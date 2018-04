Ve stavebnictví jsou volná pracovní místa

Většina úřadů práce vČeské republice nabízí volná místa pro stěžejní stavební profese. Úřad práce v Ostravě eviduje v současné době téměř osmdesát možností uplatnění v tomto oboru. Jedná se převážně o zedníky (70 míst), stavební tesaře (10 míst), stavební zámečníky (7 míst) a další. "V našem okrese se oproti předchozím letům zvyšuje poptávka po zednících, jsou ale volná místa i pro stavební tesaře a jednotlivě se objevují i požadavky na středoškoláky, například stavební techniky," uvádí Marie Šmalcová z Úřadu práce v Lounech.Majitelé stavebních podniků a firem si stěžují na nedostatek kvalitních pracovníků v oboru. Snaží se najít a udržet si stabilní zaměstnance, mají zájem o zručné, spolehlivé a výkonné pracovníky. "Tady ovšem narážíme na obrovský problém," říká majitel stavební firmy z Prahy Jan Voráček. "Zkušený a dobrý zedník je těžko k sehnání. Neexistuje žádný systém kontroly a nemám jak posoudit, co zájemce o práci doopravdy umí. Musím ho vyzkoušet. Tím vzniká fluktuace. Navíc všichni zainteresovaní vědí, jaká je v oboru situace, a podle toho neúměrně stupňují platové požadavky. V praxi se to řeší tak, že jsme nuceni najímat část nekvalifikovaných zahraničních dělníků." Podnikatelé ve stavebnictví si navíc stěžují na nedostatečnou a nekvalitní přípravu mladých adeptů zednického řemesla. "Zhoršila se úroveň učňovského školství, čerství absolventi učebních oborů nemají o zednickou práci zájem a utíkají k jiným "snadnějším" profesím," stěžuje si Jan Voráček. Josef Vokál, personální náměstek IPS Skanska a.s., odštěpný závod Třinec, považuje za alarmující fakt: "Naše učňovské školství nepřipravuje žádné nové pracovníky. Tato situace se vyhrotí za 10 - 15 let, kdy budou lidé výše uvedených profesí odcházet do důchodu a nebude za ně náhrada."O řemeslné profese a učební obory není ze strany dětí velký zájem. Tomu se částečně přizpůsobuje i skladba studijních směrů nabízených středními školami a učilišti. "Neustále se otevírají manažerské a obchodní obory," stěžuje si Karel Plicka, stavebník z Liberce. "Rodiče si asi neuvědomují, že za pár let absolventi těchto škol nenajdou uplatnění. Měli by být prozíravější a před tím, než začnou vybírat pro dítě školu, se informovat, jaké profese jsou nejžádanější." To je možné třeba na úřadech práce, kde fungují informační a poradenská střediska pro volbu povolání. Na mnohých středních odborných učilištích opravdu neotevírají pro nedostatek uchazečů obor zedník. "Letos máme pouze osm chlapců ve třetím ročníku. Pro nezájem ze strany žáků a rodičů jsme již dva roky nezačínali nový ročník," potvrzuje Karel Ošlejšek, ředitel Středního odborného učiliště v Boskovicích. "Přitom zaměstnavatelé absolventy tohoto oboru stále žádají. Větší zájem dětí je o střední stavební školy, o profesi stavebního technika. Za pár let ale může nastat situace, že tito stavební technici nebudou mít koho řídit," dodává Karel Ošlejšek. Zájemce o stavební profese odrazují i nízké platy. Ale podle majitelů stavebních firem a podniků si dobrý zedník může vydělat i více než 12 000 korun čistého měsíčně.* Ústav pro informace ve vzdělávání vydává publikace s přehledy středních škol a učilišť v ČR. Ty je možné zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo přímo na adrese: ÚIV,nakladatelství Tauris, Senovážné nám. 26, Praha 1, tel. 02/24398446, fax: 02/24237098, e-mail: tauris@uiv.cz, www.tauris.czJANA ČECHOVÁ, 37 let, Liberec Syn se učí docela dobře a o tom, jak bude pokračovat, rozhodneme až za rok. Pokud bude mít zájem o nějaké řemeslo, nebudu mu bránit.JIŘÍ ZMĚLÍK, 48 let, Moravské Budějovice Řemeslo má zlaté dno, takže bych se tím řídil. Moje děti si sami vybraly studium na gymnáziu. Nevím, co budou dělat, když se nedostanou na VŠ. Kdyby byly vyučené, uživily by se vždycky.KATEŘINA KRÁLOVÁ, 30 let, Praha Určitě ne. Je to těžká práce a dnes na stavbách jsou jenom levní cizinci. To řemeslo úplně ztratilo kredit.