Ve Skandinávii můžete pracovat bez povolení. Zájem je o sezonní brigádníky

Češi mohou v Dánsku, Norsku a Švédsku pracovat bez povolení, ale neměli by vynechat několik registračních kroků: pobytový, pojišťovací a daňový.

Švédské Personnummer nebo Statsforvaltning v Dánsku jsou to první, co byste si měli vyřídit. Zajistí vám nezbytnou identitu. K placení daní se přihlásíte na daňových úřadech a měli byste se zajímat o to, zda jste ihned po nástupu sociálně pojištěni ze zaměstnání.

může se hodit Vše, co potřebujete vědět, než se vydáte za prací na sever Evropy, najdete na stránkách www.eures.cz, portálu pro evropskou mobilitu, nebo u poradců EURES na pobočkách úřadu práce.

Sjednejte si písemnou smlouvu

Ve Skandinávii je obvyklá písemná pracovní smlouva. V případě ústní dohody je dobré mít alespoň písemně stanovené pracovní podmínky.

Rozšířené jsou částečné úvazky a pracovní poměr na dobu určitou. Stále častěji se nabízí pružná pracovní doba.

Silnou tradici tam mají odbory a kolektivní smlouvy, které ovlivňují pracovní a mzdové podmínky. Protože se vyjednávání o pracovních podmínkách odehrává mezi zaměstnavateli, odbory a pracovníky, může být pro Čecha překvapivé, že míra regulace ze strany vlády a zákonů je malá. Odrazem toho jsou různá pravidla pro výpovědi a výpovědní doby i fakt, že minimální mzda není stanovena zákonem.

Umíte "skandinávsky"? Pak máte velkou šanci najít práci

V severských zemích je běžné oslovovat kolegy křestním jménem. Žádaná je často v první řadě znalost některého ze skandinávských jazyků a v druhé řadě znalost anglického, popř. německého jazyka.

Veškeré potřebné informace o severských zemích a pracovních podmínkách a nabídkách najdete na stránkách www.eures.europa.eu a www.eures.cz

Norsko: nárok na stejný plat jako norští zaměstnanci

Databáze všech volných pracovních míst registrovaných norskými veřejnými službami zaměstnanosti NAV lze nalézt na adrese www.nav.no/, wkinnorway.com/.

Pracujete-li pro norského zaměstnavatele, máte nárok na stejný plat a stejné pracovní podmínky jako norští občané. Stránky evropského portálu pracovní mobility EURES nabízí dnes necelých sedm tisíc pracovních příležitostí z Norska. Největší zájem je o pracovníky na sezonní práce, práce v hotelnictví a gastronomii.

Dánsko: celoroční zájem o sezonní pracovníky

Dánsko má trvale zájem především o kvalifikovanou pracovní sílu, např. o pracovníky do zdravotnictví, o kvalifikované řemeslníky nebo pracovníky do oblasti služeb. Dánsko má také rozvinuté zemědělství a celoročně je možné ucházet se o sezonní práce. Sklízí se např. salát, hrách, jahody, cibule, kukuřice, ovoce, případně i jiné plodiny, v závěru sezony vánoční stromky.

Sezonní práce najdete na webových stránkách www.seasonalwork.dk. Zájemci se mohou hlásit výhradně prostřednictvím on-line formuláře, který je na těchto stránkách umístěn.

Dánsko je známé vysokými mzdami, ale zároveň i vysokými daněmi. Praktické informace o životních a pracovních podmínkách v Dánsku včetně aktuální nabídky pracovních míst pro zájemce ze zahraničí najdete na dánském webu www.workindenmark.dk, www.seasonalwork.dk nebo v dánštině na www.jobnet.dk. V současnosti EURES nabízí 4,5 tisíce pracovních šancí z Dánska.

Švédsko: nejmenší zájem o zaměstnance ze zahraničí

Švédsko pracovníky ze zahraničí moc nehledá. Švédské firmy nedávno propouštěly a nezaměstnanost vzrostla. Stabilně se hovoří o nedostatcích ve zdravotnictví a pečovatelství, ale ve skutečnosti švédští poradci k nám na job fair a jiné akce moc inzerátů nevozí.

Pokud to ale chcete zkusit, prohlédněte si stránky nabízející informaci o jednotlivých profesích, kvalifikaci a poptávce či nedostatcích zaměstnanců (pouze ve švédštině) www.arbetsformedlingen.se/

Informace o zemi získáte například na internetových stránkách www.sweden.se, www.wwlink.se, www.scb.se.