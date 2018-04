Ve Francii kosmetiku, v Řecku kůži. Co se vyplatí koupit na dovolené v Evropě

Pokud se chystáte vyrazit letos do Chorvatska, Itálie, Francie, Řecka, Rakouska či na Slovensko a chcete zde výhodně nakoupit a ušetřit, je dobré řídit se následujícími tipy.

Pryč jsou doby, kdy se Češi vraceli z dovolené v Jugoslávii ověšeni zlatem a s plnými kufry oblečení. I když některé oděvy se tu stále ještě vyplatí pořídit.

Méně v Chorvatsku zaplatíte například za značkové rifle Levis. Vyberete si i boty a kabelky. "Tak kvalitní kožené boty v Praze neseženu. Je tady horší nabídka a věci jsou hodně předražené," říká Karin Golubić z Chorvatského turistického sdružení. Pokud jde o kabelky, v některých obchodech lze udělat nákup za dobrou cenu.

Zajímavé je také srovnání v drogeriích. Prací prášky i některá kosmetika se tu dá koupit výhodněji. Ale třeba na parfému neušetříte.

Na nákupy můžete v Chorvatsku vyrazit těsně za hranicemi do nákupního střediska West Gate a při cestě zpátky se zastavit v outletovém obchodě Roses Outlet. Najdete tu nabídku mnoha firem.

Místní speciality: chorvatskou specialitou, kterou u nás neseženete a výborně se hodí jako zajímavý dárek, může být sklenička istrijských lanýžů. Jako dárek potěší také travarica, pálenka z bylin – máty, šalvěje, rozmarýny, levandule a dalších. Záleží na tom, jaké byliny se do ní přidávají i jak dlouho je louhují, což to ovlivní chuť, takže každá travarica je trochu jiná. Kupte si i místní domácí olivový olej. Ještě v zimních měsících vám jeho tmavá barva a výrazná chuť budou dělat radost.

Tipy pro gurmány: zajímavým gurmánským suvenýrem může být také ojedinělý pažský sýr z ostrova Pag, chutná jedinečně, či pršut, sušené vepřové maso, jehož výroba je přímo magie.

Stolní víno seženete za stejné peníze jako u nás, za kvalitní si připlatíte. Vrbničkou žlahtinu stáčejí jen na ostrově Krk ve Vrbniku. Nepodařilo se ji vypěstovat nikde jinde.

Gurmánům lze v restauracích doporučit brudet neboli brodetto (v Dalmácii), což je vlastně guláš z mořských plodů a ryb. Nebo pašticadu - naložené jehněčí. Jako dezert vyzkoušejte rožatu - slavný dubrovnický pudink.

Za nákup či večeři v restauraci lze na mnoha místech zaplatit kartou. Berou je všechny supermarkety či velké obchody, hotely a benzinové pumpy. Problém může nastat v malých obchůdcích se suvenýry či potravinami a v ubytování v soukromí.

Kdy nenakoupíte

Obchodům se vyhněte mezi 12. a 17. hodinou. Kromě supermarketů, které fungují nepřetržitě až do večera, jsou malé krámky zavřené. Zato zde můžete nakupovat dlouho do noci. Restaurace ve většině případů jsou otevřené celý den bez omezení.

Další informace: www.chorvatsko.hr

Oblečení vybraných italských značek nakoupíte v Itálii levněji než v Česku. Italskou pýchou jsou také boty a pěknou (nekoženou) kabelku si tu pořídíte už za deset eur. Stejně tak je tomu s brýlemi italských značek. I za ty zaplatíte méně. Podobně jako v jiných zemích záleží na typu zboží, místě a čase daného nákupu.

V Itálii zažívají boom outlety, obchody, kde je k dostání značkové oblečení se třiceti až sedmdesátiprocentní slevou.

Místní speciality: jednoznačně lze doporučit nákup tradičních italských potravin. Olivový olej mívá velmi dobrou kvalitu a dobrý sýr parmezán či mozzarella u nás jen tak někde nenajdete. Nezapomeňte také na výborné prosciutto, sušenou šunku. I když na to je třeba lednice do auta, nebo aspoň chladicí box. Před cestou domů nakupte italské těstoviny a speciální omáčky na ně. Levněji vyjde italská káva jako kafe espresso/espresso macchiato. Ty koupíte už za jedno euro.

V Toskánsku se v obchodě podívejte po mandlových sušenkách Cantuccini. V Piemontu musíte ochutnat pralinky z oříškového krému gianduiotti či tyčinky grissini. Benátsko je vyhlášené grappou a Kampánie citronovým likérem Limoncello. Originálním suvenýrem jsou benátské masky, sklo z ostrova Murano či sicilská keramika.

Tipy pro gurmány: gurmánům lze doporučit lanýže v regionech Piemont či Umbrie, na Sicílii vyzkoušejte arancini, rýžové kuličky plněné sýrem či masem, obalené ve strouhance a usmažené. Sardinii proslavilo pečené selátko – porceddu.

Za své nákupy můžete na většině míst platit kartou. "Supermarkety, pumpy, hotely, všichni je akceptují. Problém může nastat v malém penzionu," uvádí Barbora Malá z Italské národní agentury pro cestovní ruch.

Kdy nenakoupíte

V neděli bývají obchody v malých italských městech často zavřené. Ve velkých městech a turistických centrech je během sezony otevřeno každý den. Kromě velkých supermarketů, které mají otevřeno až do večera, dodržují majitelé menších krámků odpolední siestu. Svůj podnik zavřou mezi 12.30 až 13.00 a znovu otevírají v 15.30 nebo 16 hodin. Restaurace většinou také na pár hodin zavírají, a to někdy po 14. hodině. Večer jsou pak otevřeny do jedné i druhé hodiny ranní.

Jen pozor na srpen, kdy Italové hromadně jezdí na dovolenou. Může se vám stát, že se budete hladoví toulat Bolognou a většina majitelů restaurací bude na dovolené. Zavřeno bude i 15. srpna, na kdy připadá svátek Nanebevzetí Panny Marie.

Další informace: www.enit-italia.cz

Ve Francii kosmetika i víno a sýry

Levněji nakoupíte dražší značkové zboží a obuv. Pro ně se sem vyplatí zajet v červenci (letos až do 3. srpna) nebo v lednu, kdy všude propukají obrovské slevy. "Rozdíl po slevě může být i několik stovek či tisíc korun," říká Pavla Jeřábková z Francouzské agentury pro podporu cestovního ruchu.

Za oblečení levnějších značek, jako jsou třeba řetězce H&M nebo Zara, nijak výrazně neušetříte. V obchodech těchto firem je však větší výběr než v Česku.

Ušetříte i při nákupu dražší kosmetiky jako Clarins nebo Clinique. Stejně je tomu i s profesionálními šampony – Jacques Dessange, Jean-Louis David či výrobky Sanex. Pokud sem vyrazíte mimo výprodejové období, dobře také nakoupíte v outletu luxusních značek. Leží 30 minut od centra Paříže kousek od Disneylandu, o prázdninách sem jezdí zdarma kyvadlová doprava ze zastávky RER Val d'Europe/Serris-Montévrain (www.lavalleevillage.com).

Místní speciality: francouzské sýry, víno, čerstvé ryby, mořské plody a ústřice vycházejí z finančního srovnání lépe než u nás. Problém zřejmě nastane s převozem. Unikátním suvenýrem z dovolené mohou být koření Persillade (provensálská směs sušené petržele, česneku a cibule), dijonská hořčice, omáčky na maso Bérnaise (estragon+šalotka), Bourgignonne (červené víno), Moutarde (hořčicová), Tartare (tatarská), marmelády, kyselé okurky Cornichons (slanokyselé) nebo slané máslo.

Jen ve Francii seženete keramickou formu na typický francouzský koláč, rakletovač, typické francouzské povlečení skládající se z podlouhlého polštáře s velkou plachtou a dekou.

Tipy pro gurmány: je to dlouhý seznam – hovězí po burgundsku (hovězí ragú se zeleninou na červeném vínu), šneci po burgundsku (escargots bourgignons) s česnekem a petrželí, bouillabaisse (rybí polévka z Marseille), alsaské zelí s klobásou (choucroute) a crepes a galettes (palačinky a slané pohankové palačinky z Bretaně).

Placení kartami je ve Francii rozšířenější než u nás, akceptují je i menší obchodníci. Problémy můžete mít s kartami American Express. Při platbě v hotovosti je lepší se vyhnout placení velkými bankovkami nad sto eur.

Kdy nenakoupíte

Na jihu Francie, na Korsice či v Provence mívají obchody často zavřeno od 13 do 18 hodin. Supermarkety mají otevřeno bez přestávky do večera. Do většiny francouzských restaurací můžete během oběda a pak až na večeře, tedy od 10 do 13 hodin a pak od 18 nebo 19 a do 22 hodin.

Další informace: www.cz.franceguide.com

V Řecku kožené zboží i ouzo

Někteří cestovatelé tvrdí, že se v Řecku vyplatí koupit dražší značkové oblečení. Ale moc na to nesázejte – od 1. července se tu zvýšilo DPH na 23 procent, a zboží tím pádem podraží. Nicméně i přesto tady seženete levněji kvalitní koženou obuv či kabelky.

Doporučit lze například firmy Kalogirou či Kazakos, které mají své obchody například v Aténách. Výrobky z kůže proslavily také Olympskou riviéru, zdejší kožešníci šijí i pro vyhlášené módní značky.

I Řecko nyní žije velkými slevami. Začaly 15. července především ve velkých obchodních střediscích, butiky nabízejí až 50 procentní slevy.

Místní speciality: Nebude to sice příliš originální dárek, když z Řecka dovezete Metaxu, pálenku z vinných hroznů, či ouzo – anýzovku, ale je to klasika, která potěší. Pokud chcete sáhnout po retsině, bílém víně s přídavkem borovicové pryskyřice, vyberte značku Malamatina nebo Kechribari.

Mezi oblíbené suvenýry z Řecka patří vázy, talíře na zeď či sošky. V menších soukromých obchůdcích se vyplatí smlouvat, prodejci vám často nějakou tu slevu dají. Doporučit lze také kosmetiku z olivového oleje.

Tipy pro gurmány: pro ně je Řecko rájem. Nejen proto, že například u ovoce je tu obrovský výběr a vychází levněji. Také zdejší olivový olej je vyhlášený, stejně jako nakládané olivy. Feta sýr má tu správnou chuť a zdejší marmelády nemají konkurenci – zejména z plodů ovoce kumkvat.

Rhodos je vyhlášený kořením, Kos svým medem. Na ostrově Egina ochutnejte pistácie a kdekoliv v Řecku si kupte sušené fíky či rajčata.

Řecká kuchyně je vyhlášená po celém světě. Ochutnejte tzatziky (okurkový salát s jogurtem, česnekem a špetkou kopru), doporučit lze i musaku, nákyp s baklažány, brambory, mletým masem, to vše polité hustou bešamelovou omáčkou.

Další specialitou jsou souvlaki, kousky jehněčího nebo vepřového masa navlečené na špejli a pečené na rožni, či keftedakii, karbanátky z hovězího masa.

Karty v Řecku akceptují skoro všude, v restauracích i supermarketech. Problém nastává u uličních prodejců a v malých obchůdcích. Divně se ale na vás budou dívat, pokud budete chtít zaplatit desetieurovou útratu kartou, to se zde běžně nedělá.

Kdy nenakoupíte

Siesta v malých obchůdcích je posvátná, začíná ve dvě nebo ve tři hodiny odpoledne, končí ve čtyři nebo v pět hodin. Supermarkety fungují nepřetržitě až do 21 hodin. V každé restauraci je to trochu jiné, někde po obědě zavírají, jinde ne. Otevřeno pak ale mají až do půlnoci, bary hučí do tří čtyř do rána.

Další informace: www.visitgreece.gr

V Rakousku oblečení a speciality

Nakupování v zemi našeho jižního souseda je velmi podobné jako v Německu. Ceny některých řetězců s oblečením jsou nižší, než je tomu u nás. A nabídka pestřejší. Zmínit lze například nadnárodní řetězce C&A nabízející širokou paletu módního oblečení pro ženy, muže i děti. Podobná situace je také v H&M. Oblečení nakoupíte levněji například i v obchodě Tommy Hilfiger.

Když Rakousko ovládnou slevy, obchodníci jdou s cenou mnohem níže, než to udělají jejich kolegové v Česku. O čemž se právě můžete přesvědčit, letní výprodej už v Rakousku začal. Například vídeňské Shopping City Süd je jedním z největších obchodních středisek na světě. Vyplatí se zde také nakupovat značkové kabelky a dražší kosmetiku.

Místní speciality: pokud byste se v Rakousku chtěli podívat po nějaké specialitě, kupte si dýňový olej. Je bohatý na zinek, vitaminy E a A a omega kyseliny. Je to převážně štýrská specialita a na podzim tu pořádají celé dýňové ochutnávky.

Unikátní je limonáda Almdudler – vyrábí se z bylinek a chutná podobně jako Top Topic. Po Coca-Cole je to druhý nejoblíbenější nealko nápoj a zajímavá náhražka pro ty, kteří nechtějí v restauraci ochutnat místní pivo (nebo na to nemají věk). Chutná výborně, hodí se i jako malý dárek z cesty.

Salcburské Mozartovy koule, štrúdl nebo Sachrův dort v dřevěné krabici potěší každého. Také černý chléb, který se v Rakousku prodává a u nás ho nekoupíte. Dovézt si můžete i značkový porcelán a sklo, které se vyrábí ve Vídni.

Tipy pro gurmány: ochutnat musíte určitě guláš, vídeňský telecí řízek či Germknödel, velký kynutý knedlík plněný švestkovou marmeládou, politý vanilkovou omáčkou a posypaný mákem.

Výborně tu také připravují sladkovodní ryby jako pstruha či candáta, rakouské saláty jsou také vynikající. Světovým pojmem je vídeňská káva. V Česku se také pomalu začínají prosazovat rakouská vína, například Reichard nebo R. Woditschka.

Kartou v Rakousku zaplatíte téměř všude, lze dokonce říci, že je tu rozšířenější než u nás. Výjimkou jsou stejně jako v jiných zemích malé penziony, malé krámky.

Kdy nenakoupíte

Pozor na neděle, to bývají rakouské obchody zavřené. V sobotu mívají potraviny a další obchody ve velkých městech jen do 16 či 17 hodin, v menších městech zavírají už ve dvanáct.

Další informace: www.austria.info/cz

Na Slovensku ovčí sýry i borovička

To, že stejný svetr v obchodních domě Tesco bude na Slovensku levnější, už neplatí. Ceny se už víceméně srovnávají. Rozdíly mohou nastat, pokud vyrazíte na nákup potravin. Například máslo je u nás někde o třetinu levnější, jiné produkty to zase vyrovnávají. Třeba takové dětské probiotické kapky – jejich cena vyjde na Slovensku na polovinu.

Nejenom v Bratislavě už začaly ve většině obchodů s oblečením letní slevy. Vyrazit můžete například do bratislavského auparku nebo Avion Shopping Parku.

Místní speciality: suvenýry, které se ze Slovenska vozí, zůstávají už léta stejné – například výrobky ze dřeva, jako jsou valašky či solničky. Koupit si tu ručně tkané koberce, třeba od staré babičky pod masivem Roháčů, se vyplatí a udělají spoustu parády. Tradičním dárkem zůstává borovička (jen ta spišská je ta pravá!) nebo demänovka, obdoba naší becherovky – bylinný likér se sladkou, jemně medovou chutí.

Roste i kvalita slovenských vín. Z vyhlášených vinařství lze jmenovat například společnost Janoušek v Pezinku, Mrva & Stanko z Trnavy či Vladimíra Poláčka z Modry. Tokajské z východního Slovenska je také pojem.

Tipy pro gurmány: než vyrazíte do restaurace, poohlédněte se po pravé slovenské kolibě, kde vám nabídnou krajové speciality. Třeba brynzové halušky dělají jen málokde a jen výjimečně je připraví sami, jako to dělávaly slovenské babičky.

Na Záhorí si poručte lokše z bramborového těsta s husími nebo kachními játry. Ochutnat lze také maso na sto způsobů: záhoráckou plněnou roštěnku či bačovy řízky. Spišské pirohy, šarišská kapusta s brambory, bramborová nebo rajská polévka s brynzou – to vše jsou jednoduchá a chutná jídla.

Dalším tipem jsou ovčí sýry. Nekupujte je v obchodě, ale zastavte se přímo na farmě. Doporučit lze třeba kolibu mezi Hrozenkovem a Trenčínem. Mají tu i výtečné máslo. "Rodiče jezdí na Slovensko pro brynzu, domácí máslo, škvarkové pagáčky a slaninu. Ta se jmenuje gazdovská a můj otec ji miluje," říká Pavel Vydarený, jehož rodiče žijí na česko-slovenském pomezí ve Starém Hrozenkově.

Karty jsou rozšířené stejně jako v Česku, dá se jimi platit téměř všude kromě malých krámků a ubytování v soukromí.

Kdy nenakoupíte

Dokdy zůstávají obchody otevřené, záleží na regionu. Například v okolí Bratislavy nakoupíte jídlo i oblečení v sobotu i v neděli do 21 hodin (v obchodních centrech), v menších městech až na výjimky zavírají v sobotu ve dvanáct a otevírají až v pondělí.

Další informace: www.slovakia.travel