Ve které zemi se vám vyplatí investovat do domu či bytu?

1. Španělsko a Portugalsko

Nejžádanějšími zeměmi pro takzvané druhé – tedy rekreační – bydlení bylo v minulých pěti letech Španělsko a Portugalsko. Ve Španělsku kleslo v roce 2005 zhodnocení nemovitostí na 13,8 % ročně, zatímco v minulých letech oscilovalo až okolo 18 - 25% ročně. Prognózy do roku 2010 předpovídají další zpomalení růstu, a to až na 7 – 8 % ročně. Nejedná se přitom pouze o pevninské Španělsko, ale i o Baleárské a Kanárské ostrovy.

Výrazný vliv na pokles zhodnocení měly dva faktory: „přestřelení“ počtu nově zahajovaných investičních projektů, kdy pomalu, ale jistě nabídka převyšuje poptávku. Za druhé je to skutečnost, že Němci, v důsledku domácí ekonomické krize, přešli z polohy největších „nakupovatelů“ do pozice největších „prodejců“ španělských nemovitostí. Trh se tak zahltil i díky nárůstu nabídky „starších domů a bytů“.

Zatímco na jaře roku 2004 investovali cizinci ve Španělsku cca 509 mil. Euro, ve stejném období roku 2005 jejich investice klesly až na 400 mil. Eur. Jinými slovy investice klesly za poslední rok o 21 %. Očekává se, že konci roku 2005 zahraniční investice klesnou až na 17 %. Samozřejmě, že tato skutečnost bude mít vliv i na pokles cen nemovitostí. Pro rok 2006 se očekává až 10% pokles cen. Obdobný, i když nižší pokles zaznamená s největší pravděpodobností i Portugalsko.

Naše doporučení: počkat s nákupem nemovitosti, až po skončení letní sezóny

2. Chorvatsko

Země s tradičně největším zájmem českých i slovenských zájemců, zejména z řad jachtařů. Málo platné, Jaderské moře je mnohem čistší, než Středozemní, má desítky ostrovů, které jde obeplout a stovky romantických zálivů, kde lze zakotvit. Navíc, i ceny nájmů lodí jsou relativně dostupné. Luxusnější loď lze pronajmout od 1 500 do 3 000 Eur na týden.

Naprosto odlišná je situace v oblasti nemovitostí. Před vstupem do EU žijí Chorvaté ve stejném bludu, jako jsme žili my, v České republice. Řada realitních kanceláří i ekonomických analytiků tehdy prognózovala růst cen nemovitostí v důsledku zájmu zahraničních zájemců o české nemovitosti. Chorvaté si to též myslí, a proto odmítají své nemovitosti, nebo jejich ceny neúměrně navyšují.

Naše doporučení: Chorvatsku se tento rok úplně vyhnout

3. Řecko a Itálie

V Řecku a Itálii budou díky ekonomickým problémům v EU ceny nemovitostí stagnovat, nebo mírně klesat. Samozřejmě, že ne ve všech oblastech. Chcete-li dobře investovat, zvolte například řeckou Krétu, kde letní sezóna trvá sedm měsíců, tj. od dubna, května až do začátku listopadu. Ceny pozemků na jihu Kréty se pohybují okolo 40 Eur za 1m2. Vyplatí se koupit pozemek a nechat si postavit dům, podle vašich potřeb. V Itálii je zajímavé zejména Toskánsko, které patří, společně s Francouzskou Riviérou a španělskou Andalusií, mezi tři nejprestižnější adresy pro druhé bydlení v Evropě.

Naše doporučení: v těchto lokalitách nemovitost, zejména pak pozemky, jednoznačně koupit

4. Černá Hora

Černohorské nemovitosti stojí trochu ve stínu zájmu českých investorů. Ceny jsou tam přitom poloviční až tříčtvrtinové oproti Chorvatsku. Navíc, na rozdíl od Chorvatska tam můžete jako fyzická osoba koupit nemovitost, aniž byste museli zakládat obchodní společnost. Třípokojový byt s výhledem na moře stojí řádově od 60 000 Eur výše.

Naše doporučení: kupovat, dokud je čas!

5. Evropské daňové ráje

Hlavními evropskými daňovými ráji jsou Monako a Andora. Zahraniční odborníci prognózují růst cen jejich nemovitostí, především v důsledku neutuchajícího zájmu zahraničních investorů. Ze „starých“ evropských zemí jsou to jediné dvě země, kde se předpokládá růst cen. Není důvod jim nevěřit.

Naše doporučení: koupit!

6. Bulharsko – evropská jednička roku 2005 na evropském trhu s nemovitostmi

Bulharsko vystřídalo, na pomyslném realitním trůnu Španělsko s Portugalskem. Ti, kdo nemovitost koupili v polovině 90. let, udělali nesmírně výhodný obchod. Dnes se ceny bulharských nemovitostí, zejména pak pozemků přímo u moře, cenově sice pomalu, ale jistě vyrovnávají s celoevropským průměrem. Tak např. pozemek v Primorsku koupíte již za 75 – 120 Eur za 1 m2, zatímco v polovině 90. let byste obdobný koupili za řádově desetinovou cenu.

Rodinný dům či vilu přímo u moře najdete v nabídce jen výjimečně, protože je Bulhaři neprodávají, ale pronajímají. A když už to štěstí máte, pak za cenu blížící se 200 000 Eur. Kde ještě dnes můžete uzavřít výhodný obchod, je 15 –20 km od pobřeží, pokud plánujete u moře dlouhodobý pobyt. Rodinné domky a vily v tomto pásu můžete koupit od 15 do 60 000 Eur. Samozřejmě to předpokládá mít tam vlastní automobil, abyste si k moři kdykoliv mohli dojet. Bulharsko neznamená jen moře, ale i hory. Malé nové horské apartmány o ploše okolo 40 až 50 m2 v Blansku můžete koupit již od 33 000 Eur. Větší, třípokojový horský byt o rozloze 90 m2 pořídíte v ceně okolo 100 000 Eur.

Máte-li dostatek volných finančních prostředků a chcete koupené apartmány i pronajímat, doporučujeme rozložit podnikatelské riziko a koupit apartmány jak u moře, tak i na horách. Můžete tak profitovat celoročně. Bulharsko je pohostinné a pro Čechy a Slováky určitě cenově výhodné. Nové apartmány s výhledem na moře koupíte v řádu 750 – 850 Eur za 1m2, jinými slovy od 1 milionu českých korun výše. Oproti Španělsku a Portugalsku jsou ceny poloviční. Potraviny včetně jídel v restauracích jsou o 10 až 40 % levnější než v České republice.

Klesal-li ve Španělsku počet prodaných nemovitostí, v Bulharsku naopak počet prodaných bytů s výhledem na moře neustále rostl. Zatímco v roce 2004 se prodalo 196 000 bytů, v roce 2005 se odhaduje už 230 – 250 000 bytů. Znamená to nárůst prodeje cca o 30 %. Převládající názor mezi odborníky je, že Bulharsko spolu s Rumunskem jsou nejperspektivnějšími realitními trhy v segmentu rekreačního bydlení pro rok 2006.

Kde jsme se v Bulharsku setkali s největšími problémy?

S největšími problémy se setkáte, chcete-li koupit starší nemovitost. Získat podklady typu stavebního povolení, stavebně-technických plánů byl neřešitelný problém. Dokonce jsme na místním Obvodním úřadu museli ověřovat přesnou adresu kupované nemovitosti. Chce to skutečně pevné nervy a na koupi nemovitosti si vyhradit alespoň týden, deset dní. Při zakládání společnosti a podpisu rezervační a později kupní smlouvy doporučujeme využít překladatele do češtiny. Ve všech větších městech včetně Burgasu jsou Univerzity, kde jsou i katedry bohemistiky. Zde můžete překladatele najít. Hodinová cena jeho práce se pohybuje v řádu 10 -15 Eur.

Naše doporučení: kupovat, kupovat, kupovat!

Zahraniční odborníci dávají pro investory do nemovitostí v Evropě pro tento rok následující tipy: Estonsko, Litva, Bulharsko, Sicílie, Sardinie, Madeira, Lisabon, Praha, Varšava, Abruzzo a Le Marche (Itálie), Slovensko a Maltu. V těchto zemích lze očekávat nejvyšší výnosy.

Mimoevropské nemovitosti

Za ceny obdobné „bulharským“ koupíte byt s výhledem na moře například v Egyptě a Maroku a vilu v Ghaně. V nám dobře známé Hurghadě koupíte nový byt o rozloze 100 m2 od 30 000 Eur výše. V Ghaně koupíte stavební pozemek od 10 000 USD výše a vilu postavíte od 30 000 USD výše. Milovníkům Karibiku doporučujeme zejména zahradu Střední Ameriky – Kostariku. Dalšími zeměmi, kde lze očekávat vysoký výnos z nemovitostí jsou: Japonsko, Severní a Jižní Amerika, ostrov Sv. Vincent a Grenadina, Cap Verde a Libanon.