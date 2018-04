Ve které bance vás od přepážek nevyhání?

„Naším cílem není stát se bankou po drátech,“ tak zní heslo Poštovní spořitelny, která má ke strategii banky, orientující se především na klienty preferující osobní návštěvu banky před využitím kanálů přímého bankovnictví, ty nejlepší předpoklady. Jejími pobočkami jsou tuzemské pošty, ve kterých má Poštovní spořitelna absolutní pokrytí. Znamená to, že přístup na „pobočku“ banky má klient prakticky v každé větší obci, a to často i v době, kdy většina klasických poboček konkurenčních bank nemá otevřeno (delší otevírací doba, otevřeno i v soboty).

Je zřejmé, že především lidé z venkova a konzervativní klientela, které se nelíbí, když je někdo tlačí zvyšováním poplatků k ovládání svých peněz „moderníma vymoženostma“, uvítá banku jakou je Poštovní spořitelna. A zdá se, že strategie banky, která je směřována proti trendu trhu, v tomto případě funguje. Poštovní spořitelna má dnes přes dva miliony klientů a připomeňme si, že není samostatnou bankou, ale pouze divizí ČSOB.

Byla by však chyba, kdybychom chtěli tvrdit, že ten, kdo by chtěl využít služeb Poštovní spořitelny a rád by přitom využíval některého z kanálů přímého bankovnictví, měl smůlu. V nabídce této banky naleznete telefonní bankovnictví (bohužel pouze pasivní, zato však bez poplatků za jeho vedení a u všech programů s prvními pěti ověřeními požadovaných informací v měsíci zdarma), GSM Banking a Homebanking. V horizontu půl roku by Poštovní spořitelna měla vyrukovat ještě s Internetbankingem. Ačkoli jsou kanály přímého bankovnictví Poštovní spořitelny prakticky kompatibilní s ČSOB, internetbanking, na který se může těšit by měl být osvobozen od nutnosti přihlašovat se pomocí čipové karty ve speciální čtečce. Tento způsob autorizace je především dosti nákladný (až 950 korun).

Nová doba si žádá nové programy

Ke zvýšení zájmu o produkty by navíc od 1.1. letošního roku měly přispět nové programy, které jsou zaměřeny na různé cílové skupiny klientů dle jejich věku, způsobu, kterým chtějí obsluhovat svůj účet a množství transakcí, které jsou zvyklí provádět. Banka tímto krokem zareagovala na trend v podobě balíčkových strategií.

Pokud si nyní budete chtít u Poštovní spořitelny zřídit konto, máte možnost si zvolit buď základní variantu postžirového účtu – KLASIK program, nebo další specializované programy. Zvolíte-li si program, odpovídající vašim dispozicím, vždy tím ušetříte. Buď jen na fixních poplatcích (za vedení programu, vedení karty apod.) nebo dokonce i na poplatcích za jednotlivé transakce. Roční úspora se jen na pravidelných poplatcích za vedení služeb může vyšplhat až na 900 korun ročně (program KLASIK versus PROGRAM plus).

Základní program KLASIK, který se v podstatě nezměnil (změnil se pouze poplatek za vedení účtu – sloučil se s poplatkem za výpis a zvýšil se kvůli růstu cen poštovného), v sobě zahrnuje pouze běžný účet a platební kartu zdarma – Maxkartu (stejně jako všechny další programy; o vlastnostech této karty ještě bude řeč). Jakoukoli další službu je třeba si zřídit zvlášť. Cena programu je 15 Kč (u všech programů včetně měsíčního výpisu z účtu).

První novou odnoží postžirového účtu je program RODINA. Tento program umožňuje získat zdarma Maxkartu i pro dalšího disponenta – partner, dítě apod. Zdarma vám program RODINA nabízí také získání a užívání telefonního bankovnictví a zřízení kontokorentu. Měsíčně vás program přijde na 50 korun.

JUNIOR program, druhá novinka mezi programy postžirového účtu, je cílen na věkovou skupinu klientely od 15 do 26 roků. V rámci tohoto produktu můžete využívat zvýhodněných poplatků za určité vybrané transakce – o korunu nižší výběr Maxkartou na obchodním místě, o dvě koruny levnější výběr výplatním šekem, o dvě koruny levnější došlé platby apod.

Tento program můžete využívat do té doby než dosáhnete 26 let. Poté vám bude automaticky převeden na program KLASIK. Pokud vás zajímá cena programu JUNIOR, pak za ni měsíčně zaplatíte 10 korun.

Nejen junioři, ale i senioři mají svůj speciální program – program SENIOR. Do tohoto programu budete automaticky zařazeni ve chvíli, kdy dosáhnete věku 55 let. Podmínkou je, aby vám na účet v Poštovní spořitelně chodil bezhotovostně důchod. Z tohoto programu vám opět plynou zvýhodněné poplatky za transakce. Výhody vyplývající z levnějších poplatků jsou shodné s programem JUNIOR. Také cena za měsíční vedení programu je zvýhodněna – jedná se o 15 korun měsíčně.

Další program, o kterém bude řeč, je orientován na klienty, kteří mají zájem o aktivní využívání přímého bankovnictví. Z toho také vyplývá název programu – ELEKTRON. Sjednáte si jej, získáte telefonní bankovnictví, GSM bankovnictví a homebanking zcela zdarma – žádný poplatek za zřízení, žádné měsíční poplatky za užívání. Program vás každý měsíc vyjde na 70 korun.

Poslední nový program, který je určen fyzické, nepodnikající, zato však náročnější klientele, je program PLUS. V měsíčním poplatku 90 korun se skrývají všechny tři kanály přímého bankovnictví (zmíněné výše), získané a vedené úplně zdarma. Bez poplatku navíc získáte také do deseti dnů od prověření vaší bonity kontokorent a navíc i embosovanou platební kartu VISA Classic nebo MasterCard mezinárodní. Přesněji řečeno, 1. rok nezaplatíte poplatek za vedení této karty. Jinak byste za ni ročně zaplatili 500 korun.

Maxkarta má navrch

Zaměřme se nyní na Maxkartu, kterou vám, jak jsme se již výše zmínili, banka nabídne zdarma ke všem uvedeným programům. Je to debetní platební karta, zastřešená společností Maestro, která je unikátní tím, že je hybridní. Znamená to, že na sobě nese jak magnetický proužek, na který jsme běžně zvyklí, tak čipovou aplikaci. Znamená to, že kromě klasických funkcí (výběr z bankomatu a platba u obchodníka) nabízí ještě tzv. elektronickou peněženku. Do této peněženky (jedná se o funkci čipu) si můžete z účtu přesouvat peníze a následně platit offline (tedy bez jakékoli ztráty času autorizací) na místech, kde vám takovou platbu umožní. Pokud vás zajímá, kolik takových míst je, tak kromě pošty, kde můžete takto zaplatit složenku zakoupit známky, je v České republice přibližně 5 000 obchodních míst. Zde je možné platit za zboží či služby. Bohužel, podle vyjádření Poštovní spořitelny bude elektronická peněženka Maxkarty brzy zrušena.

V současné době užívá Maxkartu 880 tisíc klientů Poštovní spořitelny.

Přitáhne opačný trend ještě více klientů?

Opačný trend, kterým se Poštovní spořitelna rozhodla jít, se zdá být jako dobrý nápad, což potvrzuje stávající počet klientů. Je zřejmé, že samotným umístěním svých poboček na pošty a neskrývanou strategií určitě banka oslovuje tu správnou cílovou skupinu. Uvidíme, jak dlouho si „přepážkovou strategii“ udrží.

Jaká je vaše zkušenost s Poštovní spořitelnou? Jste s ní spokojeni, nebo naopak? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.