Ve stavebních spořitelnách už začínají Vánoce

Časově omezené akce stavebních spořitelen se opakují s železnou pravidelností a letošní podzim ukázal, že dokáže jedna akce plynule střídat druhou. Pořídit stavební spoření bez jakékoli akce se tak stává spíše neřešitelným úkolem než pravidlem.

Liška oprášila svou letní akci

Českomoravská stavební spořitelna nabízela do 30. září akci, v rámci níž mohl klient, který má smlouvu s úročením ve výši 3 %, přejít na některý z nových tarifů za zvýhodněných podmínek. Nyní, od 1. října, nabízí novou, shodou okolností naprosto identickou mimořádnou nabídku do 31. prosince.

A v čem spočívá výhoda? Za běžných okolností zaplatíte při změně tarifu (což bývá nejčastěji ekvivalent navýšení cílové částky) poplatek ve výši rozdílu úroků, které jste od stavební spořitelny dosud obdrželi, a úroků, které byste obdrželi v případě, že nové (nižší) úročení máte od počátku trvání smlouvy. Při využití "mimořádné nabídky" a přechodu k tarifům Invest nebo Perspektiv (úroková sazba z vkladů 2 %) nezaplatíte žádný a při přechodu k tarifu Atraktiv (úroková sazba z vkladů 1 %) zaplatíte polovinu - tedy 1/3 místo 2/3 dosud připsaných úroků.

ČMSS nabízela do konce září též akci, v níž připisovala bonus ve výši poplatku za uzavření smlouvy. Obdobnou akci spořitelna zatím neuvedla.

Raiffeisen stavební spořitelna se celý rok zaměřuje na mladé

Raiffeisen stavební spořitelna pokračuje v akci pro mladé, která byla od počátku inzerována až do konce letošního roku. V rámci této akce mohou mladí lidé narození v roce 1990 či později, osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce, získat úrokovou prémii ve výši úroků připsaných k 31. 12. 2010 - tedy dvojnásobný úrok za první rok (a kus) spoření. Podmínkou je uzavření smlouvy v tarifu S041 (spořící tarif s 2% úrokem) s cílovou částkou 200 - 500 tisíc korun.

V rámci Zelených úvěrů RSTS nabízí spořitelna do konce roku bonus ve výši 3 tisíce korun. Aby byl bonus připsán na účet stavebního spoření, musí být úvěr ve výši minimálně 300 tisíc korun.

Bonus ve výši dva tisíce korun může získat každý, kdo uzavře do konce roku smlouvu s cílovou částkou alespoň 200 tisíc korun a do konce ledna příštího roku naspoří alespoň 20 tisíc korun. Kdo naspoří méně, ale zároveň více než 5 tisíc korun, získá bonus tisíc korun.

U Buřinky má šanci na bonus 100 tisíc klientů

Zatímco na jaře a v létě se Stavební spořitelna České spořitelny soustředila na novorozence a seniory, v rámci podzimní kampaně může získat bonus tisíc korun každý, kdo uzavře smlouvu s cílovou částkou nejméně 200 tisíc korun, vloží do konce roku mininimálně 2 tisíce korun a stihne být mezi 100 tisíci prvními klienty.

Wüstenrot láká klienty do pobočky

Wüstenrot svou akci nazvala "Dárek pod stromeček". Nabízí "klasickou" úrokovou prémii ve výši 1 500 korun pro klienty, kteří uzavřou smlouvu s cílovou částkou alespoň 200 tisíc korun nejpozději do 20. prosince 2009 a do stejného data uhradí poplatky za uzavření smlouvy a na účet vloží alespoň 10 tisíc korun. Nevýhodou je, že smlouvu v rámci této akce nelze uzavřít přes internet.

Není kam spěchat

Stavební spořitelny se vrhly do předvánočního boje o klienta s vervou. Klienti ale spěchat nemusí - mají dostatek času přinejmenším do poloviny prosince. A do té doby se možná proberou z letního odpočinku i další stavební spořitelny a jiné své akce dále rozšíří.

