálený.

Odhalená ramena se nehodí

Ženy by si měly vybírat oblečení tak, aby nevypadaly vyzývavě. Sexy oblečení nepůsobí profesionálně. Hluboké výstřihy nebo krátké sukně je lepší nechat na volný čas. Proto raději volte šaty či kostýmky v klasické délce. U halenky nebo přiléhavého trička je nezbytný alespoň krátký rukáv. V případě, že máte odhalená ramena, není vhodné odkládat sako.

Většina společností z finanční, právnické, telekomunikační oblasti má svůj firemní kodex oblékání. Ten zaměstnancům doporučuje či přímo ukládá, jakým způsobem se oblékat. Zaměstnanec firmy je povinen se jím řídit. Pokud nesplňuje podmínky, bude nadřízeným na nedostatky v oblékání upozorněn. Pracovníci reklamních nebo uměleckých agentur, ale také novináři, grafici nebo operátoři se mohou oblékat méně formálně. To znamená, že mohou použít celou škálu barev a vzorů i nápadnější detaily. Pod sako lze kromě košile nosit i rolák nebo tričko, případně rozhalenku.

Ani na módu se nesmí zapomínat

Bylo by bláhové si myslet, že v jednom obleku, pokud to postava dovolí, můžeme chodit deset let. I v pracovním oblečení se uplatňují módní trendy. Ale jen do té míry, aby se nezměnil charakter odívání vhodný pro danou pracovní pozici.

„Tmavý oblek s bílou košilí a kravatou je stále tentýž, ale změna se promítne v šířce klop, počtu knoflíků na saku, tvaru límečku košile, šířce a barvě kravaty, střihu kalhot a v dalších detailech,“ vyjmenovává Vydrová.